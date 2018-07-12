В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках

14:14 13.07.2018 В Пентагоне потерялись следы 21 триллиона долларов американских налогоплательщиков. Это – данные Службы генерального инспектора, а также Службы финансов и бухгалтерии министерства обороны США. Помогу осознать масштаб произошедшего: 1 триллион – это 1 000 миллиардов.



Вот выдержки из резюмирующей части доклада Службы Генерального инспектора МО США по аудиту финансового менеджмента:



системы финансового менеджмента МО США, введенные в действие для контроля и мониторинга денежных потоков "не позволяют МО США собирать и докладывать такую финансовую информацию…, которая была бы точной, надежной и своевременной" (стр. 4);



МО США часто вносит "не подтвержденные фактическими данными" (т.е. вымышленные) средства в свои отчеты (стр. 13) и использует эти цифры для того, чтобы сводить балансы (стр. 14);



инвентарные записи не проверяются и не уточняются; для предоставления отчетности об инвентарных запасах используются неточные данные, а закупки производятся на основании искаженных инвентарных записей (стр. 7);



менеджеры МО США не знают, сколько денег находится на их счетах в министерстве финансов или когда они используют больше средств, чем те, что были ассигнованы конгрессом (стр. 5);



МО США "не ведет учета, не собирает сведений, не сверяет и не докладывает" о средствах, полученных от других ведомств или от общественности (стр. 6);



МО США не отслеживает средств ни покупателей, ни продавцов при осуществлении расчетов с другими ведомствами (стр. 12);



"отсутствует достоверная отчетность об издержках и амортизации собственности, предприятий и оборудования МО США" (стр. 8);



"отсутствует достоверная отчетность о стоимости собственности и материальных ценностей МО США, находящихся в распоряжении подрядчиков" (стр. 9);



МО США не располагает сведениями ни о том, кто должен ему деньги, ни о том, как много ему должны (стр. 10.).



При этом ситуация только ухудшается:



"Аудиторские журналы" содержат "недостаточно детализированные данные", что означает: никто не в состоянии отследить движение средств.



Инструменты "внутреннего контроля" МО США, предназначенные для отслеживания денег, не действуют. Таким образом, отчеты об издержках и финансовые отчеты неточны, а размер и даже направление (т.е. определение, являются ли эти величины положительными или отрицательными) ошибок невозможно установить, и Пентагон не соблюдает многие из тех законов, которые регулируют всю эту сферу.



"Статьи конституции США об отчетности и ассигнованиях – просто показуха, за которой процветают поражающие воображение должностные преступления"



Дело выглядит так, что статьи конституции США об отчетности и ассигнованиях являются просто показухой, за которой процветают многочисленные поражающие воображение должностные преступления.



Конгресс и Пентагон ежегодно отчитываются и проводят слушания о недостатках в финансовой отчетности МО США и иногда вводят в действие новые законы. Но многие из них просто дозволяют Пентагону игнорировать предыдущие, а остальные представляют собой очковтирательство.



Если у вас система, которая точно не знает, сколько и чего она расходовала в прошлом, если она не знает, сколько и чего она расходует сейчас (и не желает исправлять сложившееся положение вещей), то как вы можете ожидать, что она произведет компетентную и честную оценку будущих расходов?



Самоочевидно то, что невозможно разумно управлять такими действиями, которые допускают неточные и непроверяемые данные.



Ошибки в расходах, сроках и результатах не являются случайными. Оказывается так, что фактические расходы всегда намного, зачастую в десятки раз, превосходят первоначальные оценки, сроки всегда оптимистичны, а результаты – раздуты.



Пентагон, оборонная промышленность и их подручные в конгрессе требуют увеличения денежных вливаний в систему, чтобы делать вид, что они улучшают ее.



Психология чрезмерной секретности порождает страх и идеологическую веру в то, что высоким издержкам и оружию высокой сложности альтернативы нет. Тогда и огромные бюджеты легче оправдать, особенно если никто не может выяснить, как на самом деле Пентагон тратит деньги.



Ключ к проблеме их расходования – введение реальной финансовой отчетности. Никакую систему нельзя ни понять, ни исправить, если ее невозможно точно измерить. Меж тем никакого ощущения срочности, чтобы что-то предпринять, в Пентагоне нет. В 1990-х обещали, что проблема с отчетностью будет решена к 1997-му. В начале 2000-х обещали, что ее решат к 2007-му, потом – к 2016-му, затем – к 2017-му… Необходимо задать следующий вопрос: если после 20 лет обещаний Пентагоном не было сделано ничего, чтобы положить конец проблеме с отчетностью, то не является ли высшее руководство просто некомпетентным? Или искомым результатом является избежание ответственности?



Нынешняя система и ее неконтролируемые финансы наносят смертельный урон обороне, это – мошенничество по отношению к налогоплательщикам и бездумное раздувание бюджетов Пентагона и других федеральных ведомств.



Любая реформа, которая не решит эту самую фундаментальную проблему, станет лишь еще одной обреченной попыткой сохранить ту систему, которая преуспевает на лжи и обмане.



Уильям Хартунг, директор проекта по вооружениям и безопасности в Центре международной политики, суммировал кризис отчетности в Пентагоне такими словами: "Называйте это хоть иронией, хоть характерным для министерства обороны образом жизни, но анализ, проведенный Проектом "Надзор за властью", отмечает, что на "исправление" проблемы с аудитом Пентагон уже израсходовал примерно 6 миллиардов долларов – а решения проблемы и не видно. Если что-то и изменилось в практике финансовой отчетности министерства обороны, то только в худшую сторону".



Дэвид ДеГро (David DeGraw) – американский журналист-расследователь, блогер.

Перевод Сергея Духанова Источник - ВПК

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