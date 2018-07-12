Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры

14:02 13.07.2018 Вслед за Биньямином Нетаньяху Владимир Путин принял Али Акбара Велаяти



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился вчера с журналистами впечатлениями о переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, напомнив, что они состоялись за несколько дней до российско-американского саммита в Хельсинки. Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в частности присутствие Ирана и его союзников в этой стране. Согласно израильским источникам, Москве удалось отвести проиранские силы от границы Израиля с Сирией. Взамен израильтяне обещают не заниматься дестабилизацией сирийского режима. На фоне этих заявлений вслед за израильским премьером Владимир Путин принял советника руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти.



Биньямин Нетаньяху провел в среду переговоры с Владимиром Путиным в Кремле и по их итогам, в отличие от двух других российско-израильских встреч на высшем уровне, состоявшихся в этом году, был непривычно разговорчив. Однако многое осталось неясным. Израильские СМИ в режиме онлайн корректировали свои сообщения из российской столицы.



Первая молния газеты "Гаарец" была сенсационной: "Путин обусловил вывод иранцев от границы отказом Израиля мешать установлению режима Асада". До сих пор российские официальные лица исключали возможность сделок по Сирии за счет своих союзников. Однако "Гаарец" практически мгновенно заменил свою молнию нейтральной фразой со ссылкой на источники: "Россия работает над удалением иранских войск от северной границы Израиля. Параллельно с этим шагом Израиль избегает дестабилизации режима Асада в Сирии". В английской версии издания было уточнение: "пока он (Асад.- "Ъ") возвращает юг Сирии". По версии Reuters, условия ставил Израиль. "Мы не будем предпринимать никаких действий против режима Асада, а вы выкинете иранцев",- процитировал агентству источник в израильском правительстве слова Биньямина Нетаньяху. Это заявление дублирует смысл американских заявлений в преддверии саммита в Хельсинки.



Что ожидалось от третьего визита израильского премьер-министра в Россию с начала года



Израильский источник "Ъ", близкий к переговорам, отметил, что первая версия "Гаарец" близка к тому, что обсуждалось в Кремле, хотя не стал уточнять, кто конкретно выдвигал условия. "Это вопрос взаимных интересов. Израиль заинтересован, чтобы удерживать Иран вне Сирии, Россия тоже не слишком счастлива от иранского присутствия",- утверждает источник. По его словам, израильтяне уверены, что у Москвы есть "рычаги, чтобы многое сделать", то есть повлиять на присутствие иранцев в Сирии. При этом израильские журналисты, сопровождавшие Биньямина Нетаньяху, настойчиво утверждают со ссылкой на источники в делегации, что Россия уже сыграла роль в отводе проиранских сил от израильской границы на десятки километров.



Дипломатические источники "Ъ" ранее (см. "Ъ" от 12 июля) подтверждали, что Израиль и Россия обсуждали 80-километровую зону, но никогда не комментировали, удалось ли договориться, а главное, согласился ли с этим планом Тегеран. Тем не менее проиранские силы официально не участвуют в военной операции Дамаска. Это вписывается в договоренности по юго-западной зоне деэскалации, заключенные еще год назад Россией, США и Иорданией. Как неоднократно подчеркивали российские дипломаты, в этом районе не должно быть несирийских сил - ни проиранских, ни американских. Присутствие последних в Сирии также обсуждалось на переговорах в Москве. "Этот вопрос всегда поднимается, и я оставлю его для разговора между президентами Трампом и Путиным. Позиция Израиля заключается в том, чтобы услышать американскую позицию",- подчеркнул премьер-министр, добавив, что ему кажется, что американцы не покинут Сирию, пока оттуда не уйдет Иран.



Однако пока иранцы уходить не собираются, да и Россия не намерена отказываться от сотрудничества с Ираном по Сирии и другим вопросам. Неслучайно на следующий день после переговоров с израильским премьером Владимир Путин принял советника по международным вопросам верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти. Он подтвердил скорую встречу президентов России, Турции и Ирана по Сирии в Тегеране, а также встречу глав прикаспийских стран.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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