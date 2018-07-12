Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова

13:22 13.07.2018 Мэру Бишкека Албеку Ибраимову выразили вотум недоверия



Депутаты Бишкекского городского кенеша выразили вотум недоверия мэру столицы Албеку Ибраимову. Голосование прошло на внеочередном заседании совета 13 июля.



За отставку Ибраимова проголосовали все присутствовавшие 40 депутатов. Всего в горкенеше заседает 45 депутатов.



Голосование о выражении вотума недоверия Албеку Ибраимову инициировали лидеры фракций горкенеша. Депутаты чувствуют ответственность за мэра, которого они сами избирают, заявил председатель горкенеша Алмаз Кененбаев, комментируя необходимость проведения внеочередного заседания.



"Его кандидатуру предложила наша фракция - СДПК. Чувствуя свою ответственность и с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации в городе, пришлось созвать внеочередное заседание. Сейчас должна идти подготовка к зиме, к праздникам, сколько дорог нужно достроить. Вся эта работа ведется летом. Как можно расценивать его уход в отпуск, когда вся эта работа стоит, а первый вице-мэр под арестом? Руководитель города должен быть ответственным человеком", - сказал Кененбаев.



Сам мэр Албек Ибраимов на заседании отсутствует в связи с отпуском. Первый вице-мэр Ренат Макенов находится под арестом в СИЗО ГКНБ. На заседании горкенеша стало известно, что обязанности мэра исполняет вице-мэр по вопросам градостроительства Бакыт Дюшембиев.



Албек Ибраимов был избран мэром Бишкека в феврале 2016 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

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