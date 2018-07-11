 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские инвесторы готовы вложить $150 млн в "индустриальный парк" в Кыргызстане. В обмен на?..
08:23 13.07.2018

Ассоциация производителей строительных и отделочных материалов китайской провинции Гуандун заинтересована в строительстве международного индустриального парка в Кыргызстане. Инвесторы готовы вложить в проект 150 млн долларов.

Как сообщают в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, главы госкомитета Улан Рыскулов и китайской ассоциации в Гуандуне Фан Лань в начале июля подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщается, планируется создание площадки для продвижения производства строительных материалов, мебели, электроники и бытовой техники на территории Кыргызстана.

Заместитель председателя госкомитета промышленности Алымбек Орозбеков сообщил 12 июля, что подробности проекта индустриального парка станут известны после встречи (в середине августа) с китайскими инвесторами. По словам Орозбекова, на данный момент Кыргызстан нуждается в крупных проектах, направленных на развитие промышленности.

Индустриальный парк - промышленная площадка, на которой ведут деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей. Такой парк специально организован для размещения новых предприятий. Он делает производство рентабельным за счет использования предприятиями общей инфраструктуры и общего распределения расходов.

Источник - centralasian.org
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