В НАТО намерены помешать возрождению "халифата", - А.Серенко

08:11 13.07.2018 Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии

12.07.18



В НАТО не считают, что угроза со стороны "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) снята с политической повестки дня. В ходе саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе, тема недопустимости реанимации ИГ звучит постоянно. В альянсе считают, что попытка реванша сторонников "халифата" вполне возможна и намерены помешать этому.



Опасения аналитиков Североатлантического альянса небеспочвенны. Сегодня ситуация в ряде городов Северного Ирака, в районах Киркука, Мосула, Багдада начинает стремительно обостряться. Боевики ИГ совершают регулярные нападения на военнослужащих иракской армии, ополченцев, сотрудников федеральной полиции. По ночам террористы аль-Багдади атакую дома местных силовиков и гражданских чиновников, убивают лидеров племен, которые встали на сторону иракского правительства.



Распространенным средством нападения боевиков ИГ являются самодельные взрывные устройства (СВУ). С их помощью террористам удается парализовать движение на ключевых автотрассах, соединяющих основные иракские города. От СВУ гибнут как иракские силовики, так и гражданские лица. В самом Ираке в последние несколько месяцев ползут активные слухи о грядущем "восстании ИГ", которое под ударами сил международной коалиции распалось, но отнюдь не исчезло полностью, превратившись в сеть подпольных джамаатов и групп, ведущих жестокую партизанскую войну.



Проект ИГ, пускай и в ослабленном виде, продолжает существовать не только на Ближнем Востоке, но и в Северной Африке. Здесь джихадисты активизировались в Ливии, превратив эту страну в один из центров своего базирования, и угрожая соседнему Тунису. Если действия террористов "халифата" не будут здесь остановлены, то нельзя исключать со временем в Северной Африке такой же гуманитарной катастрофы с тысячами беженцев, как до этого в Ираке и Сирии.



О намерении НАТО продолжить борьбу с ИГ и "недопустить его возвращения" 10-11 июля постоянно говорил на встречах с журналистами генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, принятие на саммите в Брюсселе решения о новой иракской миссии НАТО является частью ответа на сохраняющиеся вызовы со стороны джихадистских группировок в регионе. Ожидается, что уже в ближайшее время более 250 инструкторов из стран альянса под руководством Канады отправятся в Багдад, где займутся обучением иракских военных и полицейских. "Миссия учебной подготовки в Ираке не будет носить боевой характер. Наша задача обучить иракских военных и полицейских инструкторов, чтобы затем уже они обучали своих бойцов", - сказал Йенс Столтенберг, подчеркнув, что лучше именно таким образом предотвращать угрозы, обучая местных силовиков, чем потом самим вмешиваться в острую ситуацию.



"Мы не хотим, чтобы нас опять втянули в боевую операцию в Ираке и будет лучше, если иракское правительство само сможет обеспечить недопущение возрождения ИГ", - подчеркнул генсек НАТО.



Другими элементами противодействия все еще живым ячейкам ИГ станет помощь Североатлантического альянса правительствам Иордании и Туниса. Здесь акцент будет сделан на обмен разведывательной информацией, содействие в охране государственных границ, обучение местных силовиков борьбе с СВУ.



Судя по заявлениям на саммите НАТО в Брюсселе, недобитое "Исламское государство" остается главным реальным противником альянса. Очевидно, альянс задействует в борьбе с этой угрозой самые разные средства, в том числе и медийные возможности Отдела общественной дипломатии НАТО, чтобы более успешно противостоять джихадистской пропаганде в социальных сетях и мессенджерах. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531458660

Новости Казахстана

