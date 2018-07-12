Россия перебирается в Ливию, - Washington Times

08:57 13.07.2018 12 июля 2018 г.

Билл Гертц | The Washington Times



Американские спецслужбы пристально следят за военной деятельностью России в Ливии на предмет признаков того, что Москва может вскоре построить там военную базу, сообщает журналист The Washington Times Билл Гертц.



Усилия по созданию российского военного присутствия возглавляет генерал-лейтенант в отставке Халифа Хафтар, чьи "Вооруженные силы Ливии" контролируют восток страны.



"Российские частные войска действуют на востоке Ливии с марта 2017 года, и в их числе - "РСБ-Групп", которая направила несколько десятков вооруженных наемников на объединение усилий с ополчением Хафтара. В новых сообщениях, полученных недавно из Ливии, говорится, что наемники "РСБ-Групп" занимаются предварительной работой, разведывая места для российской военной базы в Тобруке или Бенгази", - передает Гертц.



Помимо РСБ, на востоке Ливии действует группа Вагнера, которая, по сообщениям, обслуживает поставленные Россией Хафтару вооружения. "Наемники Вагнера помогают также создать разведывательную сеть для войск генерала", - информирует автор статьи.



"По словам наблюдателей, Соединенным Штатам следует поддержать генерала Хафтара, чтобы попытаться помешать России взять Ливию под свой контроль", - пишет журналист.



Источник: The Washington Times Источник - Инопресса

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