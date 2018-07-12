Подборка цитат о "единстве" и "чистокровности" таджиков (полемика), – Н.Мингбаев

12:57 14.07.2018 ТАДЖИКИ А.Д. ГРЕБЕНКИНА. РУССКИЙ ТУРКЕСТАН. 1872 г.:



"Племя таджикское, если можно так выразится, безлично, или лучше сказать: заметно выражает в себе типы всех племен населяющих его народностей. Помесь называемая таджиками, отражает в себе типы: узбекский, татарский, еврейский, цыганский, даже славянский, арабский, персидский, индийский и у нее только одно общее – это духовная сторона. Однако, не смотря на все вышесказанное, при достаточно внимательном наблюдении таджиков долины округа, они могут быт отнесены к двумя, весьма характерным группам. В одной из них преобладает кровь узбекская; в другой кровь остальных народностей Средней Азии. Кроме того, одна группа отличается от других языком и местом жительства, т.е. первая группа живет по преимуществу в деревнях и говорит преимущественно на узбекском языке, вторая же имеет местом своего жительства преимущественно города и говорит преимущественно на персидском наречии. Таджики второй группы – цвет населения округа. Еврейский и персидский черти преобладают в этой группе, особенно в Самарканде, так как в Самарканде много евреев и персиян, с которыми таджики весьма охотно вступают в брак. Кроме того, молодые евреи, в следствие особых причин, в прежнее время добровольно или принуждению, обращались в мусульманство, причисляя себя к таджикскому племени. Еврей мусульманин сам себя называет таджиком. Также называют его и прочие мусульмане. Горожане, как более богатые, держали рабов и рабынь из персиян, что само собою, оставляло заметные следы в нарождающимся поколении персидской крови. Родившийся от рабыни и таджика, если хочет отец, причисляется к семе и становится таджиком. Индийцы, как известно, проживают в округе без жен и женится не имеют права; такое безбрачное положение индийцев, живущих обыкновенно в сред таджикского населения, тоже не осталось без естественных последствий. Если еще прибавит, что откровенные таджики не стесняя говорят, что они не знают, которые из детей жен принадлежат им, то станет ясным, почему таджикский тип заключает в себе отпечаток всех народностей, среди которых они живут. В Катта-Кургане и его окрестностях много арабов, что и отразилось на катта-курганских таджиках. В Пеншанбе есть евреи и это тоже не прошло бесследно для пеншамбинского таджика. Ургутский таджик обновляется преимущественно кровью галча, что выразилось в его резких, энергических чертах и сильном сложенным. Из сказанного о второй группе таджиков Зеравшанского округа, из представленного выше очерка типа, не следует заключать, что в нем вовсе незаметна кровь узбека. Таджики этой группы в большинстве случаев не свободны от этой примеси, но она так сказать, только проглядывает, составляет побочную, а не характерную черту ее типа. Совершенно не то мы видим в первой группе. Членов ее составляет по преимуществу таджики деревень, окруженных узбекскими деревнями. Эти таджики вполне поглощены узбекской средой. Они слились с узбеками земледельцами и главным занятием самих их служит земледелие. Первый берет себе в жены дочь второго и обратно. Кровь монгольская. Как кровь сильнейшего народа, стала на столько преобладающей над арийской в этой группе что нужно много наблюдательности, чтобы отличить такого таджики от узбека. Как упомянута нами выше, по лицу, таджики первой группы – те же узбеки, только в них смягчено угловатое. Резкое очертание лица узбека и он перешло в более мягкое, скулы у них не так выдаются, глаза немного косо вставленные и больше, нос более прямой и лучшей, на европейца, – формы. Мы, описывая таджиков, разделили их на две группы, и это деление на совсем произвольное. По крайней мере характерны особы каждой из них до того резко отличаются между собою, что нет места мысли о них смешивания. Есть ли чистый таджик? Что такое таджик? – В Средней Азии происходит борьба, главным образом, между двумя племенами: арийским и монгольским и в этой борьба за тип высказывается вся органическая жизнь Средней Азии. Борьба это особую породу людей, в которой будут соединены физическая и духовная особенности обоих реагентов. Масса и цельность на стороне узбеков, развитие – на противной стороне. Поэтому нам кажется, что чисто физическая свойство нового типа, свойства линий и размеров, будут, как оно уже есть и теперь, где соединение произошло, сильно напоминать монголов, духовная же сторона более склонится на сторон у арийского племени, за которым давность духовного развития. По нашим собственным, шестилетним наблюдениям, физическая сторона таджики через-чур слаба, неустойчива. От помеси таджика с другою народностью всегда является индивидуум с чертами этого второго элемента смеси. Для нас это служит признаком, что теперешний таджик Средней Азии (долин, а не гор) уже много принял в себя чуждой его коренному племени кров, что чистого таджика в долинах Средней Азии нет. Это наше мнение. Что такое таджик? Этот вопрос мы оставим вопросом".



В.И. КУШЕЛЕВСКИЙ. ФЕРГАНА. 1891 г.:



"Таджики, обитающие в Ферганской долине, уже утратили в значительной степени чистоту своего типа, в сравнении с своими сородичами – горцами. Антропологические признаки таджиков долинных указывают на явную примесь в них крови тюрко-монгольской, что выражается большим приближением их к типу брахицефалическому, а также и более квадратным строением лица. В весьма немногих местах, ближе к горам, сохранился более или менее неприкосновенным первобытный тип жителей, говорящих на персидском наречии. Жители последнего в особенности, в силу своей отдаленности и изолированности, не подчинились смешению в такой степени, как это происходило в центральных частях долины. Они чистые таджики, говорят исключительно по-таджикски, т.е. наречем чистого персидского языка. Они короткоголовы, высокого роста, с правильными чертами лица, совершенно арийского типа. На южных отрогах и склонах Памира обитает в незначительном числе арийское племя, а именно – таджики, сохранившее вполне свой тип".



ОЧЕРКИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. А.Ф. МИДДЕНДОРФ. 1882 г.:



"Гальча, или горные таджики, которых мы встречаем даже в самых неприступных горных долинах на юге Ферганской котловины. Так как этот горный народ бесспорно иранского происхождения, говорить на древнеперсидском языке, не понимая турецкого, чем следовательно, и обнаруживает свою чистоту. Гальча можно считать чистейшим типом древнеиранских аборигенов, которые укрылись от турецко-монгольских степных орд в неприступных горных высотах до Когистана. Уже с самого начала они обращали на себя внимание мрачною, сосредоточенною внешностью, что, по всей вероятности, объясняется их изолированным, уединенным образом жизни. Подложить резко отличать гальча от таджиков низменностей. Г. Уйфальви часто видел между гальча каштаново-коричневых, белокурых – еще чаще, нежели среди таджиков, иногда – же красноколосых. Нос тоже более красивой формы нежели у таджиков. В виду почти преобладание белокурого элемента среди гальча, а также прочих отличи их от таджиков, значительно подрывается допущение, будто гальча представляют чистейшей тип древне-иранцев. Как-бы то не было, таджики представляют совершенно определенный, прочно установившейся тип. Таджики (долинные ли вообще или самаркандские в особенности) – помесь персидской, арабской, узбекской, еврейской и даже киргизской кровей, и чем таджик знатнее и богаче, темь более персидской и еврейской крови в его жилах".



В. И. МАСАЛЬСКИЙ. ТУРКЕСТАНСКИЙ КРАЙ. 1913 г.:



"Под именем таджиков объединяется обыкновенно все оседлое население горного Туркестана, не принадлежащее к тюркской народности и говорящее на различных местных наречиях персидского языка. Происхождение этого населения и его этнически состав далеко, однако, неоднородны. К таджикам должны быть отнесены, прежде всего, потомки древних иранских аборигенов страны, которые в наиболее чистом виде сохранились лишь в трудно доступных горных областях Бухары (Каратыгин, Дарваза и друг.) и в верховьях Зеравшана. Эти горные таджики, известные в Туркестане под названьем гальча, т.е. горцев, по физическому типу, обычаям и языку заметно отличаются от остальных своих собратьев, населяющих межгорная долины и предгорья и заключающих более или менее значительную примесь тюркских и иных элементов. У многих из них выделяются величиной и толщиной уши, нос и губы, что указывает на примесь тюркской крови. Встречается также тип, напоминающей семитов, с большими черными миндалевидными глазами, орлиным носом и длинной черной, как смоль, бородой, вьющейся по краям. Отурчение таджиков, происходившее в течение ряда веков, продолжается и в настоящее время, проявляясь с особой силой в городах или же там, где остатки таджиков разбросаны островками среди тюркского населения".



С.П.ПОЛЯКОВ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА:



"Таджикское население гор находилось в известной изоляции не только от тюрко-язычных, но и от таджикоязычных равнинных групп. Последние в большей мере, нежели горцы, соприкасались не только тюрко-язычными земледельцами, но и с оседавшими кочевниками. Эти "степняки" в заметной мере передали равнинным таджикоязычным группам монголоидные черты. Таджики, расселенные в горах, в большей мере сохранили древний европеоидный антропологический тип. Новейший антропологические исследования таджиков констатируют чрезвычайное многообразие компонентов, которые явились слагаемыми таджикского народа. Они фиксируют одновременно и чрезвычайно древние черты европеоидов и сравнительно недавно сформировавшиеся антропологические типы. Это хорошо видно на примере Северного Таджикистана, где на небольшой территории выделяются, по крайней мере, три довольно различных между собой антропологических типа. В горных районах, особенно на юге современного Таджикистана и в его центральной части, культурный облик населения был несколько иным. Здесь был меньший контакт с крупными земледельческими и культурными центрами Средней Азии и значительно более низкий уровень развития товарно-денежных отношений. Замкнутость, натуральность хозяйства определяли и замкнутость собственно этнических процессов. Как следствие – особый образ жизни, отличающий горцев не только от равнинных таджиков, но и одну от другой группы горных таджиков. Большое значение, как ранее отмечалось, имели географические условия, которые сильно ограничивали контакты между отдельными группами. К XIX в., по этнографическим и антропологическим данным, можно выделить южных и северных таджиков. Кроме языковых особенностей сложилось особенности в материальной культуре. Северных таджиков (включая Самарканд и Бухару с прилегающими районами) называют равнинными, а таджиков Восточной Бухары – горными. Наряду со стиранием различий, существовавших между таджикскими группами, шел процесс отаджичивания тюркоязычного населения. В северных районах этот процесс проходил преимущественно в городах, где таджики всегда составляли большинство. На юге Таджикистана отаджичивалось древнее тюркоязычное население – карлуки, "тюрки" (без какой-либо другой племенной принадлежности) и другие "древние" узбекские племена. Процесс шел параллельно с оседанием и переходом к земледелию кочевников-скотоводов".



СТЕЛЛА ГУБАЕВА. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.:



"Таджикский народ в процессе своего многовекового развития не остался неизменным, а качественно менялся. Исфаринские же таджики, свидетельствуют авторы, представляют собой сплав равнинных таджиков Ферганы и горных таджиков из Верховного Зеравшана и Каратегина. Кроме того, в их состав входят частично узбеки и, в меньшей степени, киргизы. А таджиков из селения Аваль, которые в основном являются потомками каратегинцев, и вовсе в народе называют "хашаки" (буквально "несортовой"), так как они давно уже начали смешиваться с узбеками и, значит, потерял свою чистоту".



СЕРГЕЙ АБАШИН. НАЦИОНАЛИЗМЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ. 2007 г.:



"Рассуждения о тайных тюркских корнях были напрямую связаны с популярными в Таджикистане разговорами о "чистых" и "нечистых" таджиках. На роль "чистых" претендуют южные таджики (каратегинцы и памирцы), которые обвиняют таджиков Ленинабадской области, реже – Куляба и Гиссара, в смешении с узбеками. Есть свидетельство, что в рядах таджикской оппозиции ходили разговоры, будто жестокость кулябцев и ленинабадцев объясняется их смешением с тюркскими племенами и остатками монгольских завоевателей. Это мнение повторялось часто: равнинные таджики (ходжентцы-ленинабадцы, кулябцы) в большей степени подверглись тюркскому влиянию, и их язык якобы больше тюркизирован в отличие от горных таджиков, говорящих на классическом фарси".



В. ЛЕВШИЦ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ. 1993 г.:



"Региональная разобщенность Таджикистана во многом объясняется отсутствием у таджиков сложившегося национального самосознания. В этносе, разбросанным по разным странам, практически не проявляется интеграционных тенденций, нет выраженного стремления к национально-государственному единству".



В.И. БУШКОВ, Д.В. МИКУЛЬСКИЙ. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА. 1996 г.:



"Накануне Октябрьской революции таджики не составляли даже единой народности и были весьма далеки от консолидации в нацию. Вычленение Таджикистана в самостоятельную национально-территориальную единицу было в значительной степени мероприятием искусственным".



АДИБ ХАЛИД. "УЗБЕКИСТАН: РОЖДЕНИИ НАЦИИ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ":



"С точки зрения советских учреждений народ под названием "таджик" в значительной степени отсутствовал. Создание (в горной Бухаре) таджикской автономной области в составе Узбекистана было предложено не таджикским комитетом, который не существовал, а Файзулла Ходжаевым. Появление Таджикистана обусловлено решением узбекского руководства. Лутц Режак совершенно прав, когда он отметил, что "основание Таджикистана не было результатом таджикского национализма, а было время его рождения". Таджикская национальная идентичность появилась только после того, как таджикская республика была создана".



И. РОТАРЬ О НЕЗАВЕРШЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ (ИСЛАМ И ВОЙНА. 1999 г.):



"То, что в Таджикистане гражданская война является в первую очередь противоборством между различными этническими группами таджиков, так и не сформировавшихся в единую нацию, признается не только всеми исследователями конфликта, но и самими его участниками".



nurali мингбаев Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531562220

Новости Казахстана

