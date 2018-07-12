 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Археологи решились открыть двухтысячелетний черный саркофаг, хранящий тайны древней Александрии
13:12 14.07.2018

Они приступят к этому в ближайшие недели

Ученые обнаружили в Египте черный гранитный саркофаг и планируют в ближайшее врем открыть его непосредственно на глубине пяти метров, где предмет и был найден. Предполагается, что внутри археологам удастся найти множество нетронутых артефактов.

Саркофаг достигает почти двух метров в высоту и трех в длину, что делает его крупнейшим в своем роде. Вес находки составляет около 30 тонн, причем около половины его массы приходится на крышку. Предполагается, что саркофаг был создан на заре эллинистического периода истории Египта, то есть во времена, наступившие после смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры. В этот период Александрия была египетской столицей, одновременно представляя собой один из основных центров греческой эллинистической культуры, пишет The Guardian. Ученые считают, что в саркофаге, скорее всего, был захоронен представитель александрийской знати - об этом свидетельствует обнаруженный неподалеку бюст из алебастра.

Поводом для оптимизма археологов стал слой особого раствора, которым саркофаг покрыт. Из того, что этот слой выглядит не поврежденным, можно сделать вывод, что на протяжении двух тысячелетий нетронутым оставался и сам саркофаг, и в нем с высокой вероятностью можно обнаружить хорошо сохранившиеся древние артефакты.

Первоначально предполагалось извлечь саркофаг полностью, доставить его в музей и открыть его уже там, однако впоследствии специалисты пришли к выводу, что в этом случае будет очень сложно не повредить находку во время поднятия ее с глубины и транспортировки. Попытка открыть саркофаг "на месте" также представляет собой непростую с технической точки зрения задачу, однако ученые приняли решение, что именно при таком сценарии вероятность получить доступ к древним предметам, не повредив их, можно считать наиболее высокой.

В ближайшие недели команда инженеров посетит место находки и предоставит оборудование, которое позволит поднять крышку саркофага. Сразу после этого в саркофаг заглянут археологи, специализирующиеся на мумифицировании и восстановлении древних артефактов.

Дмитрий Ерусалимский

Источник - МК
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