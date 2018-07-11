Борьба с Золотой Ордой принесла Москве могущество, - Дик Харрисон

15:25 12.07.2018 Борьба с Золотой Ордой принесла Москве могущество



Дик Харрисон (Dick Harrison)

Svenska Dagbladet, Швеция



"Когда читаешь о древнерусской истории, то замечаешь, что ключевое значение имели такие важные города, как Киев, Новгород, Владимир и Суздаль, в то время как Москва кажется менее влиятельной. Когда же Москва стала доминировать? Когда мы начали называть русских московитами?"



Тот, кто задается этим вопросом, совершенно прав: в XIII веке Москва была лишь одним из многих маленьких русских городков. Она набрала мощь благодаря политике московских князей по отношению к Золотой Орде, большому татарскому государству, которое завоевало почти всю Россию.



Князья соперничали за влияние при татарском дворе и вступали с ним в союзы с помощью браков. С 1328 года Москва больше всех преуспевала в этой борьбе, после того как ее князья заполучили титул великих князей. Это значило, что московские правители могли собирать дань для татар с множества подчиненных им князей, созывать более многочисленные войска и разрешать споры правителей других русских земель. Кроме того, Москва стала религиозной столицей Руси. В 1299 или 1300 году митрополит, духовный лидер страны, переехал из Киева во Владимир, а в 1320 году он обосновался в Москве.



Такое преимущество, однако, не давало достаточных гарантий того, что Москва надолго сохранит свою роль лидера. Соседние княжества, в особенности Тверь, Рязань и Нижний Новгород, вполне могли победить довольно маленькую Москву, если бы сами не страдали от множества внутренних и внешних проблем.



Твери приходилось бдительно следить за экспансией Литвы. Рязань и Нижний Новгород атаковали татары. Московское княжество, которое располагалось где-то посередине, было в относительной безопасности, и, в отличие от соседних княжеств, Москва избежала длительных династических войн.



Тем не менее во второй половине XIV века этому городу тоже неоднократно грозили серьезные опасности. Когда татары в 1380 году отправили карательные силы в Москву, соседние княжества отказались прислать войска ей на помощь. Несмотря на это, Москва победила в Куликовской битве. Правда, уже в 1382 году хан на некоторое время вернул себе контроль над Москвой, но в то время в Золотую Орду вторгся Тамерлан, и татарское владычество еще больше ослабело.



Важным периодом формирования Великого княжества Московского было время с 1425 по 1453 год, когда государство раздирали династические распри, которых в XIV веке удавалось избегать. Раньше "дворянское сословие", бояре, могли присоединяться к кому хотели, теперь же претенденты на трон стали их принуждать хранить верность одной фракции, иначе те теряли свое состояние.



При великом князе Василии II, который правил до 1462 года, все военное руководство было напрямую связано с его режимом. Не менее важным было и то, что великий князь стал контролировать церковь. В 1441 году русский митрополит вернулся с Собора христианских церквей во Флоренции, где православная церковь в 1439 году вступила в союз с римско-католической.



Русские отказались принимать этот церковный союз, после чего великий князь Московский получил те полномочия по управлению церковью, которые раньше были у патриарха Константинопольского. Вдобавок падение Византийского государства в 1453 году сделало Москву главным православным государством в мире. На основании брачных союзов с представительницами византийской императорской семьи великие князья могли утверждать, что римская императорская власть перешла к ним: Москва стала Третьим Римом, после самого Рима и Константинополя.



В то же время Золотая Орда раскололась на ханства Казанское, Крымское и Астраханское, и русские перестали платить дань ханам. Москва смогла начать мощное наступление на соседние княжества.



Великий князь Иван III в 1463 году присоединил Ярославль, в 1474 - Ростов, в 1478 - Новгород и в 1485 - Тверь. После этого он повернул на Литву, которая была вынуждена отказаться от обширных территорий с русским православным населением. В результате образовалась большая Москва с мощными вооруженными силами, которая в XVI веке стала символизировать всю Россию. Источник - Иносми

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