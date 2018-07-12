Упразднение Человека. Будет один прогресс, а человек станет его функцией, - А.Дугин

08:29 14.07.2018 Упразднение человека

субъект полностью растворится в процессе – будет один прогресс, а человек станет его функцией



О том, к чему ведет безотчетная вера в прогресс.



· В наше время доминантным взглядом на историю стало представление о прогрессе – постоянном улучшении, накоплении, усовершенствовании общества, культуры, технологии. Это догма нашего времени, даже религия. Все толкование общественных процессов строится на некотором безусловном догмате прогресса.



· Это представление основано на философском концепте – становлении.



· Становление – это постоянное изменение. Прогресс придает становлению линейный характер и считает, что все идет только в лучшую сторону. Но само становление изначально оценивается как нечто положительное. Прежде, чем придать становлению характер прогресса, философия Нового времени реабилитировала становление.



· Становление – это важный термин в философии Платона и Аристотеля, соотносившийся с понятием бытия. Бытие рассматривалось как вечное, неизменное, бессмертное, всеохватывающее, а становление – второстепенное. Поэтому у Платона представление о душе являлось попаданием вечной субстанции в мир становления. После пребывания в этом мире становления, считавшемся подлунным миром, душа возвращалась на свою онтологическую прародину – в бытие.



· Христианская модель отрицает предсуществование души, отбрасывая первую половину платонического учения – выход из вечности, считая, что душа творится Богом.



· Новое время решило радикально покончить с этим "половинчатым" представлением о душе, сказав, что души и вечности нет, есть только становление. Хорошее становление можно назвать прогрессом, плохое – регрессом. Становление всегда рассматривалось относительно бытия – бытие и было мерой становления. Об этом хорошо говорил румынский философ Константин Бойка: он разделял бытие и становление "к бытию". Так вот, становление к вечности – правильное, а само по себе – плохое.



· Но если мы принимаем полностью только истину становления, мы с необходимостью отбрасываем бытие. Нет ни платоновской души, ни христианской. Философия нового времени утрачивает бытие вообще как некую референтную точку, и становление становится разнузданным.



· Но чтобы не впасть в ужас от ликвидации бытия, необходимо смягчить стихию безумия. Вот для этого нужна идея прогресса, которая считает, что все становящееся хорошо. Постепенно процесс автономизации от бытия рано или поздно должен привести к элиминации (упразднению) любой формы идентичности. Латинское "identitas" - "То есть" - онтологично, представляет собой бытие. Человек, который сохраняет идентичность, подражает бытию. Задача современной культуры – растворить культуру, упразднить свидетеля, который знает о становлении как внешнем явлении.



· Тогда субъект полностью растворится в процессе – будет один прогресс, а человек станет его функцией. Отсюда распыление сознания, предложение рассмотреть человека не как иерархическую структуру, а постмодернистски – провести его демократизацию, где каждый орган принимает свое решение, а человек становится тканью процесса и в конечном итоге должен быть заменен на что-то, что более соответствует становлению в чистом виде. Делез называл это "шизомассами" или "ризомой" (когда человек распыляется, и не имеет места нигде, кроме сетевой грибницы).



· Но когда становление полностью поглотит бытие, некому будет сказать, что произошло. Когда человек перестанет быть человеком, не останется свидетеля, который скажет, что человека убивают – будут только потоки смс-сообщений и информационных агентств, утверждающие совершенно другую повестку дня, за которыми содержание процесса потеряется.



Александр Дугин 11 июля 2018 Источник - Завтра

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