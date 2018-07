Как Хабад управляет Россией, - А.Никишин

13:23 13.07.2018 Как Хабад управляет Россией

Еврейские олигархи как посредники между Трампом и Путиным



В США уже более двух лет развивается истерия о связях Дональда Трампа с Россией и вмешательстве последней в президентские выборы в США. Эта истерия в основном исходит от представителей международных глобалистских нео-марксистских структур, представленных в США Демократической партией. Независимые аналитики же говорят не о русском вмешательстве, а об израильском. В России это воспринимается со смехом и иронией и порождает множество интернет-мемов о "руке Кремля". Самое интересное, что американцы не так уж и неправы. "Русское" вмешательство и влияние на администрацию Трампа действительно есть, и оно огромно. Вот только это вмешательство не Путина и Кремля, а членов синдиката Хабад, множества нынешних миллиардеров, выходцев из СССР и России.



В России принято говорить о так называемых "башнях Кремля", различных группировках, представляющих идеологически противоположные организации. Путин же во избежание катаклизмов и революций стремится соблюдать баланс интересов между этими "башнями". Аналитики достаточно упрощенно разделяют "башни" условно на либеральную, силовую и патриотическую. Однако помимо перечисленных самой влиятельной, сплоченной и полноценной "башней" является Хабад, который имеет огромное представительство во всех политических силах и блоках, а также в правительстве и органах законодательной власти. В России принято причислять Хабад к либеральной "башне". Но сейчас Хабад и либералы-глобалисты являются самыми непримиримыми врагами и ведут войну на уничтожение.



За глобалистами либерал-марксистами стоит Лондон-Сити, Ватикан, ЕС, ООН, Всемирный Банк. За Хабад – президент США, Израиль и преступный синдикат.



Многие аналитики в России поражаются, почему президент Путин ведет себя так осторожно и пассивно в отношении Израиля, особенно в Сирии, не сменил после выборов премьера, молчит об объявленной правительством России пенсионной реформе и многом другом. Силы, стоящие за Израилем, сейчас занимают ведущие позиции и в Белом Доме, и в Кремле, и с этим приходится считаться.



Чтобы приблизительно понять, кто в нашей законодательной и исполнительной власти является сторонником Хабад, достаточно посмотреть, кто из российских политиков вечером 8 и днем 9 ноября 2016 года искренне радовался и открывал шампанское в честь победы в президентской гонке Дональда Трампа. Главный раввин России Берл Лазар крайне откровенно высказывается о своем контроле даже над Путиным, не говоря уже в целом о России:



"Немало революций знала Россия. Но самая тихая и эффективная – это революция, которые сотворили сторонники ХАБАДа"



Подобных высказываний много как в России, так и за рубежом. Но они всего лишь отражают сиюминутные желания и ожидания одной из "башен Кремля". В реальности политика Путина – целая система уступок и давления, основанная на реальном положении дел и подчиняющаяся стратегическому плану, не всегда понятному некоторым аналитикам и политологам, требующим всего очень быстро и сейчас. Бороться сразу с двумя башнями опасно и неэффективно. Гораздо продуктивнее заставить их бороться между собой, что в конечном итоге приведет к ослаблению обеих. Одно можно сказать с уверенностью – Хабад действительно имеет не просто сильные позиции в России, но богатую историю влияния на власть в стране.



***



После смерти Сталина Хабад в России пережил настоящий ренессанс, во времена Брежнева воплотившийся в многочисленные подпольные "цеха" и коррупцию. Большинство российских олигархов – советские подпольные "цеховики", которые сначала контролировались властью, а потом сыграли огромную роль в ее свержении. Самые ключевые фигуры из советской олигархии Хабад:



- Феликс Шеферовский (Felix Sater) - основной администратор канала Трамп – Россия, олигарх в недвижимости и отмывании денег;

- Тофик Арифов (Tevfik Arif);

- Лев Левиев, бриллиантовый король, посредник между Нетаньяху и Путиным;

- Семен Могилевич, уроженец Украины, босс российской еврейской мафии;

- Александр Машкевич;

- Алекс Сапир;

- Ротем Розен



Как мы видим, в этом списке нет ни одного "открытого" бизнесмена, банкира, постоянно мелькающих в СМИ. Большинству россиян эти имена не говорят ничего, однако влияние их на власть несравненно больше любого члена "семибанкирщины" из списка Форбс. Я расскажу об этих людях, естественно основываясь на немногочисленные открытые публикации в СМИ.



Феликс Х. Сатер (Felix H. Sater) - Феликс Михайлович Шеферовский



Хабад-Любавич дважды объявлял Феликса Сатера "человеком года". 3 ноября 2015 года Сатер отправил электронное письмо личному адвокату Трампа Майклу Коэну, в котором описывается, как "мошеннический" Хабад "прорабатывает" Трампа с целью добиться его избрания президентом под видом "команды Путина". Сатер – основной лоббист "мирного плана на Украине" с целью добиться отставки Порошенко и снятия санкций с России. Именно Сатер купил компрометирующие Порошенко сведения у беглого депутата Рады Андрея Артеменко. "Мирный план" Хабада заключался в том, чтобы военные силы России вышли из Донбасса, в Крыму был проведен повторный референдум под международным контролем, после чего Крым был бы передан в аренду России сроком от 50 до 100 лет. Артеменко настаивал, что этот план получил одобрение некими "старшими помощниками президента Путина". В ответ на запросы СМИ об этих "фактах" Сатер отделывался общими фразами. Но, несомненно, именно Хабад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и получении Крыма и Таврии в качестве земель для расселения новых еврейских эмигрантов и создании "Новой Хазарии".



Сатер родился в Москве в еврейской семье, после эмиграции в Израиль, а оттуда в США работал в российско-американском преступном синдикате под началом своего отца Михаила Шеферовского, заместителя босса "русской мафии" Семена Могилевича. 5 ноября 2013 года находясь под присягой Трамп лжесвидетельствовал, заявляя, что не знает Сатера. В том же году сам Сатер на телевидении заявил, что прекрасно знает Трампа. Сатер был управляющим директором Tevfik Arif Bayrock Group, а также старшим советником The Trump Organization. Через строительные фирмы Трампа "русская мафия" отмывала огромные средства.



Тевфик Ариф и Александр Машкевич



Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми. Он владелец Bayrock Group, которую Трампы и Сатер использовали для отмывания денег и финансирования. Когда Трамп не смог обеспечить финансирование своих проектов из других источников, из-за многочисленных банкротств и долгов он обратился к своему приятелю Арифу. Ариф родился в СССР, работал в Министерстве торговли СССР на протяжении 17 лет, прежде чем нашел свою нишу в качестве члена преступного синдиката. Ариф является крупным донором домашней синагоги Феликса Сатера в Порт-Вашингтоне.



В 2010 году Ариф был арестован на борту роскошной яхты "Саварона" стоимостью $60 млн, на борту власти нашли несовершеннолетних девушек из России и Украины, которые использовались для сексуального обслуживания богатых клиентов по цене от $3000 до $10 000 долларов. Год спустя Ариф был оправдан турецким судом вместе с шестью другими фигурантами. Четверо, однако, были осуждены, но с отсрочкой исполнения приговора. Блумберг сообщил, что среди арестованных были российские, киргизские и казахские бизнесмены и государственные чиновники. В израильской прессе выяснилось, что среди арестованных на яхте были казахстанско-израильский миллиардер Александр Машкевич (член Всемирного еврейского Конгресса), российско-еврейский бизнесмен Тельман Исмаилов и старший помощник премьер-министра Казахстана Карим Масимов.



Израильская пресса написала об Арифе:



"Расследование началось за несколько месяцев до рейда полиции на яхту. Турецкая полиция получила информацию о преступной организации, занимающейся торговлей людьми и вымогательством. Организацию возглавил, по информации, турецкий магнат Тевфик Ариф, бизнес-партнер Дональда Трампа и владелец завода по производству металла в Казахстане и многих других предприятий в США и Великобритании. Ариф, получивший имя "Давид" от своего народа, родился в Казахстане и живет в Турции с 1994 года. Полиция следила за его организацией в течение двух месяцев, документировала факты с помощью видеокамер, прослушивала телефоны и взломала электронную почту и банковские счета.



Материалы расследования показывают, что организация Арифа оказывала эскорт-услуги бизнесменам. Молодые женщины, некоторые из которых были несовершеннолетними (по данным следствия, один из бизнесменов особенно любил 13-14 летних, а руководитель организации снабжал клиентов девушками), были привезены из России и Украины через модельные агентства".



Машкевич отрицал, что был на яхте во время обыска, но турецкие правоохранители утверждают, что у них есть доказательства, в виде квитанций, которыми Машкевич заранее оплатил аренду яхты в течение пяти дней.



Но самое интересное, именно эту яхту фрахтовали Додди Аль-Файет и принцесса Диана для своих романтических путешествий, что лишний раз доказывает факт того, что они были под контролем Хабад и Моссад. И что еще более интересно, первым владельцем этой яхты был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель движения младотурок, организовавшего геноцид армян, турецкий денме, прямой потомок основателя саббатианского движения, еще одного иудейского мессии Шаббтая Цви. Подробнее об этом я писал в статье "Тайные причины и организаторы геноцида армян" Часть 1 и Часть 2.



Машкевич через свою Eurasian Group и Bayrock LLC финансирует проекты Трампа по недвижимости. После своего ареста на яхте Арифа в обществе несовершеннолетних девушек Машкевич был награжден свитком Торы в Chabad Russian Centre of South Florida.



Лев Левиев



"Король бриллиантов" Лев Левиев считается основным финансистом всемирного синдиката Хабад-Любавич. Советский еврейский олигарх, цеховик, Лев разбогател благодаря кровавым африканским алмазам в Анголе. Именно Левиев стоял за спиной Аркадия Гайдамака и его банка "Российский" в афере с казахстанской нефтью и государственным долгом Анголы России в $5 млрд. Тогда деятельностью Гайдамака не заинтересовались ни Россия, ни Казахстан, ни США, ни тем более Ангола. Гайдамак в 2009 году был осужден французским правосудием, как фигурант дела "Анголагейт" за махинации с суверенным долгом Анголы России, что не помешало ему скрыться в Израиле, купить футбольный клуб Бейтар и стать одним из главных спонсоров нынешнего премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его партии Ликуд. Об этом я подробно писал в статье "Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Часть 3".



Левиев считается основным посредником между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а также является "партнером" Дональда Трампа, а с Джаредом Кушнером связан через продажу штаб-квартиры The New York Times в Манхэттене. Сделка была проведена в 2015 году через дочь Левиева Чагит от имени компании Africa-Israel Investments. Компанию Левиева в сделке представлял Kasowitz Benson Torres LLP. Один из адвокатов фирмы, Марк Касовиц, представляет Трампа в расследовании американским правительством связей Трампа с Россией.



Газета The Washington Post написала, что в 2008 году Левиев пригласил Трампа в свой алмазный магазин на Мэдисон-Авеню, где они сфотографировались вместе. Левиев надеялся работать с Трампом по сделкам с недвижимостью в Москве, согласно статье в российской газете "Коммерсантъ". Левиев является главным спонсором главного раввина России Берл Лазара, через которого имеет прямой выход на президента Путина.



Синдикат Хабад буквально расцвел во время перестройки Михаила Горбачева и захватил власть в России уже во времена Бориса Ельцина. Владимир Путин пришел к власти, когда тайная власть Хабад в России была абсолютной, а хасидская "башня Кремля" была главной. Но именно с приходом Путина стала происходить мягкая диверсификация власти, создание системы сдержек и противовесов, которая к настоящему времени не только ограничила влияние Хабад в России, но и привела к серьезному противодействию ей. Характерны показательные высылки раввинов Хабада из городов России, в частности из Сочи и Ульяновска под расплывчатой формулировкой "за насильственное изменение основ конституционного строя России, создание иными действиями угрозы безопасности РФ или ее граждан". Одновременно были арестованы владельцы группы "Сумма", близкие люди Аркадия Дворковича и российского премьера братья Магомедовы.



Как я писал в статье "Война за наркотрафик на Украине вступает в горячую стадию", братья Магомедовы были организаторами, так называемого, Южного наркотического коридора. На вырученные от транзита наркотиков деньги покупались различные логистические транспортные компании и узлы. Жемчужинами короны империи Магомедовых стали торговые порты Роттердама и Новороссийска. Арест братьев явился сильнейшим ударом по бизнесу Хабад.



Все эти действия являются крайне болезненными для Синдиката. Однако его реальная власть намного сильнее и глубже, так как она была заложена еще 100 лет назад и имеет долгую историю.



Александр Никишин, "Колокол России"



Продолжение следует Источник - kolokolrussia.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531477380

Новости Казахстана