Запад рушится как СССР, - Эдвард Лукас

13:15 14.07.2018 Запад все еще может определять, что будет дальше



Приближается расплата за наши общественные институты и образ жизни, но мы все еще можем избежать такого масштаба падения, который постиг СССР.



Эдвард Лукас (Edward Lucas)

The Times, Великобритания



Летом 1988 года советская империя казалась непоколебимой, так же, как наша собственная система 30 лет спустя. Столбы, ее поддерживающие, существовали десятилетиями. Коммунистические аппаратчики поддерживали жесткие однопартийные государства, с дисциплиной, основанной на стукачестве, наличием головорезов и Варшавского пакта, советского дубликата НАТО. Экономическое планирование прочно сдерживало честное предпринимательство.



Я потратил большую часть 1980-х годов, болтаясь по Восточной Европе, как мы ее тогда называли, занимаясь вперемежку журналистикой, языковым обучением и антикоммунистической деятельностью. Я видел, что внушительное здание демонстрирует серьезный износ. Ответственные за это люди проявляли признаки того, что теряют терпение. Если бы вы могли расшифровать их высокопарный жаргон, вы бы увидели наличие серьезных разногласий.



В Москве Михаил Горбачев допускал беспрецедентную открытость, говоря о недостатках системы. Но по встроенной инерции коллапс казался невозможным. Экономические структуры и внешняя торговля были полностью сформированы адептами центрального планирования. Было трудно увидеть, что на их место пришел мотив прибыли.



Коммунистическим правителям с их абсолютной властью и огромными привилегиями было что терять, делясь верховной властью. Аппарат безопасности неоднократно демонстрировал свою готовность прибегнуть к убийствам, чтобы сохранить свою власть. Попытки проведения реформ были наказуемы введением военного положения (как в Польше в 1981 году) или вторжением, так убедились венгры в 1956 году и чехословаки в 1968 году. А в случае радикальных перемен, что заняло бы место советской империи? Несмотря на все их достоинства, диссиденты, такие как Вацлав Гавел и Лех Валенса, вряд ли выглядели способными возглавить альтернативные правительства.



И все--таки это случилось. В течение нескольких месяцев польские коммунисты, по сути, признали поражение в переговорах с оппозицией, возглавляемой "Солидарностью" Валенсы. Лидеры реформ в Венгрии начали демонтировать пограничные укрепления с Австрией, разбирая физически железный занавес, который когда-то разделил Европу от Балтики до Адриатики. Восточные немцы в поисках свободы наводнили западногерманское посольство в Праге, разжигая бархатную революцию, которая к концу года сделала Гавела президентом страны. Эстония, Латвия и Литва возникли из прошлого, как Атлантида, осудив их включение в Советский Союз как незаконную оккупацию.



В течение двух лет были распущены Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи "СЭВ", исчезло марионеточное государство Советов Восточная Германия, в также и сам Советский Союз. Коммунистические партии, лишенные своего богатства, стали привыкать к новой роли - быть в оппозиции. Капитализм и демократия победили.



У меня было больше подозрений, чем у других, что крах надвигается. Но скорость, с которой он произошел, научила меня тому, что, несмотря на то, какой бы значительный экономический или политический капитал ни принадлежит институту, какой бы внушительной ни была его бюрократия или здание штаб-квартиры, судьба может нажать на кнопку быстрой перемотки вперед и заставить всех сильно удивиться.



Теперь у меня такое же чувство и в отношении самых глубоких коренных институтов Запада. Морально нет никакого сравнения. Советская система, при всех ее успехах, строилась на массовых убийствах и лжи. Западная система, несмотря на все ее недостатки, принесла беспрецедентное процветание и свободу. Но такие соображения мало учитываются в климате гнева и угасания доверия.



НАТО находится всего в одном плохо сформулированном твите от катастрофы. Доверие к нему зависит от готовности Америки рисковать войной для защиты своих союзников.



С маячащей вдали встречей президента Трампа "один на один" с нашим заклятым врагом Владимиром Путиным, страны НАТО начинают думать о немыслимом: а не приходит ли конец американскому зонтику безопасности?



Мировая торговая система также подвергается нападкам. Предыдущие размолвки бледнеют в сравнении. Г-н Трамп, воодушевленный необоснованными и неграмотными взглядами на торговый дефицит, хочет уничтожить весь многосторонний экономический порядок и заменить его двусторонними сделками. Финансовые рынки все еще держат пари, что он несерьезен. Я не уверен.



Европейский союз выглядит необычайно хрупким. Избиратели в Австрии, Венгрии, Италии и Польше выбрали политиков из лагеря анти-истеблишмента, курс которых больше нельзя игнорировать. Они хотят глобальных изменений в некогда считавшихся само собой разумеющихся экономических и политических правилах. Общественное мнение тоже меняется. В советской системе дефицит потребительских товаров и общий застой тормозили экономическое развитие. В нашу эпоху общественность по горло сыта стагнацией реального уровня зарплаты и миграцией населения, вызванной глобализацией. В 1980-е годы оппозиция коммунизму выросла на возмущении сильным вмешательством Кремля. Теперь патриотический гнев порождают микро-управление миграцией и другие проблемы, исходящие из Брюсселя.



Горшок закипел из-за того, что возникло убеждение - правил больше нет.



Внутренние конфликты в Советском Союзе означали, что он потерял волю к тому, чтобы и дальше выстраивать в одну линию свои мятежные провинции. Местные сатрапии не смогли выдержать распада в сердце империи. В нашей системе США теперь являются нарушителем правил, а не их установителем. Раздоры внутри Германии также ослабляют способность этой страны выступать в качестве экономического и политического оплота для ЕС. Поскольку защитникам нашей системы не хватает убеждений, их враги имеют "страстную интенсивность", как в стихотворении В.Б. Йитса "Второе пришествие". (William Butler Yeats, "The Second Coming", - ирландский поэт, аллегорически описавший распад Европы после первой мировой войны, - прим. перев.). Такие фигуры, как Стив Бэннон (Steve Bannon), бывший советник г-на Трампа, путешествуя по Европе, разжигают пламя. Они угрожают не только международным институтам, но и традиционным ценностям нашей национальной жизни.



Огонь разгорается все больше и больше. Но, в отличие от советской империи, мы не обязательно столкнемся с полномасштабным уничтожением нашей экономической и политической системы, а также системы безопасности. Мы все еще можем определить, что будет дальше. Просто не ожидайте, что процесс будет дешевым, легким или удобным.



Комментарии читателей:



SixG 2

Перемены идут постоянно, но их скорость варьируется. Сейчас идут быстрые изменения в технологии и мировой политике - но у нас нет представления, в каком направлении и каков будет результат.

Поэтому мне кажется, что возможность действовать быстро, в вашей манере, в качестве независимой страны, будет, вероятно, являться преимуществом.

Только по этой причине, я считаю, что нам будет лучше за пределами тяжелого и ошибочного ЕС - всегда, если мы сможем найти достойное руководство. Но я верю и надеюсь, что "наступит час, придет мужчина" - или женщина.

Вне всякого сомнения, скоро мы это выясним.



Alan Hawkes

Да, мы можем быть перед лицом великого коллапса, но те из нас, у кого более долгие воспоминания, помнят, что в 1970-е годы были сделаны подобные пророчества о Великобритании. Демократия, как полагали, была в опасности, ЦРУ усиливало свой контингент в лондонском посольстве, профсоюзы отказались от права управлять перевозкой товаров.

Но мы и демократия выжили.



Alan McRae

Так хорошо причитать что-то, что усиливает мои собственные мрачные представления о будущем. Как раз неделю назад я обсуждал с другом сценарии будущего, что посоветовать нашим детям и внукам делать и где жить. Мы были больше обеспокоены предстоящей нехваткой энергии из-за того, что вся нефть кончится. В зависимости от временных рамок, возможно, мы этого и не увидим, но как вы правильно указали - времена меняются.



Gardenman

СССР развалился во многом потому, что Горбачев считал, что коммунизм работает, а избавление от коррупции спасет его, в то время как коррупция единственно держала его на плаву.

ЕС так же высокомерен, но гораздо богаче, поэтому может еще немного успеть.

Автор прав, что торговые войны разрушительны, но с большей частью свободного мира (включая, очевидно, большую часть НАТО) против Трампа, он не видит причин слушать других, поэтому их и не услышат.

И конечно он прав в том, что большинство стран НАТО пользуется халявой США, но здесь ЕС не слышит Трампа.

Тем не менее, британская поддержка НАТО - это как разрешение на выход из тюрьмы за плохой план Брексит..

В последние годы Великобритания де-факто согласилась с тем, что не европейцев не стоит защищать. Плохой Брексит также покажет, что это распространяется и на ЕС (то есть на остальные 21 страну-член НАТО и ЕС).

В дебатах по вопросам обороны Великобритании необходимо установить разницу между нашей собственной защитой и защитой остальных. Источник - Иносми

