Как и почему Пекин с Берлином договорилась дружить против Вашингтона

15:28 12.07.2018 США породили глобализм, который сейчас хоронит Америку



Александр Запольскис



На первый взгляд, произошедшее событие не выглядит эпохальным. Представители двух ведущих экономик мира встретились для обсуждения взаимно интересных вопросов и подписали несколько торговых соглашений. Вроде ничего особенного. Однако детали меняют все.



Европу не без оснований было принято считать неразрывной составной частью коллективного Запада и даже колонией США. Сразу после Второй мировой войны так оно и было, но с тех утекло слишком много воды. Сегодня полностью перестало соответствовать второе и, судя по произошедшему, серьезно меняется первое.



Колония это когда прибыль от ее экономической эксплуатации извлекает метрополия. Пока США реализовывали План Маршалла, Европа фактически трудилась на обогащение США, но уже к началу 80-ых положение стало меняться. Уже по итогам 2016 Соединенные Штаты опустились с первого места на третье в списке ведущих торговых партнеров Германии, пропустив вперед даже явно им экономически уступающую Францию. В лидеры германской (да и европейской в целом) внешней торговли поднялся Китай, еще годом ранее занимавший лишь четвертое место после Нидерландов.



Это значит, что произошедшая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном является не каким-то внезапным прорывом или лихим истребительным маневром. Они лишь знаменует собой результат глобальных перемен в фундаментальных экономических процессах, начавшихся, минимум, три года назад. Их анализ позволяет понять не только смысл произошедшего сейчас, но и оценить дальнейшие тенденции. В том числе неизбежно затрагивающие всю геополитическую конструкцию мира.



Люди, продолжающие считать Европу бесправной и безвольной американской колонией, вероятно, не знают, что на взаимной торговле зарабатывают там давно уже не США. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) уже в 2015 году Германия продала в США своих товаров на 113,7 млрд. евро, тогда как купила американских всего на 60,2 млрд. Такого большого торгового профицита, как с Америкой (+53,5 млрд. евро), немцы не имеют ни с какой другой страной мира. Так что на статус колонии это похоже слабо.



Впрочем, судя по попыткам США развернуть против Евросоюза широкомасштабную торговую войну и откровенно высокомерного поведения хозяина Белого дома, правящая элита за океаном по сей день продолжает считать сувереном себя.



Надо отметить, некоторые немецкие эксперты соглашаются с позицией американской администрации о том, что такому перекосу во взаимной торговле способствует политика сокращения бюджетных расходов Германии. Мол, государство чуть ли не целенаправленно уклоняется от исполнения свой прямой задачи – стимулирования экономики. Будь у немцев больше денег, они бы наверняка стали покупать больше американских товаров.



Формально такой аргумент содержит некоторое рациональное зерно. Но лишь некоторое, потому что действительно имеющее место сокращение расходов, прежде всего, является следствием снижения налоговых поступлений. В любой развитой экономике львиную долю налоговых сборов дают не вычеты из зарплат граждан, а налоги с крупных корпораций. А они, благодаря активному расширению глобализма, активно пользовались открывающимися благодаря ему возможностями "налоговой оптимизации". И не только они. Вот уже лет пять как среди всех транснациональных корпораций стало модно держать на зарубежных, в том числе, оффшорных, счетах нераспределенную прибыль. Ее нахождение в этом статусе позволяет "пока" не платить налогов.



Следовательно, бизнес формально зарабатывает неплохо, но на бумаге отражает заметно более блеклые показатели. В том числе, благодаря удобному американскому законодательству, такие фортели позволяющему. Кстати, львиная доля "нераспределенной прибыли" находится как раз в их налоговой юрисдикции. Будучи юридически иностранными резидентами, европейские корпорации получают возможность держать деньги в кубышке и не платить налоги никому.



В результате Вашингтон сейчас пожинает плоды своей прошлой долгосрочной стратегии строительства глобального мира без границ для капиталов и рабочей силы. Ирония происходящего заключается в том, что самым слабым звеном в этой игре на вылет, оказался сам автор - США.



Не имея возможности предложить миру больше собственных товаров и уже проигрывая целые технологические ниши, Америка столкнулась с критичной проблемой дефицита платежного баланса. Она, конечно, еще гегемон, но по факту на ней наживаются уже все, кому не лень. Единственный способ как-то изменить расклад – наплевать на ВТО и начать закрывать таможенные границы, что сейчас и пытается делать Трамп.



Но оборотной стороной процесса оказывается то самое западное единство. Благосостояние Европы, в особенности, Германии, вот уже третью сотню лет основывалось на торговле. Более того – в основном внешней, к примеру в ФРГ сегодня формирующей по меньшей мере треть национального ВВП. Если один из главные рынков, формирующих самый большой фонтан прибыли, демонстрирует тенденцию к пересыханию, то умные люди заранее задумываются о поиске других вариантов. Что и произошло сразу после окончательного провала американской экономической экспансии в Европу в виде проталкивания договора TTIP.



Денежные реки стали тихо и, на первый взгляд, малозаметно менять направление течения. Плюс к тому в очередной раз свою справедливость подтвердила старая поговорка о полезности врага моего врага. Если США, частично не без оснований, считают возможным объявить жесткую торговую войну Китаю и Европе, потому что находятся с ними в равных весовых категориях, то почему бы двум американским противникам не объединить силы для общей пользы?



Именно это сейчас и произошло. Причем дело даже не в конкретных деталях 22 соглашений, заключенных между ФРГ и КНР. Значительно важнее их общее содержание. Именно оно как раз для США фатально. Берлин с Пекином договорился о трех концептуальных вещах. Во-первых, китайцы в Европе в ближайшее время построят несколько новых заводов по производству важных технологических элементов. Например, аккумуляторных батарей для электрокаров европейских производителей. До настоящего времени Европа их покупала в США.



Во-вторых, Пекин открыл для немецких банков свой внутренний финансовый рынок, тем самым предоставив европейским деньгам огромный и доходный рынок для инвестиций, превосходящий по привлекательности как американский, так и собственный европейский. Значит, США утрачивают статус единственного подходящего пространства для финансовых вложений. Следовательно, отток денег из Штатов усилится.



В-третьих, объединение рынков и экономик Европы и Китая создает отдельный огромный кластер с собственными интересами, часто прямо конфликтующими с нормами ВТО. Тем самым Торговую организацию можно начинать хоронить. А это в значительной части фундаментальная основа, формировавшая весь коллективный Запад в целом.



Все перечисленное имеет прямо негативные последствия для США, не только в экономике, но и геополитике. Как минимум с однозначной перспективой роспуска НАТО, как альянса, утратившего адекватность в части целей и задач. А ведь так все красиво начиналось. Кто мог предположить полтора десятка лет назад, что придуманный и запущенный Америкой глобализм станет ее же могильщиком? Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531398480

Новости Казахстана

