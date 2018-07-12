Что могут значить беспорядки в Гяндже для стабильности в Азербайджане? - А.Арешев

12:58 13.07.2018 АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 12.07.2018 |



Внутренние противоречия не решить поисками внешнего врага



Политические системы, сформировавшиеся в большинстве постсоветских стран, все чаще подвергаются испытаниям на прочность. Речь идет об их уязвимости перед внутренними вызовами и зависимостью от внешних центров силы.



В полной мере это относится и к Кавказу. В апреле под напором массовых уличных акций поменялась власть в Армении, а 3 июля в Азербайджане произошли два события, вызвавшие широкий резонанс внутри страны и за ее пределами. Во-первых, в результате крупной аварии на сданной в эксплуатацию в середине 1950-х годов и находящейся не на очень большом расстоянии от Нагорного Карабаха Мингечаурской ГЭС большая часть Азербайджана оказалась обесточенной на несколько часов. И хотя через несколько часов энергоснабжение было восстановлено, сбои продолжились; экстренную помощь Азербайджану пришлось оказывать соседним России и Грузии. Как отметил в специальном обращении президент Азербайджана, "авария, произошедшая на одной станции, нанесла большой удар по всей нашей энергетической системе". Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров указал на многочисленные нарушения не только в работе Мингечаурской ГЭС, но и бакинского метрополитена, а также других объектов, жизнедеятельность которых в результате аварии была на время парализована. По факту аварии Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям "нарушение правил пожарной безопасности", "злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность".



Если авария на крупнейшем в стране гидроэнергетическом объекте способна нанести ущерб репутации Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов на европейские рынки, то события в Гяндже рождают вопросы о политической стабильности в этой республике. 3 июля на главу второго по величине города республики Гянджа (бывший советский Кировабад) Эльмара Велиева было совершено вооруженное нападение, он был тяжело ранен. Нападавший не скрывался, его задержали, им оказался житель города 1983 года рождения, гражданин России Юнис Сафаров, давший (после избиения сыном пострадавшего и его друзьями) показания, на основании которых выявлены 11 его сообщников, состоящих в радикальной исламистской ячейке. Через неделю, 10 июля вечером, согласно официальной информации, "группа радикально настроенных религиозных лиц из 150-200 человек, собравшись перед административным зданием исполнительной власти города Гянджа, попыталась грубо нарушить общественный порядок". Имеются данные о том, что акция, организованная через социальные сети, собрала преимущественно молодежь, выкрикивавшую лозунг "Аллах Акбар" и вооруженную колюще-режущими предметами. По свидетельству пострадавших полицейских, "толпа шла с нескольких направлений". В ходе столкновений были убиты как минимум двое руководящих сотрудников полиции (заместитель начальника главного управления полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низамнской районной полиции Самед Аббасов – брат представителя Управления мусульман Кавказа Гаджи Тахира Аббасова).



Юнис Сафаров после ареста



Юнис Сафаров после ареста



Несмотря на то, что после задержания сорока участников несанкционированного митинга "остальные бежали с территории и скрылись" и "в течение 30 минут общественный порядок в центре Гянджи был восстановлен", к вечеру в город были введены дополнительные силы полиции и внутренних войск. Неофициальные источники говорят о большем числе жертв беспорядков с обеих сторон.



Азербайджанские СМИ приводят факты уголовной биографии двух участников беспорядков и лиц, начавших распространять в Интернете призывы к убийствам сотрудников азербайджанских правоохранительных органов. И хотя пострадавший градоначальник был известен своим, мягко говоря, экстравагантным поведением, власти уверенно заговорили о террористическом акте, приписав задержанному и его сообщникам планы новых убийств государственных чиновников с целью установления в стране исламской формы правления. Ю. Сафарова попытались связать с известным шиитским проповедником Талехом Багирзаде, осужденным после волнений в апшеронском поселке Нардаран, откуда рукой подать до поиска "иранского следа", чем и занялись некоторые местные эксперты.



Талех Багирзаде



Бывший заместитель министра иностранных дел Тофик Зульфугаров разглядел в событиях в Гяндже и в реакции на них попытку представить сторонников радикального шиизма защитниками прав угнетенных: "Эта идеологическая модель - явная копия иранской революционной идеологемы". Выйдя на геополитические обобщения, он обвинил враждебные радикальные круги в Иране в стремлении дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Этот тезис в более мягкой форме повторил спикер азербайджанского МИД Х. Гаджиев: "События в Гяндже показали, что развитие Азербайджана беспокоит не только Армению, но и некоторые другие внешние силы. Азербайджан находится в условиях войны, убийство офицеров полиции является предательством".



Не обошлось без поисков "армянского", а заодно "российского следа": брат Э. Велиева, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, обнаружил у задержанного Ю. Сафарова мать-"армянку", работающую в "российских спецслужбах". Согласно одной из версий, этот якобы приверженец радикального шиизма с армянским происхождением успел повоевать в Сирии на стороне запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ), для которой шииты являются главными противниками. Как он мог восемь месяцев проживать в иранском городе Кум (один из центров шиитской религиозной традиции), не совсем понятно. За всеми этими версиями, включая попытки связать воедино проармянских "сепаратистов, религиозных радикалов, общепитовскую оппозицию", чувствуется некоторая растерянность властей, склонных списать свои промахи на происки внешних сил. Что, конечно, вовсе не исключает стремления терпящих неудачи в Сирии международных террористических группировок расшатать обстановку в богатом энергоресурсами Азербайджане, где проживают и шииты (согласно оценкам, от 60 до 70 процентов населения), и сунниты.



Несколько лет назад, в апогее экспансии "халифата" на землях Сирии и Ирака, на распространяемых ими картах Азербайджан и граничащий с ним российский Северный Кавказ закрашивались в черный цвет. По разным данным, в ходе боевых действий и антитеррористических операций на Ближнем Востоке было убито около 200 выходцев из Азербайджана. В конце 2015 года в Дербенте и ряде районов Южного Дагестана имели место резонансные теракты, давшие почву рассуждениям об экспорте ближневосточной нестабильности к южным границам России транзитом через Азербайджан. В декабре того же года некогда могущественное Министерство национальной безопасности Азербайджана было разделено "в связи с утратой доверия" надвое (на Службу внешней разведки и Службу государственной безопасности). Некоторые эксперты усмотрели в этом косвенное признание неэффективности противодействия религиозному экстремизму.



Весной 2017 года среди задержанных в Конье боевиков ИГ оказался бывший лейтенант азербайджанской армии Илтифат Назуров, после демобилизации выехавший в Турцию и примкнувший там к радикальным исламистам. Ранее турецкими спецслужбами был задержан гражданин Азербайджана А. Абдуллаев, создавший перевалочный пункт для боевиков, переправлявшихся из Европы и Центральной Азии для участия в боевых действиях на территории Ирака и Сирии. А в октябре сотрудники СГБ задержали четырех боевиков религиозно-экстремистской группировки, которые готовили теракты на территории Азербайджана, еще четверо были убиты при задержании. Азербайджанские власти последовательно противодействуют тому, что они считают шиитским радикализмом, в том числе в Гяндже, но с приходом в 2011 году на пост мэра Э. Велиева массовые шествия по случаю траурного для шиитов дня Ашура стали пресекаться, что не могло не вызывать общественного недовольства.



По словам политолога Тогрула Джуварлы, несмотря на наличие в Гяндже одной из шиитских святынь, глубоко верующие всегда составляли незначительную часть населения. Однако в последние годы город на западе Азербайджана стал притягательным для политизированных религиозных групп. Лидер "Мусульманского движения" Талех Багирзаде проводил здесь регулярные встречи с верующими.



Социально-экономические волнения для постсоветского Азербайджана не новость – можно вспомнить события марта 2012 года в Губе или в январе 2013 года в Исмаиллы. Оппоненты властей обвиняют их в некомпетентности, непрофессионализме, в стремлении искать и находить виновников собственных промахов где угодно, только не в собственных рядах.



В условиях разгрома и вытеснения в эмиграцию основной части светской оппозиции недовольство властью неизбежно обретает религиозный оттенок. И раздуваемый не без участия западных спецслужб шиитско-суннитский конфликт на Ближнем Востоке, действительно, может найти отклик в Азербайджане. Понимая эту опасность, власти пытаются перенаправить общественное недовольство на "внешнего врага", активируя "нахичеванский фронт", инициируя очередные (в начале июля) масштабные военные учения и прибегая к милитаристской риторике. Этот путь может завести далеко.



11 июля в Брюсселе министры иностранных дел Азербайджана и Армении в очередной раз обсуждали вопросы урегулирования давнего конфликта при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и отказа от подстрекательской риторики. Сопредседатели также подтвердили свою приверженность в вопросе помощи сторонам в их поиске мирного решения нагорно-карабахского конфликта, основанного на ключевых принципах Хельсинского заключительного акта, а именно: неприменение силы или ее угрозы, территориальная целостность и равное право народов на самоопределение", – говорится в официальном заявлении. Любая эскалация вооруженной фазы конфликта чревата внутриполитическими потрясениями, способными серьезно повлиять на расстановку сил в Кавказском регионе. Источник - Фонд стратегической культуры

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