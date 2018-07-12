 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Террористы взрывают предвыборные митинги в Пакистане - более 120 погибших
06:49 14.07.2018

На предвыборных митингах в Пакистане из-за взрывов погибли более десятки человек

По всему Пакистану прокатилась волна взрывов на предвыборных митингах
В городе Мастунг на юго-западе Пакистана в результате взрыва смертника по меньшей мере 128 человек погибли и 150 человек получили ранения. Все они были участниками митинга, приуроченного к грядущим в стране выборам в парламент.

По имеющейся информации, погиб местный кандидат.

Ранее в пятницу, 13 июля, в результате другого взрыва на мероприятии, связанном с выборами, четыре человека погибли, и более 30 получили ранения. Инцидент произошел в городе Банну на севере страны. Власти опасаются терактов в день выборов 25 июля.

Во вторник смертник привел в действие взрывное устройство во время предвыборного митинга в городе Пешавар. В результате погибли 22 человека, сред них - местный кандидат. Ответственность за взрыв взяла группировка "Талибан".

Неожиданные нападения
Корреспондент Би-би-си Ильяс Хан

Военные заявляли, что им удалось освободить районы Пакистана от боевиков, поэтому нынешние нападения стали неожиданностью.

Перед выборами 2013 года боевики заранее предупредили о том, что нападения будут, поэтому партии, в адрес которых звучали угрозы, предвыборную кампанию вели тихо и осторожно.

Похоже, и на этот раз под прицел попали те же партии. Нападения могут послужить толчком к напряженности накануне выборов, которые уже характеризуются неоднозначностью. Важно то, что все нападения произошли после признания бывшего премьера Наваза Шарифа виновным в коррупции.

Пятничные нападения были осуществлены за несколько часов до прибытия Шарифа из Великобритании в Лахор. Город уже изолирован властями, чтобы сторонники бывшего премьера не смогли организовать ему многолюдную встречу.

В преддверии возвращения бывшего премьер-министра Наваза Шарифа в стране выросла напряженность. После приземления в Лахоре Шариф и его дочь Марьям были арестованы. В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупции.

На прошлой неделе его приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов. Шариф называет свое дело политически мотивированным. Во время объявления приговора Шариф с семьей находился в Лондоне.

Чтобы не пропустить его сторонников на территорию аэропорта, туда были отправлены несколько тысяч полицейских, а дороги заблокированы грузовыми контейнерами.

В четверг партия бывшего премьера PML-N сообщила об аресте нескольких сотен активистов в Лахоре.

Источник - ВВС
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