Огромную пещеру с останками древних животных нашли строители "Тавриды"

13:54 13.07.2018 Во время строительства трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма была обнаружена карстовая пещера, работы на этом участке приостановлены.



По словам главы республики Сергея Аксенова, он уже встретился со спелеологами Российского географического общества.



Они рекомендовали ничего не предпринимать до окончания исследования, так как есть реальный риск провала дорожного полотна.



Будет сформирована специальная комиссия, куда войдут специалисты РГО, Российского союза спелеологов, министерств транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании-генподрядчика ВАД.



Эта пещера является самой большой (длина – 1015 метров, ширина – 4-5 метров, средняя высота галерей – 6-8 метров) в предгорном Крыму. Она уникальна своей морфологией, минералогией и палеонтологией.









В частности, там найдены фрагменты костей и зубов древних животных (включая пальцы мамонтов и зубы мамонтенка или их предков – мастодонтов), чей возраст составляет примерно 75–100 тысяч лет. Большое количество трубчатых костей, расщепленных вдоль, может говорить о деятельность человека.



Напомним, федеральная трасса "Таврида" соединит Крымский мост с остальными районами полуострова. Рабочее движение на первой очереди от Керчи до Симферополя планировалось запустить в декабре 2018 года. Источник - rueconomics.ru

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