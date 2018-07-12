 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.07.2018
15:50  Рабочие Шымкентского НПЗ не получают зарплату уже ровно год. Пора на баррикады
15:47  Скончалась Народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова
13:15  Запад рушится как СССР, - Эдвард Лукас
13:14  Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
13:12  Археологи решились открыть двухтысячелетний черный саркофаг, хранящий тайны древней Александрии
13:10  Лингвоцид. Уничтожение русских на Украине: язык как маркер, - А.Анпилогов
12:58  Как погибла целая бригада морпехов США, - "НВО"
12:57  Подборка цитат о "единстве" и "чистокровности" таджиков (полемика), – Н.Мингбаев
08:44  Брат и племянница экс-президента Армении Саргсяна, а также бывший министр обороны Арутюнян объявлены в розыск в странах СНГ
08:42  Лола Каримова-Тилляева с мужем продали свою жемчужину - оптовый рынок "Абу-Сахий"
08:29  Упразднение Человека. Будет один прогресс, а человек станет его функцией, - А.Дугин
08:02  Нервы сдают. Западный мир сегодня находится в том же состоянии, что и СССР в конце 80-х, - Михаил Хазин
07:48  Вьетнам – неусвоенный урок Америки, - Сергей Печуров
06:49  Террористы взрывают предвыборные митинги в Пакистане - более 120 погибших
00:43  Арестован бывший глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров
00:42  Неудачный сезон. Власти Узбекистана массово сносят частные дома вдоль президентской трассы на курорт
00:17  Что, если Трамп встретится с Путиным не как с коллегой, а как с куратором? - New York Magazine
00:05  Боевики "Талибана" все ближе подбираются к Кыргызстану, - "ВБ"
Пятница, 13.07.2018
22:00  "Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках
14:25  Не тем курсом. Перекосы казахстанского экспорта в Россию, - Петр Своик
14:14  В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках
14:08  Как создавались и почему были разрушены форпосты казачьей стражи на границах России (история), - А.Бартош
14:07  Трамп с домашней заготовкой. Чего ждать от саммита в Хельсинки
14:03  Кто же сбил "Боинг" над Донбассом? - А.Храмчихин
14:02  Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры
13:59  Выпустить подростков из бутылки, - Э.Лимонов
13:57  Россия изгоняет Турцию из Сирии, - Заур Караев
13:56  "Пушечное мясо" из Кыргызстана гибнет в Сирии
13:54  Огромную пещеру с останками древних животных нашли строители "Тавриды"
13:23  Как Хабад управляет Россией, - А.Никишин
13:22  Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова
12:59  Интеллектуальная нищета НАТО, - Л.Савин
12:58  Что могут значить беспорядки в Гяндже для стабильности в Азербайджане? - А.Арешев
09:05  Ушел вброд? Задержан директор кыргызского оборонпромовского "Дастана" Васильев, а Бишкек-мэра Ибраимова не могут найт
09:00  Пенсионная десятина. Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы
08:57  Россия перебирается в Ливию, - Washington Times
08:54  Башня секретов: российские деньги, стоящие за небоскребом Дональда Трампа, - Financial Times
08:30  Дураки и зеркала на Ближнем Востоке. Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? - К.Душенов
08:23  Китайские инвесторы готовы вложить $150 млн в "индустриальный парк" в Кыргызстане. В обмен на?..
08:14  Авторитетному узб-олигарху Рахимову (Гафуру) Мирзиеев разрешил вернуться домой
08:11  В НАТО намерены помешать возрождению "халифата", - А.Серенко
08:08  Трамп шантажирует союзников выходом из НАТО, - И.Субботин
00:25  Таджикистан выставил на продажу "Пилла" - главное шелководческое предприятие страны
00:18  Французская жара. Почему беспорядки в Нанте могут взорвать всю Францию
00:15  Сирийская армия взяла под контроль административный центр провинции Деръа
00:06  Strategist: Китай готовится к противостоянию в Солнечной системе?
Четверг, 12.07.2018
23:07  Сопряжение ЕАЭС и Китая: возможно ли? - М.Шибутов
15:41  В Астане установлена скульптура Назарбаева, повторяющая статую убитого Линкольна
15:35  Зачем Китаю Арктика?
15:32  Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью, - Заур Караев
15:31  Исламский протест или криминал? Что произошло в азербайджанской Гяндже
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончалась Народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова
15:47 14.07.2018

14 июля ушла из жизни Народная артистка РК, кавалер ордена "Отан" Замзагул Шарипова, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Замзагул Шарипова родилась 31 мая 1931 в Жамбылском районе Алматинской области. Известная советская казахская актриса театра и кино, получила звание "Народная артистка Казахской ССР" в 1966 году, а "Заслуженная артистка Казахской ССР" – в 1959 году.

Шарипова Замзагул Нусипбаевна, Народная артистка РК, кавалер ордена "Отан" Родилась в 1931 г. в Алматинской области, Джамбульский район, в селе ХХ партсъезд. В 1947 г. окончила Алматинскую Высшую школу киноактеров, работала в киностудии "Казахфильм" и Казах радио. В 1953 г. была принята в актерскую труппу театра имени М. Ауэзова. И до сегодняшнего дня актриса с широким актерским диапазоном сыграла более 100 разнообразных ролей из национальной драматургии и мировой классики.

На его сцене она сыграла более 100 ролей, среди которых такие запоминающиеся, как: Айман ("Айман-Шолпан" М.Ауэзова), Актокты ("Ахан Серэ-Актокты" Г.Мусрепова), Карлыгаш ("Абай" М.Ауэзова), Айжан ("Шокан Валиханов" С.Муканова).

Великая актриса казахского искусства З. Шарипова мастер чтения художественного слова. Она записала на телевидении и радио много произведении из национальной классики. Например, "Акку ани" С. Сейфуллина, отрывки из романа "Путь Абая" М. Ауэзова вошли в золотой фонд Казахского радио. Нужно отметить ее успешное достижение в этом жанре - моноспектакль "Аккудын айрылуы" . Ее вечерние сказки для детей хранятся в архиве Казах радио.

З. Шарипова известна как киноактриса. Она сыграла Нуржамал в "Дала кызы", Дина в фильме "Мы живем здесь" режиссера Ш. Айманова, Хадиша в "Омир жолы" режиссера К. Абусеитова, Мать в "Заманай и Аманай" Б. Шарипа, и в многих других фильмах, а так же снялась в телефильме "Абай" А. Мамбетова.

За значительный вклад в развитие национального искусства З. Шарипова получила почетные звания Заслуженный артист КазССР (1959), Народный артист КазССР (1966). Кавалер ордена "Знак Почета" (1959), "Дружба народов" (1981) и независимого Казахстана "Отан" (2005), а так же несколько раз награждена Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531572420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  