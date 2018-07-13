Арестован бывший глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров

00:43 14.07.2018 Генпрокуратура Узбекистана сообщила об аресте бывшего главы "Уздонмахсулот"



Бывший председатель правления компании "Уздонмахсулот" ("Узхлебопродукт") Сурат Хайдаров взят под стражу по обвинению во взяточничестве, говорится в видеосюжете Генпрокуратуры Узбекистана, выложенном на ее странице в Facebook.

Согласно озвученным в видеоролике данным (смотреть с 01:29), "Сурат Хайдаров, активно пользуясь служебным полномочием, устроил на работу в систему "Уздонмахсулот" своих родственников. Благодаря этому шагу ему удалось наладить целостный и прочный механизм получения взяток. Выезжает Хайдаров с проверкой в регионы, смотрит, хранится зерно неправильно, за это бы "по шапке" дать, но он молчит, потому что деньги взял. И прочие проблемы так же решались, и покровительство было, и непринятие мер".



Под стражу был взят и зять Хайдарова Джамшид Шарипов, работавший пресс-секретарем компании. Он был задержан при получении взятки, которая гарантировала начальнику управления маркетинга "Уздонмахсулот" покровительство и неприкосновенность. Ранее "Озодлик" со ссылкой на сотрудника компании сообщал о том, что Шарипов был задержан при получении взятки за продажу одного из мукомольных заводов в Ташкентской области.



"После того как Хайдаров запросил у парней взятку за продажу завода, эти парни обратились в СГБ. Операция по задержанию осуществлялась сотрудниками спецслужбы совместно с парнями, сообщившими о взятке. Хайдаров вместе со своим зятем находился в командировке в Джизакской области. Когда зятя задержали, Хайдаров сбежал из Джизака и сразу приехал в Ташкент. Но вечером того дня его задержали в собственном доме", – рассказал "Озодлику" сотрудник компании "Уздонмахсулот".



Отметим, что в этом же видеоролике Генпрокуратуры говорится о задержании бывшего хокима (главы администрации) Самаркандской области Туробжона Джураева, который также обвиняется в коррупции.



13.07.2018 Источник - fergananews.com

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