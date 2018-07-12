Как погибла целая бригада морпехов США, - "НВО"

12:58 14.07.2018 Как погибла целая бригада морпехов США



Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"



Тэги: вс сша, афганистан, ирак, пентагон, потери, спецназ, морская пехота, самодельные взрывные устройства, фугасы



Война – дело жестокое и кровавое. И до распиаренных Голливудом и разными военными фантастами полностью бесконтактных войн еще так далеко, как от Земли до Альфы Центавра. То есть очень и очень далеко. Поэтому армия любого государства будет неизбежно нести в войнах потери, все различие в том – насколько они будут серьезными. Не смогла избежать этой участи и такая высокотехнологичная армия как американская.



В частности, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, потери американских Вооруженных сил за период 2006-18 годов составили 15861 человек. Много это или мало? Как смотреть. С одной стороны, это больше, чем численность экспедиционной бригады морской пехоты США (штатная численность – порядка 14,5 тыс. военнослужащих). Но с другой – это не так уж и много, принимая во внимание тот факт, что последние два десятилетия Соединенные Штаты постоянно ведут войны в различных регионах планеты, в первую очередь – на Большом Ближнем Востоке (для сравнения, по данным МО СССР, в ходе боевых действий в Афганистане в 1979-89 годы было убито, умерло от ран и болезней 13 833 человека).



Казалось бы, что тут необычного – армия воюет, а потому и потери имеются. Но это только на первый, невооруженный взгляд. Если же изучить отчет более подробно, то можно наткнуться на потрясающую сенсацию. И тогда становится понятно, почему этот документ старались спрятать в недрах американского истеблишмента: отчет, подготовленный на основе официальных данных Пентагона еще 1 июня с.г., стал достоянием общественности почти две недели спустя лишь благодаря усилиям Федерации американских ученых (Federation of American Scientists). Да и то в усеченном виде.



Еще бы, ведь Вашингтону есть, что скрывать от своих граждан: лишь около 28% из указанного количества погибли в районах боевых действий, т.е. отдали свои жизни собственно на войне. Остальные – это жертвы мирного времени, погибшие по большей части на территории США, да еще и под воздействием алкоголя или иного дурмана (проще говоря – наркотиков). Как же не скрывать такой позор? Но обо всем по порядку.



ПОГИБЛИ ВДАЛИ ОТ ДОМА



Согласно приведенным в документе данным, в период с 2006-го по 2018 год, то есть пять лет спустя после начала США военной кампании в Афганистане и три года спустя после вторжения ВС США в Ирак, американские военные потеряли на войне и, скажем так, в быту в общей сложности 15851 военнослужащего и призванного в строй резервиста, из которых лишь меньшая часть – 4510 человек или 28,4% от общего количества – погибли в районах проведения так называемых зарубежных боевых операций (Overseas Contingency Operations или OCO, дословно с английского переводится как "зарубежная чрезвычайная операция").



Под "зарубежными боевыми операциями", согласно принятой в Пентагоне терминологии и классификации, понимаются проводимые ВС США операции, "в которых представители Вооруженных сил вовлечены или могут быть вовлечены в боевые действия или операции против врагов Соединенных Штатов или иной противостоящей вооруженной силы". Под понятие OCO подпадает значительное количество разнообразных по характеру, целям, задачам и масштабам операций, проводимых Пентагоном в различных уголках планеты. Однако следует отметить, что сюда не относят гибель отдельных военнослужащих во время мероприятий учебной и боевой подготовки.



Гибли на войне американские военные и мобилизованные резервисты в указанный период "в более чем 25 странах мира", а также в различных районах Мирового океана. Это самый наглядный показатель того, что Вашингтон все еще не может отказаться от роли глобального полицейского и попыток наведения порядка и установления демократии везде, где только можно и где нет силы, способной дать американским воякам достойный отпор. Ну а раз нет отпора, то наглость Вашингтона начинает возрастать даже не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Прекратить же этот рост возможно только, если сильно щелкнуть по носу много возомнившего о себе задиру. Что периодически и происходит в разных уголках планеты.



АФГАНИСТАН И ИРАК



Первое место в ряду причин безвозвратных потерь ВС США в обозначенный период твердо заняли различного рода самодельные взрывные устройства (СВУ) и фугасы, которые активно применяются противниками американских "джи ай", в первую очередь в Афганистане и Ираке. На самодельные взрывные устройства и фугасы пришлась почти половина безвозвратных потерь Пентагона, что наглядно показывает характер войн, в которые оказались втянуты американские военные. Войны эти преимущественно контрпартизанские и контртеррористические. Ну а партизаны свои методы ведения боевых действий не изменили еще со времен Второй мировой, опираясь в основном на мины, фугасы и СВУ, а террористы просто скопировали партизанскую тактику и весьма активно и, надо сказать, небезуспешно ее применяют.



Если же рассматривать безвозвратные потери ВС США по географическому признаку, то, безусловно, большая их часть пришлась в период 2006-18 годов на Афганистан и Ирак, где погибли соответственно 1961 и 2177 военнослужащих, что составило 12,4% и 13,7% от совокупных потерь ВС США в районах боевых операций за означенный период. Для сравнения, средняя численность американского батальона морской пехоты по штату "в базовом варианте" – 1200 человек, поэтому вполне резонно можно указать, что 12 лет войны в Афганистане "съели" полтора, а в Ираке – почти два батальона морпехов.



При этом если в Афганистане устойчивый рост потерь наблюдался с 2006-го по 2010 год, а потом пошло снижение, то в Ираке основная часть потерь пришлась как раз на 2006-2007 годы, когда в год американцы теряли по несколько сотен бойцов, а затем пошел резкий спад. В настоящее время уровень потерь и в Афганистане, и в Ираке примерно одинаков и в целом не так высок.



Примечательно, что даже в зоне боевых действий значительное количество американских военных погибло в результате несчастных случаев и разного рода инцидентов, равно как вследствие болезни, убийств и самоубийств, а также самострелов. Так, если в Афганистане в ходе боевых действий погибли 1658 военнослужащих, что составило 84,5% от общего количества потерь в этой стране, то на остальные 15,5% пришлись как раз небоевые потери (303 человека). В свою очередь в Ираке боевые потери составили 80,7% (1756 человек), а небоевые – 19,3% (421 человек).



Более же подробно разбивка по причинам гибели военнослужащих ВС США в Афганистане и Ираке выглядит следующим образом:



– самодельные взрывные устройства: Афганистан – 910 человек (46,4% от общего количества погибших в этой стране), Ирак – 1082 (49,7%);



– убиты в ходе боестолкновений и умерли от полученных в бою ран: Афганистан – 748 человек (38,1%), Ирак – 674 (почти 31%);



– несчастные случаи: Афганистан – 173 человека (8,8%), Ирак – 211 человек (9,7%);



– в результате нанесенных себе повреждений (самострелы и, возможно, сюда же относятся самоубийства): Афганистан – 90 человек (4,6%), Ирак – 151 (6,9%);



– болезни и травмы: Афганистан – 22 человека (1,1%), Ирак – 29 (1,3%);



– убийства: Афганистан – 12 человек (0,6%), Ирак – 24 (1,1%);



– по неустановленной причине: Афганистан – 6 человек (0,30%), Ирак – 6 (0,27%).



Как видим, во-первых, Ирак оказался более криминогенной зоной боевых действий – там от убийств – т.е. в результате уголовных преступлений, а не боевых действий – погибло ровно в два раза больше американских военных, чем в Афганистане, а, во-вторых, достаточно велик в обоих случаях и процент погибших в ходе самострелов и самоубийств, но в особенности – в результате различных происшествий и несчастных случаев, включая катастрофы автобронетанковой техники и летательных аппаратов (по причинам, не связанным с действиями противника). Скажем, в Афганистане в результате различных катастроф с участием наземной и авиационной техники погибли 162 военнослужащих.



МИР – ХУЖЕ ВОЙНЫ



Впрочем, все описанное выше – это только прелюдия, а сенсация ждет нас далее. Дело в том, что в то время как в районах боевых действий, разбросанных практически по всей планете, американские военные потеряли в период 2006-18 годов 4510 человек, то на территории Соединенных Штатов и еще семи десятков государств мира, в также в акваториях всех океанов планеты Пентагон в небоевой обстановке потерял почти в три (!) раза больше – 11341 человека или 71,6% от совокупного количества погибших военнослужащих и мобилизованных резервистов.



Большая часть их пришлась на несчастные случаи – 4599 человек или 40,6% от общего количества погибших. Затем с небольшим отрывом идут потери от нанесенных военнослужащими самим себе повреждений, куда, судя по всему, включаются и самоубийства, – 3258 погибших (28,7%). Третья по серьезности причина гибели американских военных – болезни и травмы: 2650 человек или 23,4% от общего количества погибших и умерших. А вот причины гибели 248 военнослужащих или в 2,2% от общего количества установлены, судя по отчету, так и не были. Остается лишь гадать – почему.



Таким образом, в среднем по причинам, никоим, даже самым отдаленным образом не связанным с ведением боевых действий, Пентагон терял каждый год около 920 человек, т.е. почти по батальону морской пехоты (его численность "в базовом варианте", напомним, составляет около 1200 человек).



По большому счету, если говорить без обиняков, то мирная обстановка и быт оказались существенно более смертоносным "оружием" для американских "джи ай", чем даже самые мощные фугасы партизан и террористов. Сравните: 920 человек в год в мирной обстановке и 910 погибших от СВУ и фугасов в Афганистане аж за 12 лет! Просто сам собой напрашивается весьма нетривиальный вывод: если американская армия хочет снизить количество погибших военнослужащих, ей надо больше соединений отправлять на войну, а не держать их дома в казармах.



Видимо, все дело тут в том, что в зоне боевых действий военнослужащие мобилизуются и постоянно готовы к любым неожиданностям, а дома они расслаблены – вот и гибнут почем зря в ходе ДТП (именно эта причина является самой смертоносной для ВС США в небоевых зонах: на нее пришлось почти 16% от общего количества потерь – 1807 погибших) и иных несчастных случаев. Подтверждение тому – большая часть потерь (93%) приходится на соединения, дислоцированные именно на территории Соединенных Штатов.



Впрочем, и это еще не сенсация, а только прелюдия к ней.



ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ – ХУЖЕ ФУГАСА



Дело в том, что значительная часть военнослужащих погибла в рассматриваемый период вне зоны боевых действий, находясь в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков. Об этом черным по белому написано в отчете, подготовленном Исследовательской службой Конгресса США, так что это вполне официально признанные цифры, а не какие-то досужие домыслы автора.



В частности, из общего количества погибших в результате несчастных случаев (4599 человек) около 14,2% или 652 человека были одурманены наркотиками или какими-то другими веществами. Еще больше процент таковых среди погибших "по неустановленным причинам": 53 человека из 248, т.е. 21,4%. Меньше процент в двух других категориях: погибшие от нанесенных себе повреждений – 135 человек из 3258 (4,1%), умершие в результате болезней или травм – 14 из 2650 человек (0,53%).



Всего же в 8% случаев гибели американских военных в небоевых зонах – а это ни много ни мало более 900 человек – удар прямо или косвенно нанесли зеленый змий или наркотический дурман, которые фактически стали более смертоносным оружием, чем многократно упомянутые самодельные бомбы исламских фанатиков-террористов.



Руководству Пентагона впору объявлять год борьбы с алкоголизмом и нарко- и токсикоманией, а то такими темпами до войны с "коварной Россией" от американской армии ничего и не останется…



В то же время, следует указать и на тот факт, что американские военные потери свои, пусть и зачастую весьма нелицеприятные, все же не скрывают под плотной пеленой секретности. И хотя общие потери становятся достоянием гласности только в результате вот таких докладов, которые готовят Исследовательская служба Конгресса США и другие организации, но боевые потери в рамках различных операций, которые осуществляли или осуществляют ВС США, публикуются военным ведомством Америки с завидной регулярностью и находятся в открытом доступе. Чего не скажешь о российском Минобороны, где сводку по гибели военнослужащих в мирное время публиковать прекратили много лет назад, а информация о боевых потерях и вовсе закрыта на законодательном уровне. В результате о гибели российских военнослужащих в той же Сирии общество узнает вначале из сообщений зарубежных и отечественных СМИ, а также различных блогеров. И лишь затем ее подтверждает Минобороны России. Источник - НГ

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