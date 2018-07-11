Авторитетному узб-олигарху Рахимову (Гафуру) Мирзиеев разрешил вернуться домой

08:14 13.07.2018 Олигарху в изгнании Гафуру Рахимову разрешили вернуться в Узбекистан



10 июля Генеральная прокуратура Узбекистана вынесла постановление об исключении имени крупного бизнесмена и мецената Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц.



Согласно постановлению, мера пресечения в виде заключения под стражу, вынесенная в отношении исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса – AIBA Гафура Рахимова, также отменена. ​66-летний предприниматель после отъезда из Узбекистана в 2010 году, в основном, проживает в Дубае.



​Как пояснил представитель правоохранительных органов, постановление Генпрокуратуры исключило все преграды, существовавшие ранее для возвращения Рахимова в страну. "Сейчас государственная политика по уголовным делам такова, что если совершившее преступление лицо сотрудничает со следствием, то в отношении него будут приняты оптимальные формы процессуальных принудительных мер", – сказал представитель правоохранительных органов.



6 февраля 2013 года в отношении Гафура Рахимова были выдвинуты обвинения по статьям 165 ("Вымогательство"), 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности") и 228 ("Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование") Уголовного кодекса Узбекистана. Как следует из документа Генпрокуратуры, в связи с тем, что тогда "местонахождение бизнесмена оставалось неизвестным, в отношении него была применена мера пресечения в виде заочного ареста, сам он был объявлен в розыск".



​Действия против Гафура Рахимова и его бизнес-структуры начались в Узбекистане в 2012 году. Тогда же он попал в санкционный список Минфина США в качестве члена преступной организации, состоящей из выходцев из СССР. В мае этого года Рахимов поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из "Специального списка OFAC". Источник - centralasian.org

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