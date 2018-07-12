Дураки и зеркала на Ближнем Востоке. Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? - К.Душенов

08:30 13.07.2018 Константин Душенов

12.07.18



"Мировое сообщество", Запад и Восток, и вообще вся "почтеннейшая публика" замерли в ожидании. Скоро Трамп встретится с Путиным. И эта встреча должна многое прояснить. В том числе и вопрос о степени адекватности экстравагантного американского руководителя. Пока, судя по выступлениям советников Трампа, они по-прежнему весьма далеки от реальности.



Например, недавно в Москве прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом Путиным. По итогам этой встречи Болтон объявил представителям СМИ, что на предстоящей встрече Путин и Трамп могут обсудить вывод войск Ирана из Сирии и достичь договоренностей по этому вопросу. Он также подчеркнул, что "заключить соглашение с Россией возможно", а также то, что "стратегической проблемой" является уже не Башар Асад, а именно Иран.



Да, Иран в первую очередь, настаивает Болтон, это важнее всего. Другая важная проблема, Украина, по словам американского представителя, может подождать. Тем более, что тут США пока не видят, как можно обернуть ситуацию в свою пользу. Обсуждая украинский кризис, заявляет Болтон, стороны пришли к пониманию, что их взгляды на эту проблему диаметрально противоположны, и площадка для компромисса здесь пока отсутствует. То есть, говорить будем лишь о том, что выгодно нам. А ваши озабоченности оставьте при себе.



Короче, классика жанра: проблемы индейцев шерифа не волнуют…



При этом Болтон призвал американских союзников "не падать в обморок" от перспективы встречи Трампа и Путина. Типа, не нервничайте, господа, мы русским ничего уступать не собираемся. Просто встретимся и прикинем, на чем их можно в очередной раз развести. Именно так! Болтон сказал: "Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем… Увидим, что случится, когда они встретятся. Есть все возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе войск Ирана из Сирии и возвращении их обратно в свою страну, что стало бы большим шагом вперед…"



В заключение обычно немногословный Болтон почему-то поспешил объявить, что, в отличие от украинского вопроса, у Вашингтона есть основания ожидать "прогресса" в позиции Москвы в отношении Ирана.



Так ли это? Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? Станет ли Путин подыгрывать Трампу на иранском направлении?



Вряд ли. Начнем с того, что регулярных войск Ирана на территории Сирии нет. Есть военные советники, есть отряды шиитских добровольцев. Однако США термин "иранские войска" понимают очень широко. Для них подразделения "Хезболлы", отряды шиитов из Ирака, Афганистана и местного ополчения – все это "войска Ирана". Раздражение Вашингтона понятно: именно эти формирования отличаются в Сирии наиболее высоким боевым духом и неплохой боевой выучкой, являясь самыми боеспособными союзниками Дамаска и Москвы.



Ну, а нам-то какой резон таскать каштаны из огня для Дяди Сэма? Иран – важнейший партнер России по контртеррористической операции в Сирии. И Иран же – главное препятствие Вашингтона на Ближнем Востоке. Возможно, именно поэтому еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп пригрозил, "сметать с поверхности воды" суда Ирана вблизи кораблей США в Персидском заливе. Кроме того, он постоянно – хотя и бездоказательно – заявляет о том, что именно Тегеран является главным дестабилизирующим фактором и главным спонсором международного терроризма.



Исходя из вышеизложенного, нетрудно предположить, какую именно "сделку" Трамп намерен заключить с Кремлем: "дружбу" с США Россия должна заработать, предав своих союзников и партнеров на Ближнем Востоке. То есть туманные обещания Вашингтона нужно обменять на отказ от новой системы глобальной безопасности, контуры которой начинают просматриваться, в том числе, и во все более тесном взаимодействии России, Ирана и Турции. Вряд ли Путина устроит такой неравноценный обмен!



А декларируемое Трампом сотрудничество с Россией в борьбе с террористами в Сирии предполагает не что иное, как легкое и изящное перемещение США из стана проигравших в лагерь победителей. За наш счет, разумеется! При этом очевидно, что в такой комбинации для Ирана, сделавшего огромный вклад в борьбу с террористами в Сирии и Ираке, места просто не остается. Как и для Российско-иранской дружбы и сотрудничества.



Нечто подобное мы уже проходили, когда Советский Союз, а затем и Россия расплачивались за "членство в клубе цивилизованных и демократических государств", "сливая" своих союзников. Ну, а как же! Ведь цивилизованному и рукопожатному "другу США" не пристало водить компанию со "странами-изгоями", противниками передового и просвещенного Вашингтона. Похоже, что своими обещаниями Трамп опять рассчитывает развести Кремль на нечто подобное, прекрасно понимая, что в случае успеха этой комбинации позиции России будут значительно ослаблены во всем мире.



Но на этот раз есть все основания надеяться, что такой номер не пройдет!



У Москвы и Тегерана сегодня слишком много общих интересов. И общих врагов, кстати, тоже. При том, что по многим вопросам у нас с Тегераном цели и подходы могут существенно различаться, очевидно, что игнорируя интересы Ирана, невозможно установить прочный мир на Ближнем Востоке. Плюс к тому, любая попытка России поддержать американо-израильские требования и амбиции была бы воспринята народами этого стратегически важного региона как прямое предательство, необратимо подорвала бы наши позиции на Ближнем Востоке и обнулила все российские достижения в регионе, доставшиеся такой дорогой ценой.



Нет уж, господа! Как говорится, ищите дураков в зеркале.



Мы Русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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