Зачем Китаю Арктика?

15:35 12.07.2018 Пекин уже готовит базу для широкой экспансии в приполярные области планеты с целью закрепить их часть за собой



Александр Запольскис



Издание Global Times опубликовало статью, в которой с нескрываемой гордостью рассказывается о начале стыковки на верфи Jiangnan на острове Чансин в Шанхае основных блоков корпуса ледокола "Xuelong 2" (в переводе "Снежный дракон"). Сборка 11 блоков продлится до конца августа текущего года, после чего начнутся внутренние отделочные работы, установка крупногабаритного оборудования (в том числе двигателей) и общая пуско-наладка.



Окончательно 123-метровый корабль будет закончен летом 2019 года. Как заявляется, он сможет трехузловым ходом ломать лед толщиной до полутора метров и будет иметь дальность хода в 14 тыс. морских миль. Он станет крупнейшим кораблем ледового класса, полностью спроектированными и построенным в Китае.



Сегодня Поднебесная уже никого не удивляет темпами наращивания размеров своего флота. Ее новые фрегаты и эсминцы вообще пекутся почти как пирожки. На очереди переход к серийному выпуску крейсеров. Даже авианосцев у китайцев уже практически два, второй находится в достройке и есть признаки закладки третьего.



На этом фоне какой-то ледокол не производит впечатления. Вот только взгляд на географическую карту вызывает изумленный вопрос – для чего он нужен стране, в принципе, не имеющей выхода ни к одной из полярных областей планеты? Тем более что даже по названию понятно, этот дракон уже второй, а значит, где-то есть и первый. Правда его китайцы предпочитают скромно именовать только ледокольным судном снабжения.



Все дело в том, то Китай всерьез нацелился на Арктику. И Антарктику тоже. Юридически сегодня они ничьи. Претензии на их территорию предъявляют много стран, но окончательное соглашение "о демаркации границ" по сей день отсутствует. Долгое время климат делал вопрос чисто академическим, консервируя его в незаконченном виде. Все изменило глобальное потепление, не только открывшее доступ к акваториям, но и изменившим экономический баланс расчетов себестоимости добычи там полезных ископаемых. В особенности энергоресурсов. Разведка показывает, что их там есть очень много. За Северным полярным кругом одного только газа открыто более 400 месторождений, из которых разрабатываются всего 60. Остальные ранее были недоступны.



Вот отсюда ноги и растут. Что бы там ни говорили фрики постиндустриализма, но экономика всегда основывалась и всегда будет основываться опираться на запасы сырья и энергии. Чем их больше, тем выше независимость государства, а значит, и его геополитическая мощь. При условии, конечно, наличия соответствующей промышленности, научно-технической базы и вооруженных сил, способных интересы государства защитить.



В Китае важность наличия собственной ресурсной базы понимают хорошо. Это прямо следует из Политики Китая в Арктике (China’s Arctic Policy), опубликованным Информационным бюро Госсовета КНР. В ней четко изложена простая, как лом, концепция. На планете открываются два огромных и пока ничейных региона. Там найдены огромные запасы всего в хозяйстве нужного. Задачей страны является обеспечение закрепления за собой их доли в размере, соответствующем потребностям и возможностям Китая.



А чтобы ни у кого не возникло сомнений в обоснованности, Пекин уже объявил себя околоарктической страной, на основании глобального влияния арктических процессов, например климата, на всех. В особенности на страны, расположенные "в непосредственной близости". На основании чего развивать свои арктические программы в КНР начали с 2004 года с открытием собственной постоянной арктической станции в Ню-Олесунн на Шпицбергене.



Впрочем, и без того, только на тактическом среднесрочном уровне, Поднебесная в Арктике ставит перед собой вполне амбициозные цели. Например, в рамках "Пояса и Пути" не менее чем 10% грузооборота через Северный морской путь планируется осуществлять только на китайских судах и с проводкой исключительно китайскими ледоколами. А это будет, ни много ни мало, примерно 15% всех мировых морских перевозок. Скромном и со вкусом.



Но главным инструментом Китая остаются деньги. Пекин активно инвестирует в инфраструктурные проекты, связанные с полярными областями. В особенности в добычу ресурсов. Например, проекты с Норвежской Элкем или шведским Вольво, превосходят по 2 млрд. долларов каждый. В расчете, что когда дело дойдет до юридического закрепления исключительных прав владения, Китай уже будет обладать достаточными основаниями для претензий "это, это и это, и вот это" требовать признать своим.



А пока он готовит ту самую материально-техническую базу. Как научную, через создание многочисленных, в том числе международных, институтов по исследованию Арктики с Антарктикой, так и непосредственно техническую. Частою которой и должен стать этот "второй" "Снежный дракон". К 2023 году Китай планирует иметь не менее четырех полноценных ледоколов собственной постройки, с выходом на минимум шесть к 2030 году. В том числе, по меньшей мере, один из них по ледовому классу должен быть мощнейшим в мире.



Следует отметить, что это не есть признак какой-то особенной китайской агрессивности. Принципы большой стратегии, изложенные еще в "Искусстве войны" легендарного военачальника Сун Цзы еще в VI веке до н.э. гласят, что лидер обязан атаковать уже просто под угрозой утраты своего лидерства. Вот Китай и старается обеспечить себе лучшие позиции заранее. Разве что, в отличие от США и Запада в целом, делает это тихо, без лишнего бахвальства и пустого шума. Например, строит собственный ледокольный флот. Источник - iarex.ru

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