 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Strategist: Китай готовится к противостоянию в Солнечной системе?
00:06 13.07.2018

Космос будет иметь стратегическое значение для Пекина в ближайшие десятилетия

Ведущий конструктор китайских лунных аппаратов Е. Пэйцзянь (Ye Peijian) заявил следующее:

"Вселенная - это океан, луна - это острова Дяоюйдао, Марс - это остров Хуанъянь. Если мы не отправимся туда сейчас, хотя мы способны на это, нас проклянут наши потомки. Если другие отправятся туда, тогда они возьмут верх, и вы уже не сможете туда отправиться, даже если захотите. Это веская причина".

Отсылка к островам Дяоюйдао (острова Сенкаку) и к острову Хуанъянь (Скарборо-Шол) свидетельствует о том, что Китай рассматривает Луну и Марс как объекты, представляющие большое астрополитическое значение, а не простой научный интерес, пишет Малкольм Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.

Китай считает, что острова в Восточной Азии имеют жизненно важное значение для обеспечения собственной морской безопасности. Комментарий ведущего конструктора китайских лунных аппаратов указывает на то, что космос будет иметь стратегическое значение для Пекина в ближайшие десятилетия.

В конце ХХ века профессор Школы перспективных аэрокосмических исследований ВВС США Эверетт Долман предложил ввести понятие "астрополитика". По словам Долмана, астрополитика изучает "взаимосвязь между космическим пространством и технологиями и развитием военных и политических стратегий". Такой подход отличается от традиционного геоцентрического подхода к космосу, в рамках которого ключевое внимание уделяется тому, какое влияние оказывает космос на земные дела. Долман указывает на то, что космос содержит в себе безграничные ресурсы. Время астрополитики и астростратегии уже скоро наступит. Бурное развитие коммерческого космоса должно произойти в 2020-х годах, что может привести к смещению менталитета от геоцентрического к космоориентированному.

Конечно, Е. Пэйцзянь говорит о долгосрочной перспективе исследования космоса. Марс находится на большом расстоянии от Земли, вследствие чего он не будет иметь большого астрополитического значения в течение многих десятилетий. Луна - это другое дело, учитывая ее гравитационную близость к "околоземному пространству".

В 2020-х годах, вероятно, большой интерес будут представлять ресурсы, расположенные на Луне или околоземных астероидах. В подобных условиях традиционный геоцентрический подход к космосу будет все больше и больше оспариваться. В то же время продолжится развитие космических технологий, включая появление более дешевых многоразовых ракет, космические запуски с самолетов-носителей, появление гиперзвуковых аэрокосмических самолетов. Попасть в космос будет легче, быстрее и дешевле. В результате технологического развития конкурентная борьба в космическом пространстве может обостриться.

Появление космических сил США, которые предложил создать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, могло бы прийтись как раз на 2020-е годы, когда новые технологии позволят расширить спектр возможностей в космосе. Тем не менее идея Трампа подверглась жесткой критике, поскольку создание космических сил США могло бы столкнуться с финансовыми проблемами, учитывая и без того огромный государственный долг США. Как бы там ни было, создание космических сил - это идея, которая созвучна своему времени. Ее нельзя отбрасывать без глубокого анализа рисков и возможностей.

Сейчас важно понять, что движет космическими устремлениями Китая. Если Пекин рассматривает космическое пространство с точки зрения Долмана, тогда американским стратегам следовало бы хорошенько задуматься. Планеты Солнечной системы обладают стратегическими запасами минеральных богатств, которые к концу следующего десятилетия окажутся в пределах досягаемости.

В Вашингтоне должны понять: либо Китай будет контролировать Луну и другие небесные тела, либо кто-то другой. Устраивает ли США и их союзников подобный сценарий развития событий? Космические миссии США, необходимость в которых может возникнуть в будущем, могут полностью отличаться от тех космических задач, которые в настоящий момент решают ВВС США.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531429560
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