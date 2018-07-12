Пенсионная десятина. Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы

09:00 13.07.2018 12 Июля 2018



Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы. Раньше это было их правом, теперь выбора нет.



Начиная с 18 июля этого года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны уплачивать обязательные пенсионные взносы в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (что составляет в настоящий момент 2828 тенге) и не выше 10% от 75-кратного минимального размера (212 тысяч тенге). Делать это они обязаны самостоятельно, ежемесячно перечисляя или внося деньги через банки второго уровня на реквизиты НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".



Как разъяснила, выступая в Алматы перед журналистами, управляющий директор АО "Единый национальный пенсионный фонд" Жанар Тулегенова, это изменение не является чем-то радикально новым. По схожим схемам работают в настоящее время адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели.



В случае, если гражданин за какой-то период времени ничего не заработал, он имеет право пропустить платеж. Но в его интересах вышеупомянутые 2828 тенге все-таки перечислить, чтобы не прерывался стаж участия в пенсионной системе, что может сказаться на размере базовой пенсионной выплаты. Источник - Экспресс-К

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