 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.07.2018
14:25  Не тем курсом. Перекосы казахстанского экспорта в Россию, - Петр Своик
14:14  В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках
14:08  Как создавались и почему были разрушены форпосты казачьей стражи на границах России (история), - А.Бартош
14:07  Трамп с домашней заготовкой. Чего ждать от саммита в Хельсинки
14:03  Кто же сбил "Боинг" над Донбассом? - А.Храмчихин
14:02  Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры
13:59  Выпустить подростков из бутылки, - Э.Лимонов
13:57  Россия изгоняет Турцию из Сирии, - Заур Караев
13:56  "Пушечное мясо" из Кыргызстана гибнет в Сирии
13:54  Огромную пещеру с останками древних животных нашли строители "Тавриды"
13:23  Как Хабад управляет Россией, - А.Никишин
13:22  Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова
12:59  Интеллектуальная нищета НАТО, - Л.Савин
12:58  Что могут значить беспорядки в Гяндже для стабильности в Азербайджане? - А.Арешев
09:05  Ушел вброд? Задержан директор кыргызского оборонпромовского "Дастана" Васильев, а Бишкек-мэра Ибраимова не могут найт
09:00  Пенсионная десятина. Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы
08:57  Россия перебирается в Ливию, - Washington Times
08:54  Башня секретов: российские деньги, стоящие за небоскребом Дональда Трампа, - Financial Times
08:30  Дураки и зеркала на Ближнем Востоке. Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? - К.Душенов
08:23  Китайские инвесторы готовы вложить $150 млн в "индустриальный парк" в Кыргызстане. В обмен на?..
08:14  Авторитетному узб-олигарху Рахимову (Гафуру) Мирзиеев разрешил вернуться домой
08:11  В НАТО намерены помешать возрождению "халифата", - А.Серенко
08:08  Трамп шантажирует союзников выходом из НАТО, - И.Субботин
00:25  Таджикистан выставил на продажу "Пилла" - главное шелководческое предприятие страны
00:18  Французская жара. Почему беспорядки в Нанте могут взорвать всю Францию
00:15  Сирийская армия взяла под контроль административный центр провинции Деръа
00:06  Strategist: Китай готовится к противостоянию в Солнечной системе?
Четверг, 12.07.2018
23:07  Сопряжение ЕАЭС и Китая: возможно ли? - М.Шибутов
15:41  В Астане установлена скульптура Назарбаева, повторяющая статую убитого Линкольна
15:35  Зачем Китаю Арктика?
15:32  Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью, - Заур Караев
15:31  Исламский протест или криминал? Что произошло в азербайджанской Гяндже
15:29  Металлы готовятся к войне. Мировые цены снижаются из-за разногласий между США и КНР
15:28  Как и почему Пекин с Берлином договорилась дружить против Вашингтона
15:25  Борьба с Золотой Ордой принесла Москве могущество, - Дик Харрисон
15:23  Аркадаг вместе с внуком Керимгулы читают рэп собственного сочинения
15:01  Гражданин Германии Карстен Хайнц стал замминистром инновационного развития Узбекистана
14:51  Мэр Бишкека Ибраимов сбежал из страны? - super.kg
14:47  В Стамбуле после погони на вертолетах арестован глава секс-секты "котяток" Аднан Октар
14:44  Таласская элита Киргизии: мощь и амбиции, - Э.Сагындык кызы
13:10  В Кыргызстане ежегодно беременеют 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет
13:03  Конец "ибраимовщины". В отставку отправят всю Бишкек-мэрию, - "ВБ"
09:25  Чемпионат Азии по волейболу стартовал в Усть-Каменогорске
08:53  Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ просят Трампа заключить "большую сделку" с Путиным, - New Yorker
08:37  Арабы инвестируют в роскошный лимузин Путина, - Handelsblatt
08:15  "Браток" Трамп напал на Меркель: большой раздрай в НАТО. Сдаст ли Германия "Северный поток-2", - М.Ростовский
08:02  Турция предлагает альтернативу гюленистским лицеям "Сапат" в Кыргызстане
08:00  Страны Запада осудили приговор таджикскому журналисту и КВНщику Мирсаидову
07:58  "Русско-турецкая война 1672–1681 гг. в Северо-Восточном Приазовье". Анонс доклада в Институте Истории РАН
07:54  За полгода международные резервы Кыргызстана сократились на $12,65 миллиона
07:50  Перекроет ли Иран Ормузский пролив? - Айдын Мехтиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова
13:22 13.07.2018

Мэру Бишкека Албеку Ибраимову выразили вотум недоверия

Депутаты Бишкекского городского кенеша выразили вотум недоверия мэру столицы Албеку Ибраимову. Голосование прошло на внеочередном заседании совета 13 июля.

За отставку Ибраимова проголосовали все присутствовавшие 40 депутатов. Всего в горкенеше заседает 45 депутатов.

Голосование о выражении вотума недоверия Албеку Ибраимову инициировали лидеры фракций горкенеша. Депутаты чувствуют ответственность за мэра, которого они сами избирают, заявил председатель горкенеша Алмаз Кененбаев, комментируя необходимость проведения внеочередного заседания.

"Его кандидатуру предложила наша фракция - СДПК. Чувствуя свою ответственность и с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации в городе, пришлось созвать внеочередное заседание. Сейчас должна идти подготовка к зиме, к праздникам, сколько дорог нужно достроить. Вся эта работа ведется летом. Как можно расценивать его уход в отпуск, когда вся эта работа стоит, а первый вице-мэр под арестом? Руководитель города должен быть ответственным человеком", - сказал Кененбаев.

Сам мэр Албек Ибраимов на заседании отсутствует в связи с отпуском. Первый вице-мэр Ренат Макенов находится под арестом в СИЗО ГКНБ. На заседании горкенеша стало известно, что обязанности мэра исполняет вице-мэр по вопросам градостроительства Бакыт Дюшембиев.

Албек Ибраимов был избран мэром Бишкека в феврале 2016 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531477320
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  