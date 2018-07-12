Трамп шантажирует союзников выходом из НАТО, - И.Субботин

08:08 13.07.2018 Альянсу пришлось согласиться с беспрецедентным повышением расходов

Игорь Субботин

12.07.2018



Главным событием саммита НАТО в Брюсселе стало бескомпромиссное повышение требований со стороны США к остальным странам – членам военного блока. Президент Дональд Трамп не только наказал своим союзникам немедленно выполнить уже оговоренные финансовые условия, но и фактически повысил цену их членства в два раза, пригрозив покинуть альянс. Вероятно, страх перед тем, что оптимизация американского участия в НАТО станет разменной монетой на встрече лидеров России и США в Хельсинки, заставил членов блока согласиться с повышением планки.



Итоги первого дня встречи на высшем уровне в Брюсселе оказались неутешительными. Ближе к вечеру пресса широко растиражировала заявление Трампа, согласно которому все члены Североатлантического альянса должны повысить свои расходы на оборону до 4% от ВВП вместо оговоренных ранее 2%. Изначально разговоры об этом носили кулуарный характер, поэтому президент Болгарии Румен Радев заявил прессе, что никто из присутствующих в Брюсселе лидеров так и не понял, насколько серьезен американский лидер в отношении 4-процентного барьера. "Вопросов становится больше, чем ответов", – растерянно заявил болгарский президент, отчасти признав правоту Трампа: за оборону надо платить. Однако, как стало известно позже благодаря источникам американского издания Politico и германского агентства Dpa, глава Белого дома был предельно серьезен – он даже пригрозил выходом США из НАТО.



В Twitter президент США подтвердил почти все сказанное. "В течение долгих лет лидеры безуспешно пытаются заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше для защиты от России, но они платят только часть цены", – написал глава Белого дома, посетовав, что ФРГ хочет противостоять "российской угрозе", однако отдает Кремлю миллиарды долларов в рамках энергетических сделок. Все претензии Трамп высказал своим коллегам на экстренном заседании во второй день. И, очевидно, заставил их уступить (пока по двухпроцентному барьеру). На итоговой пресс-конференции он резюмировал: "Все (члены НАТО. – "НГ") согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых раньше даже не думали". Американский лидер признался прессе, что ему удалось заставить "людей активизироваться". В связи с этим он усомнился в необходимости выходить из НАТО, хотя признался, что смог бы провернуть это без Конгресса.



Если кому президент США и должен сказать спасибо за уступчивость лидеров Североатлантического альянса, то это своему российскому коллеге Владимиру Путину. Не исключено, что именно встреча с ним, назначенная на начало следующей недели, взвинтила нервы натовских лидеров. Так, по словам источников, в блоке опасались, что Трамп в качестве уступки Путину "сдаст" ряд своих обязательств перед НАТО. Тем не менее без упоминания России в 23-страничной декларации по итогам первого дня натовского саммита не обошлось. Документ провозгласил политику одновременного сдерживания и диалога с Москвой. В нем также говорилось о необходимости снизить зависимость членов блока от оружия и техники советского и российского производства. Напомним, что недавно НАТО уже пыталось "бороться" с засильем российской техники – в Афганистане, тема которого, кстати, стала одной из основных во второй день брюссельской встречи.



В повестке натовского саммита хватало других проблем. Так, в четверг американский лидер провел переговоры с украинским и грузинским коллегами Петром Порошенко и Гиоргием Маргвелашвили. Однако очевидно, что больше всего лидеров стран – участниц Североатлантического договора волновал результат будущих переговоров Трампа и Путина в Финляндии. На пресс-конференции глава Белого дома снова продемонстрировал двоякое отношение к российскому лидеру. "Он конкурент, – сказал президент США репортерам, имея в виду российского коллегу. – Враг ли он мне? Он мне не враг. Возможно, однажды он станет другом". Глава Белого дома подтвердил известный перечень тем хельсинкской встречи: "Мы идем на встречу, не ожидая многого от нее. Мы хотим узнать о Сирии. Мы обсудим вмешательство (в выборы президента США 2016 года. – "НГ"). Мы будем говорить об Украине".



В экспертной среде напоминают, что у Трампа есть рычаги давления на европейских лидеров. "Есть утечки на тему того, что он рассматривает целесообразность пребывания военных баз США в Германии, – напомнил "НГ" главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и председатель Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов. – Это, безусловно, способ воздействия, потому что это вызывает нервную реакцию в европейских странах, особенно в Западной Европе. Плюс совершенно явно американская администрация играет на том, что у нее есть верные восточноевропейские единомышленники, которые поддерживают ее подход изнутри альянса и изнутри ЕС. Дойдет ли дело до реального сокращения присутствия США в Европе, не знаю, но не исключено, что какая-то оптимизация реально может произойти, потому что для Трампа вопрос финансовой стороны явно важнее, чем политика и сфера безопасности".



Эксперт отмечает, что требование Соединенных Штатов к союзникам увеличить траты на оборону подразумевает то, что увеличенный бюджет будет расходоваться на закупку американских вооружений. Лукьянов добавил, что саммит в Брюсселе не стоит связывать с предстоящей встречей российского и американского лидеров. "На Западе все увязывают встречу в Хельсинки и саммит НАТО, но это совершенно разные вещи, – пояснил аналитик. – У Трампа своя повестка переговоров с союзниками. Они не привыкли к такому разговору, который он им предлагает. Они шокированы. Но он это делает, на мой взгляд, абсолютно сознательно и таким образом пытается сломать привычную модель (отношений внутри Североатлантического альянса. – "НГ") и склонить их к новой. В данном случае Россия, хотя в Европе и США считают, что Трамп подыгрывает Путину, – другое направление".



В западной экспертной среде полагают, что требования США к союзникам невыполнимы. "Ремарка о четырехпроцентных расходах была явно поднята на саммите, но это кажется нереалистичной инициативой, – заявила "НГ" научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сара Лэйн. – После этого Трамп снова обратил внимание на требование относительно двух процентов. Несмотря на то что на встрече была явная напряженность и звучали неожиданные аргументы, вчерашняя декларация и заявление Трампа на пресс-конференции свидетельствуют, что НАТО выдержало. Ключевой вопрос заключается в том, изменит ли Трамп свое мнение о чем-либо согласованном в Брюсселе после саммита". Аналитик в то же время выразила сомнение в том, что результаты встречи в Брюсселе могут значительно повлиять на итоги переговоров Путина и Трампа. "Это может дать возможность российской стороне сохранять уверенный тон, поскольку НАТО выглядело фрагментированным и дезорганизованным", – предположила в разговоре с "НГ" Лэйн. Источник - независимая газета

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