Таджикистан выставил на продажу "Пилла" - главное шелководческое предприятие страны

00:25 13.07.2018 Таджикистан выставил на продажу главное шелководческое предприятие страны "Пилла". Госкомитет по инвестициям и государственному имуществу проведет международный тендер по приватизации предприятия. К участию в тендере приглашены как отечественные, так и зарубежные предприниматели, сообщает Радио Озоди.



Стартовая стоимость акций предприятия "Пилла" составляет около 4 млн 911 тыс сомони ($400 тысяч).



"Пилла" является крупным шелководческим предприятием, имеющим 39 филиалов по всей стране. Занимается разведением и выращиванием коконов шелкопряда. Это единственное предприятие, обеспечивающее сырьем шелковые комбинаты.



Вместе с тем правительство страны выставило три условия для будущего собственника. Во-первых, новый владелец предприятия обязуется в течение первого года после приватизации погасить задолженность предприятия в размере около 16 млн сомони (около $2 млн).



Во-вторых, новый собственник обязуется в течение первых трех лет инвестировать в развитие предприятия "Пилла" и закупку нового оборудования 35 млн сомони ( около $4 млн).



В-третьих, в течение трех последующих лет необходимо создать 500 рабочих мест.



К тому же, новый собственник не имеет права перепродать предприятие или изменить направление его деятельности.



Правительство Таджикистана несколько лет назад выставило на продажу десятки крупных государственных предприятий, однако новые собственники распродали оборудование, парализовав их деятельность. Выдвигаемые теперь требования связаны именно с предотвращением впредь подобных фактов. Источник - ca-news.org

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