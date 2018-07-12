Выпустить подростков из бутылки, - Э.Лимонов

13:59 13.07.2018 Выпустить подростков из бутылки!

свежее мышление - это редкий дар



Эдуард Лимонов



Когда я пришел в политику в 1993 году, "политические деятели" в России двух слов связать не могли. Бэкали, мэкали, лепили что-то с трудом на канцелярском языке. Были уже Жириновский и Анпилов, эти говорили по-своему и много ярче. Но общий уровень был ужасный.



Сейчас множество болтунов имеем, наблатыкались на политических шоу, но мыслить так и не научились, поскольку мыслить научить невозможно. Свежее мышление - это редкий дар, редкий талант.



Болтуны наши лишь повторяют в новой форме что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес и сено, а США - агрессивное государство, а Киев - марионетка.



Все это так: и Волга впадает в Каспийское море, и США-агрессивное государство, и киевская Украина - марионетка.



Что безотрадно, что на вопрос "Что делать?" ответов не звучит.



И хваленый Сурков - серый кардинал якобы, даром ест свой хлеб, не генерирует живых идей выгодных и умных, только мертвые, и Жириновский духовно постарел и те две-три оригинальные идеи которые имел, - растерял и профанировал, либералы вообще дудят в одну дуду, все более отрицая реальность (борцы с реальным миром).



Патриоты также вульгарны как либералы в своем самоупоении, патокой и соплями залили мужественную Великую Войну 1941-1945.



Где проекты? Где идеи?



Живем, паразитируя на Великой Отечественной и на спортивных мероприятиях. Мундиаль обошелся в астрономические деньги. Стадионы будут пустовать и зарастут травой, а голоса двух миллионов похотливых пьяниц побывавших у нас на мундиале, на 7,6 миллиардов населения планеты - это комариный писк в нашу пользу.



КрымНаш - великолепно, но где продолжение? Почему Донбасс не наш, почему Харьков не наш, почему Одесса не наша?



Я с начала 90-х годов предлагаю:



- Уничтожить причины неравенства в стране, отменить итоги приватизации, национализировать приватизированные в пользу дармоедов и мошенников целые отрасли экономики. Ликвидировать сверх-богатых как класс, отобрав у них награбленное. И в бюджет, и в бюджет награбленное!



- Перенести столицу России дальше на Восток, в центр нашего государства. Очнитесь, мы давно уже не Московское средневековое княжество, а ютимся у западной границы своей.



- Предлагаю заселить Сибирь и Приморье ссыльными, для этого ввести в Уголовный Кодекс основным наказанием не тюремную бесполезную для государства отсидку, но труд на благо государства в Сибири и Приморье. Но заселение. Добровольно туда никто не поедет.



- Сейчас предлагаю опустить возраст зрелости до 14 лет. Выпустить подростков из бутылки, куда их загнала школа и старомодное по сути своей общественное устройство. С 14 лет дать молодежи все гражданские права, в том числе и вступление в брак и право на трудоустройство. Они будут жениться и размножаться как кролики. Страна решит проблему демографии и проблему трудоустройства.



Однако чтобы реализовать хотя бы только эти проекты, необходимо духовное мужество.



Духовного мужества нет у правящего в стране класса.



Все они кислые сопляки.



Продолжайте называть меня "скандальным", "одиозным", но я прав, прав, прав! Источник - Завтра

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