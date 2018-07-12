Рабочие Шымкентского НПЗ не получают зарплату уже ровно год. Пора на баррикады

15:50 14.07.2018 В Шымкенте рабочие завода по переработке нефти требовали заработную плату. К руководству они прорываются уже около года. Платить им перестали еще прошлым летом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Нариман Шукуров, рабочий завода "Stratus Oil":



- За 7 месяцев вообще деньги не получали. Они объясняют, мол, ребята, поймите, наш основной доход от переработки, а переработки нет. При этом были и переработки, и они говорили, что вот с этой переработки вам все деньги выделят. Но все деньги проходят мимо нас.

Компания задолжала рабочим 94 миллиона тенге. Без зарплаты уже несколько месяцев выживают 76 человек. Они с удивлением узнали, что предприятие уже два года не отчисляет пенсионные взносы.



Кто-то не теряет надежды и остается работать на заводе. Другие уволились и пытаются получить выплаты. Чиновники говорят, что тоже работают с заводом-должником.



Счета компании сейчас арестованы, ей грозит банкротство, владельцам – уголовное преследование.



На заводе с рабочими отказались общаться, пообещали, что через 10 дней постараются все выплатить. Но пока в этом сомневаются даже в управлении по труду.



Кайрат Толебаев, зам. руководителя управления инспекции по труду Туркестанской области:



- Инспектор труда 4 раза наложил штраф на сумму 1 миллион 443. Но эти деньги не заплатили, потому что не работает, говорят, счет на аресте. Передали в Сайрамский отдел внутренних дел, они возбудили уголовное дело на сегодняшний день. Источник - Zakon.kz

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