 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.07.2018
15:41  В Астане установлена скульптура Назарбаева, повторяющая статую убитого Линкольна
15:35  Зачем Китаю Арктика?
15:32  Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью, - Заур Караев
15:31  Исламский протест или криминал? Что произошло в азербайджанской Гяндже
15:29  Металлы готовятся к войне. Мировые цены снижаются из-за разногласий между США и КНР
15:28  Как и почему Пекин с Берлином договорилась дружить против Вашингтона
15:25  Борьба с Золотой Ордой принесла Москве могущество, - Дик Харрисон
15:23  Аркадаг вместе с внуком Керимгулы читают рэп собственного сочинения
15:01  Гражданин Германии Карстен Хайнц стал замминистром инновационного развития Узбекистана
14:51  Мэр Бишкека Ибраимов сбежал из страны? - super.kg
14:47  В Стамбуле после погони на вертолетах арестован глава секс-секты "котяток" Аднан Октар
14:44  Таласская элита Киргизии: мощь и амбиции, - Э.Сагындык кызы
13:10  В Кыргызстане ежегодно беременеют 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет
13:03  Конец "ибраимовщины". В отставку отправят всю Бишкек-мэрию, - "ВБ"
09:25  Чемпионат Азии по волейболу стартовал в Усть-Каменогорске
08:53  Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ просят Трампа заключить "большую сделку" с Путиным, - New Yorker
08:37  Арабы инвестируют в роскошный лимузин Путина, - Handelsblatt
08:15  "Браток" Трамп напал на Меркель: большой раздрай в НАТО. Сдаст ли Германия "Северный поток-2", - М.Ростовский
08:02  Турция предлагает альтернативу гюленистским лицеям "Сапат" в Кыргызстане
08:00  Страны Запада осудили приговор таджикскому журналисту и КВНщику Мирсаидову
07:58  "Русско-турецкая война 1672–1681 гг. в Северо-Восточном Приазовье". Анонс доклада в Институте Истории РАН
07:54  За полгода международные резервы Кыргызстана сократились на $12,65 миллиона
07:50  Перекроет ли Иран Ормузский пролив? - Айдын Мехтиев
07:47  Инкубатор Фаберже. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
07:45  Смерть Дон Стеджес в контексте новой холодной войны, - Дм. Седов
07:42  Москва сталкивается с отказом Тегерана покидать Сирию, - И.Субботин
07:40  Нефтяные цены оказались на распутье. Баррель может упасть до 30 или взлететь выше 100 долларов, - "НГ"
07:37  Ливийский маршал Хафтар зовет к джихаду против итальянцев, - Равиль Мустафин
00:16  Мавзолей Кесене - памятник эпохи тимуридов в Челябинских степях
Среда, 11.07.2018
21:24  В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли каменный ящик с мумией 1 века до н.э.
21:11  Семья резидента. Двоеженство спасло советского разведчика Ахмерова от репрессий (история)
21:08  Ал давай би бэк. В ряды казахстанской армии призваны киберсолдаты
21:07  Нефтяное бессилие Нигерии. Безопасность повернулась не тем "Боко"
21:06  Афганистан: наркокрестьяне модернизируются
21:02  Скульптурный шок. Алматинцы собирают подписи под требованием демонтажа 12-метровой соломенной Байбек-белки
16:31  Старейшая глиняная табличка с фрагментом "Одиссеи" найдена в Греции
14:22  В губернаторы Ошской области Киргизии рвется брат матерого коррупционера Райыма-миллиона
10:38  Проблема в том, что Россия теперь находится на этапе приспосабливания под западную жизнь, - Эмир Кустурица
10:37  Гигантские динозавры жили на Земле гораздо раньше, чем мы думали
10:33  Украина гниет заживо. Три фрагмента украинского распада
08:15  Альтернативы развития или Почему экономиксисты стали сектантами, - М.Хазин
08:04  КырПолития. Враг из своих или "оппозиция во власти", - Э.Сагындык кызы
07:58  За что арестованы руководители Государственной судебно-экспертной службы Киргизии
07:52  В Узбекистане бизнес-омбудсмену разрешили посещать следственные изоляторы
07:39  Девиант Гулов. В Таджикистане расследуют избиение милиционера сыном бывшего министра
07:36  Ирано-саудовский конфликт обретает ядерный масштаб, - И.Субботин
07:33  Одной "Силы Сибири" китайцам мало, - А.Комраков
07:28  Казахстанские банки выйдут на узбекский рынок
07:21  Россия приостанавливает пуски с Байконура
07:12  В Крыму от инфаркта умер внук Брежнева
06:31  США ввели доп-санкции-пошлины китайских товаров на $200 млрд
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Исламский протест или криминал? Что произошло в азербайджанской Гяндже
15:31 12.07.2018

Магеррам Зейналов

В азербайджанском городе Гянджа у здания городской администрации произошли столкновения между группой митингующих и полицией, в результате чего двое выскопоставленных полицейских были убиты.

Власти обвиняют в произошедшем неких религиозных радикалов. Оппозиция заявляет о своей непричастности.

А началось все неделю назад с покушения на главу города, которое произошло, когда вся страна осталась без электроснабжения.

Что произошло в Гяндже?

Вечером 10 июля группа людей, выкрикивающих исламистские лозунги, собралась перед зданием исполнительной власти (ИВ) города Гянджа.

В Азербайджане при разгоне митинга погибли двое полицейских

Между митингующими и полицией произошли столкновения. Местное информагентство АПА пишет, что в акции участвовало около 200 человек. На видеороликах, распространявшихся в соцсетях, видны солдаты, сотрудники полиции, а также потасовка с гражданскими лицами.

В совместном заявлении МВД, генеральной прокуратуры и службы государственной безопасности говорится, что около 8 вечера группа из 150-200 религиозных радикалов пыталась грубо нарушить закон.

МВД сообщает, что двое высокопоставленных полицейских погибли в результате колото-режущих ранений, нанесенных радикальными элементами.

Также, по сведениям МВД, было задержано 40 человек. Согласно информации министерства, порядок в центре города был восстановлен в течение получаса.

Один из убитых полицейских - замначальника главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, второй - замначальника Низаминского районного управлении полиции, полковник-лейтенант Самед Аббасов

Жители Гянджи говорят, что поначалу полиция никак не реагировала на толпу, собиравшуюся перед зданием исполнительной власти.

"В толпе кричала пара человек, были слышны религиозные высказывания, полиция была обеспокоена, но люди спокойно гуляли, - сказал Би-би-си один из очевидцев, - То есть, те кто шел, шли себе и не меняли свой путь из-за этой суеты".

Все это время невдалеке стоял автобус с военнослужащими внутренних войск. Потом солдаты начали подключаться к операции по наведению порядка.

Агентство "Туран" пишет, что организованная через соцсети акция протеста была связана с произошедшим 3 июля покушением на главу города Эльмара Bелиева. Организаторы акции считают, что покушение на Bелиева стало результатом произвола самого чиновника.

Но власти так не считают. "Трагедия, произошедшая вчера в Гяндже, была заговором против азербайджанского государства", - заявил в интервью АПА депутат Захид Орудж. Парламентарий заявил, что круги, желающие реализовать незаконные сценарии, выбрали для этого Гянджу.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что ждет еще большего сплочения общества вокруг государства.

Это провокация?

Оппозиция считает произошедшее провокацией.

Одна из крупнейших оппозиционных партий - Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) - отрицает свою причастность к событиям в Гяндже.

В интервью Би-би-си лидер партии Али Керимли сказал, что ему не было известно о готовящейся акции и ее участниках. "Прошедшая в Гяндже акция не имеет к нам никакого отношения; мы не знаем, кто ее провел и зачем", - говорит он. Произошедшее там он назвал провокацией.

По его словам, оппозиция ни разу за долгие годы не проводила анонимных акций.

Другая крупная оппозиционная партия "Мусават" в лице Джахангира Амирханлы, бывшего главы ее отделения в Гяндже тоже называет случившееся провокацией.

По словам Али Керимли, после совершенного неделю назад покушения на главу ИВ Гянджи Велиева были арестованы четыре члена ПНФА.

Почему покушение привело к беспорядкам и кто такой Эльмар Велиев?

Вечером 3 июля, когда в результате аварии на Мингячевирской ТЭЦ почти весь Азербайджан остался без света, на главу исполнительной власти Гянджи Велиева было совершено покушение.

Через три дня генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместное заявление, в котором покушение было названо терактом. В его совершении был обвинен Юнис Сафаров, который, по данным силовиков, ранее воевал в Сирии.

Помощник азербайджанского президента Али Гасанов говорит, что это покушение имело не социальный характер, было не "борьбой за справедливость", а элементом борьбы за создание шариатского государства.

Гасанов также обвинил в поддержке предполагаемого убийцы проевропейскую оппозицию, правозащитницу и политэмигранта Лейлу Юнус, талышских сепаратистов (талыши - одно из этнических меньшинств страны), а также религиозные сайты за рубежом. Он заявил, что эти силы занимаются идеологической провокацией против независимой политики азербайджанского государства.

Помощник президента не говорит о событиях в Гяндже 10 июля. Тем не менее его запись была опубликована в Facebook на следующий же день, тогда как неделей ранее Гасанов в интервью Би-би-си называл нападение на главу ИВ простым криминалом.

Сейчас же он говорит, что на тот момент не располагал достаточными данными. Теперь же, по его словам, речь идет о фактах синхронизированной идеологической провокации в отношении государственности со стороны сепаратистов, религиозных радикалов, "бытовой оппозиции", работающей только ради денег и комфорта.

Не указывая прямо на события 10 июля, Гасанов, тем не менее, пишет: "Невозможно понять предательское рвение тех, кто поддерживает их изнутри, пытается оправдать преступление против сотрудников полиции".

В некоторых СМИ появлялись материалы о грубом отношении Эльмара Велиева к жителям города. Гасанов в связи с этим говорит, что эти медиа пытались создать исламофобский и анти-шиитский имидж Велиеву.

"С начала же текущего года в определенных рэкетирских изданиях наблюдался резкий рост числа материалов о грубом поведении Эльмара Велиева, - пишет Гасанов, - Видно, по причине того, что население страны не настолько чувствительно относится к религиозным темам, появилась необходимость сформировать имидж "виновника социальной тирании"".

Эльмар Велиев является членом правящей партии "Новый Азербайджан", а на своей должности состоит с 2011 года. У него есть брат - главный военный прокурор страны Ханлар Велиев.

По словам президента Центра экономических и политических исследований "The Far Center", бывшего посла в России Хикмета Гаджизаде, Велиев все время пребывал в конфликте с жителями Гянджи, которые пытались проявить социальную активность.

"Речь идет не только о политических активистах, но и о представителях гражданского общества, НПО, - сказал политолог в интервью Би-би-си, - С религиозными активистами у него были постоянные скандалы, он то закрывал, то снова открывал мечеть".

В то же время Гаджизаде не считает произошедшее в Гяндже провокацией. "Ничего на это не указывает и нет никаких следов этого, - говорит он, - Накапливалось напряжение, и в конце концов оно взорвалось".

Закручивание гаек?

Политолог отмечает, что произошедшее в Гяндже может стать новым поводом для закручивания гаек. Похожее, по его мнению, имело место и после протестов в городах Губа и Исмаиллы в предыдущие годы. Это постоянная практика, считает эксперт.

Тогда, 5 лет назад в городе Исмаиллы прошли протесты местных жителей с требованием отставки ИВ района. Эти протесты вылились в поджог гостиницы и автомобилей.

За год до того подобное произошло в городе Губа, после того как глава ИВ района Рауф Хабибов заявил, что губинцы продали свой район и себя, чем оскорбил земляков. Хабибов - родственник бывшего министра транспорта Зии Мамедова.

Тогда оппозиция также отрицала свою причастность к беспорядкам. Тем не менее ряд оппозиционеров был арестован. В частности, после событий в Исмаиллы был арестован Ильгар Мамедов, лидер партии "Республиканская альтернатива". Впоследствии он был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков и насилии в отношении полиции.

Несмотря на решение ЕСПЧ о его освобождении, Мамедов до сих пор находится в тюрьме - это единственный для Азербайджана случай невыполнения подобного решения.

Всего в стране, по данным местных правозащитников, находится более 140 политзаключенных. Большинство из них (80 человек) - члены религиозных групп, облавы на которых произошли по всей стране после еще одних похожих событий - столкновений в поселке Нардаран в 2015 году. Тогда погибли как жители села, так и полицейские.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531398660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  