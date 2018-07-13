Неудачный сезон. Власти Узбекистана массово сносят частные дома вдоль президентской трассы на курорт

00:42 14.07.2018 На днях стало известно, что на трассе Ташкент-Чарвак власти снесли 28 частных дач. Эти строения фактически работали как предприятия туристического сектора - сдавались под жилье туристам, приезжающим отдохнуть на водохранилище Чарвак. Как рассказали "Озодлику" несколько владельцев снесенных дач, дома уничтожались самым бесцеремонным образом: без официального предупреждения, просто приехала строительная техника и начала ломать здания, люди даже не успели вынести мебель. Причем это были не аварийные или обветшалые постройки, а основательные, крепкие, построенные несколько лет назад дома, на которые у предпринимателей, по их словам, были необходимые кадастровые документы. По оценке одного из пострадавших, его дача стоила больше $150 тысяч. Кампанией по сносу домов руководил премьер-министр Абдулла Арипов, лично присутствовавший на месте.



Один из местных жителей, знакомых с ситуацией, рассказал "Фергане", что снос домов начался неделю назад и идет по всему расстоянию от города Чирчик до Кайнарсая. По его словам, владельцев зданий за день до сноса вызывают в сельсовет, где дают компенсацию в размере 6 млн сумов ($770), а также предлагают сумму около 3 млн сумов ($385) на аренду домов типовой застройки на три месяца. При этом во время сноса людям даже не дают забрать стройматериалы. В выселении людей участвует милиция и солдаты. При этом размещают тех, кто сносит дома, в этих же дачах, а местные кафе должны их кормить за собственный счет.



Участок трассы Ташкент – Чарвак. Фото с сайта Suratlar.com



Президентская трасса



Снос дач ударил не только по их владельцам, но и по наемным работникам, которых предприниматели привлекали в туристический сезон. "На Чарваке практически все зарабатывают на жизнь, сдавая в аренду свои дачи. На моей даче работали три семьи из 12 человек. Сейчас все они остались без заработка", - рассказал один из бизнесменов. По его словам, работы лишились сотни людей. Он также рассказал, что пытался обращаться в разные инстанции в попытке отстоять свой дом, однако все обращения были проигнорированы. Тем не менее, когда представители властей приехали для сноса здания, владельцу они сообщили, что причиной сноса его дома является близость строения к президентской трассе.



Насколько эта причина является достоверной, судить сложно. Рядом с Чарвакским водохранилищем в поселке Сиджак, действительно, расположена президентская резиденция Кайнарсай. При этом в одном из обсуждений работы узбекских властей на странице шеф-редактора ташкентского издания Citizen Дарины Солод в Facebook можно увидеть комментарий, в котором автор сообщает о том, что власти планируют осенью провести некий "симпозиум" в горах, поэтому решили расширить дорогу и снести дачи на первой и второй линии вдоль трассы.



Любопытно, что дома вдоль трассы Ташкент-Чарвак уже сносили пять лет назад, и тогда чиновники так же сообщали, что ликвидация строений проводится ради обеспечения безопасности Ислама Каримова во время его пути в загородную резиденцию. Тогда люди получали компенсацию в размере от 1 до 5 млн сумов ($350-1750 по курсу на тот момент).



В администрации Бостанлыкского района, на территории которого находится Чарвакское водохранилище, журналистам заявили, что дома сносятся по решению хокима (главы администрации). "Многие из них были построены незаконно", - сказал представитель администрации, и из этой фразы чиновника можно сделать вывод, что были снесены даже те дома, у которых с документами было все в порядке. "В кадастровых документах указан один вагончик, а на месте можно увидеть целый дворец. В мае этого года прокуратура провела проверку в Бостанлыкском районе, в ходе которой выяснилось, что с января по май 2018 года в общей сложности 450 гектаров земли было выделено незаконно. По всем этим случаям были написаны предписания. Но несмотря на это, исходя из принципа гуманизма, мы решили выделить компенсации владельцам этих дач. Мы выделим им земельные участки, которые расположены вдали от "президентской трассы"", - сказал представитель администрации.



Стоит отметить, что в мае прокуратура Ташкентской области действительно сообщала о проверке, в ходе которой выявили 93 случая незаконного распределения земель в Бостанлыкском районе, общая территория которых составила 450 гектаров. По фактам нарушений были возбуждены уголовные дела, а начальник отдела земельных ресурсов и государственного кадастра Бостанлыкского района Ш.Мадазов был взят под арест.



Поселок Сиджак на берегу Чарвакского водохранилища. Наверху - резиденция Кайнарсай. Фото с сайта Asiaterra.info



Не у всех в этой истории возникли вопросы к власти. Некоторые наблюдатели уверены, что владельцы снесенных дач строили свои дома на берегу реки Чирчик в нарушение закона, что они загрязняли реку отходами, не платили налоги на прибыль с доходов от туристических услуг и, возможно, даже занимались организацией проституции. Власть же всего лишь пытается навести порядок на берегу реки Чирчик, снабжающей питьевой водой Ташкент и частично Ташкентскую область.



Такой взгляд на ситуацию отчасти подтверждается тем, что в июне прошлого года Госкомэкологии сообщал: на берегу Чирчика было выявлено около 200 незаконных построек, и в ближайшие месяцы хокимият Ташкентской области совместно с рядом профильных ведомств приступят к их сносу. Представитель ведомства обещал, что по этому вопросу будет принято правительственное решение. Он также подчеркивал, что на обсуждаемой территории есть здания, которые обладают необходимыми разрешениями, но находятся в зоне селевой опасности. Их не планируют разрушать, но "поднимут выше" на безопасные участки берега.



В сюжете на государственном телеканале "Узбекистан 24" снос дач также объяснили желанием властей навести порядок на берегу реки Чирчик и вдоль трассы на Чарвак. Авторы материала, называя владельцев домов "якобы предпринимателями с лживой самоотверженностью", заявили, что те нарушают все нормы безопасности и "используют дар природы в свою пользу". Среди нарушений в сюжете перечислены вывод стоков в реку, размещение зданий слишком близко от дороги и от высоковольтных линий.



Сюжет телеканала "Узбекистан 24"



Что говорит закон?



Владельцам земельных участков сложно защищать свои позиции не только потому, что их возможности несравнимы с мощью государственного аппарата, и власти могут, не слишком заботясь о последствиях, вольно обходится с юридическими нормами. Сами законы ставят людей в уязвимое положение.



Согласно законодательству Узбекистана, в стране фактически нет частной собственности. Вместо этого существуют несколько видов права владения или пользования землей. И эти права по закону могут быть прекращены. Закон не защищает обладателей земельных участков от изъятия их государством. Это могут сделать на основе расплывчатой формулировки "для государственных и общественных нужд". Тем не менее, в случае изъятия земельного участка госорганы обязаны предоставить равноценное имущество и компенсировать убытки, а уведомление об изъятии должно быть направлено владельцу не позднее, чем за полгода до начала сноса. Однако даже эти положения власти соблюдают далеко не всегда.



Сносимая дача в Бостанлыкском районе. Кадр видеозаписи с сайта Ozodlik.org



Одним из самых показательных примеров здесь может служить ситуация со сносом домов в столице под возведение делового центра "Ташкент сити". Жителям густонаселенных кварталов Укчи и Олмазор в центре столицы взамен сносимого жилья предложили квартиры в новостройках на окраине или денежные компенсации, озвучивались суммы в 11 млн сумов ($1,4 тысячи). Неудивительно, что оказалось много несогласных с таким предложением. Однако власти продемонстрировали, что готовы пойти на жесткие меры. "Если они не хотят освобождать свои дома по собственному желанию, то государство по-любому выселит их в принудительном порядке. Тех, кто будет оказывать сопротивление, привлечем к административной ответственности", – заявил сотрудник ташкентского хокимията Бекзод Мадрахимов, добавив, что "жалобы в данном случае неуместны". Свои угрозы администрация прилежно исполнила: людей выгоняли из своих домов силой и забирали сопротивляющихся в районные отделения милиции. К некоторым жильцам сотрудники правопорядка даже применяли физическую силу, к потерпевшим вызывали "Скорую".



Не менее жестко действовали власти в Андижане. В начале мая там начали сносить дома на двух улицах в центре города. Жителям без заранее присланных уведомлений и без предъявления официальных бумаг объявили, что их сейчас же перевозят в общежитие на пять месяцев, а потом дадут участки за городом. Ни о каком постоянном жилье взамен разрушаемых домов речи не шло. И опять была применена сила милиции, опять пострадавшим вызывали "Скорую помощь".



Где выход?



Интересно, что во всех этих случаях - и с дачами на Чарваке, и с кварталами в Андижане и Ташкенте, - несмотря на то, что затронуты интересы многих людей, не возникает организованной формы легального протеста. Максимум, на который готовы пострадавшие, - обращения в государственные инстанции и письма журналистам. Тем не менее, именно слаженное и активное сопротивление могло бы значительно повысить шансы пострадавших на справедливость. Такие примеры в Узбекистане уже есть.



В начале июня в Самарканде застройщики стали сносить исторические здания, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Местные активисты энергично выступили против, запустили петицию, привлекли СМИ, вели информационную кампанию в соцсетях, владельцы исторических зданий подали в суды. В результате через несколько недель премьер-министр потребовал соблюдать законы при строительстве в исторической части Самарканда, а хоким города поручил остановить все строительные работы до конца года. Суды стали принимать сторону пострадавших.



В то же время причины, почему пока еще не все готовы идти на решительные действия по защите своих интересов, тоже довольно очевидны. Как сказал "Фергане" один из жителей Бостанлыкского района: "Мы боимся. Каримов в Андижане расстрелял людей, нас тоже расстреляют".



13.07.2018



Егор Петров Источник - fergananews.com

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