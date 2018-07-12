"Пушечное мясо" из Кыргызстана гибнет в Сирии

13:56 13.07.2018 Кыргызские юноши гибнут в Сирии. Совсем недавно в Жогорку Кенеше озвучили ужасную цифру - в этой "горячей точке" погибло 150 граждан нашей страны.



Заместитель директора Антитеррористического центра ГКНБ Канжарбек Бокаев, отвечая во время заседания на вопрос депутата, сообщил, что всего, по данным его ведомства, в рядах исламистских вооруженных формирований воюют около 850 кыргызстанцев и 150 из них стали жертвами конфликта.



Статистика эта возмутила народных избранников, но, похоже, не слишком впечатлила правоохранителей. А ведь за этими сухими цифрами стоит чья-то судьба, чья-то жизнь!



Увы, прорва силовых ведомств никак не может остановить поток желающих встать под знамена так называемого "чистого ислама" кыргызстанцев.



Если еще в прошлом году говорилось о 600 наших соотечественников, участвующих в боевых действиях в Сирии, то ныне это число, как уже приводилось выше, возросло до 850.



Хуже того, все чаще кыргызстанцы выезжают в Сирию с семьями, в ряды боевиков вливаются и молодые парни, и женщины, и даже малолетние дети. По некоторым данным, более 50 детей из Кыргызстана сегодня находятся в зоне этого военного конфликта.



Эксперты бьют тревогу: наметавшаяся тенденция выезда в Сирию целыми семьями разрушает институт семьи.



Причину они видят в отсутствии у людей необходимых светских и религиозных знаний и возрастание в обществе религиозного фанатизма.



С верующими имамы не работают, ограничиваясь только проповедями во время пятничного намаза. И дело тут не только в лености священнослужителей. Уже неоднократно отмечался крайне низкий образовательный уровень у кыргызского духовенства. Как может воздействовать на вставшего на путь религиозного экстремизма безграмотный имам, как он сможет переубедить молодого человека, указать ему верную дорогу?



Увы, даже проведенная Духовным управлением мусульман Кыргызстана аттестация имамов мало что изменила в лучшую сторону. Хотя бы потому, что потерянное быстро не восстановить.



К тому же по нашей стране беспрепятственно шастают все возможные проповедники. Они успешно вербуют все новых боевиков.



Отчаявшиеся, разуверившиеся люди готовы идти на все, лишь бы переломить свою жизнь. Тем более что сложившиеся в стране социально-экономические реалии не способствуют оптимизму.



Кстати, эксперты отмечают важность этого фактора. Низкий уровень жизни - питательная среда для агитаторов. Мужчины, не нашедшие себя на родине, гонятся за длинным долларом в надежде заработать деньги за участие в боевых действиях.



Но часто это заканчивается гибелью новоиспеченного шахида. А его родным и близким остается только оплакивать мужа, отца, сына, брата. И надеться на лучшую жизнь на том свете.



Абылай Кабдулжалелов Источник - ЦентрАзия

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