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Ушел вброд? Задержан директор кыргызского оборонпромовского "Дастана" Васильев, а Бишкек-мэра Ибраимова не могут найт
09:05 13.07.2018

12 июля 2018 Марина Осипова

Ушел вброд? Задержан директор "Дастана", а мэра Ибраимова не могут найти

По данным источников "Вечерки", органы не могут найти мэра Албека Ибраимова. Но, при этом, официально он границу не пересекал. Однако есть все основания полагать, что в стране его уже нет.

"Бродов на границе у нас много", - с сожалению отметил источник в органах.

Сегодня, сообщает Комитет нацбезопасности, был задержан директор ТНК "Дастан" Юрий Васильев. За, якобы, нанесение ущерба в 153 млн сомов в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту реализации ОАО "ТНК "Дастан" 100% акций пансионата "Солнечный берег" по заниженной стоимости.

Мэр Бишкека рассказал экс-президенту КР о скандале с заводом "Дастан" 12
Следующим задержанным, не исключают источники, должен был стать мэр Албек Ибраимов.

Ранее, 28 мая, ГСУ ГКНБ возбудило уголовное дело по статье 171 "Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения" Уголовного кодекса КР.

Следствие утверждает, что в январе 2012 года между председателем правления ОАО "ТНК "Дастан" Ибраимовым и генеральным директором ОсОО "Дастан Инжиниринг" Сасыбаевой был заключен контракт на поставку 80 специальных изделий на общую сумму 533 тысячи 760 долларов. Стоимость одного комплекта составила 6 тысяч 672 доллара.

В свою очередь, сообщал Комитет, ОсОО, возглавляемое бывшим работником ОАО, перезаключило договор с украинской государственной хозрасчетной компанией и приобрело данную партию за 14 тысяч 400 долларов (плюс доставка партии за 49 тысяч долларов). Разница составила 470 тысяч 360 долларов.

Таким образом, в результате заключения контракта ОАО "ТНК "Дастан" с ОсОО "Дастан Инжиниринг" на поставку изделий по заведомо завышенной цене государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Напомним, ранее парламентарий Аскарбек Шадиев, которого также не могли найти несколько дней, потом оказался в Соединенных Штатах. По имеющейся версии, он отправился в город Исфану Баткенской области, далее незаконно - вброд, пересек государственную границу через речку в районе села Арка Лейлекского района в сторону Таджикистана. И уже оттуда направился в США.

Источник - Вечерний Бишкек
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