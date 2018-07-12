Лола Каримова-Тилляева с мужем продали свою жемчужину - оптовый рынок "Абу-Сахий"

08:42 14.07.2018 Предыстория: В Узбекистане начались проверки крупного оптового рынка, принадлежащего мужу Лолы Каримовой-Тилляевой Продолжение: Адвокат семьи Каримовых-Тилляевых опроверг информацию о проверках крупного оптового рынка "Абу-Сахий"

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева продала крупный коммерческий рынок Узбекистана Абу-Сахий, сообщили Reuters знакомые со сделкой, не уточнив кто стал новым владельцем бизнеса.



В декабре прошлого года Абу-Сахий, расположенный в столице Узбекистана Ташкенте, прошел ребрендинг и стал Ташкентским Шелковым путем. Сделка стала важным этапом в попытке президента Шавката Мирзиеева реформировать самую густонаселенную страну Центральной Азии, отмечает агентство.



Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев никогда публично не заявляли, что владеют рынком и контролируют связанные с ним логистические компании. Близкий к правительству финансист и предприниматель, который работает с рынком, подтвердили, что супруги владели Абу-Сахий до конца прошлого года.



Продажа бизнеса для 40-летней Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми, отмечается в сообщении агентства.



Для экономики Узбекистана смена владельца Абу-Сахий стала завершением квазимонополии на рынке и открыла доступ потребительских товаров в Узбекистан, так как почти все импортированные потребительские товары проходили через рынок.



"Раньше было сложно ввозить что-то, вывозить. Все делали через Абу Сахий, либо какими-то совершенно сумасшедшими контрабандными тропами. Теперь стало намного легче и лучше. Многие жители Ташкента и области стали активно выезжать в Казахстан, чтобы купить что-либо, начиная от бананов, кончая бытовой техникой, телефонами, компьютерами", - сказал бизнесмен на условиях анонимности.



Смена собственников рынка стала фактическим завершением господства семьи Каримовых в Узбекистане. Мирзиеев сделал первое официальное упоминание об изменениях на рынке 5 января. Он не назвал новых владельцев, но сказал, что ежемесячные налоговые поступления с рынка значительно выросли.



В течение 15 дней после реорганизации рынок выплатил 35 миллиардов сумов ($4,2 миллиона) в бюджет. Ранее платежи составляли 5 миллиардов сумов в месяц.



В феврале Каримова-Тилляева ушла в отставку с поста представителя страны в ЮНЕСКО. Ее старшая сестра, Гульнара Каримова, не была замечена на публике в течение последних нескольких лет, а прокуроры заявили, что она находится под стражей, после домашнего ареста по приговору 2015 года за вымогательство и растрату государственных средств.



Пресс-служба президента и правительства Узбекистана не ответили на вопросы о собственниках рынка, с Каримовой-Тилляевой и ее мужем Reuters не смог связаться для комментариев.



Адвокат супругов в США Марк Раймонд сказал: "Насколько я понимаю, на все ваши вопросы ранее ответили и сообщили, и поэтому у моих клиентов больше нет комментариев".



В сентябре 2016 года сообщалось о проверках оптового рынка, однако позднее адвокат семьи Каримовых-Тилляевых опроверг данную информацию. Источник - ca-news.org

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