Аркадаг вместе с внуком Керимгулы читают рэп собственного сочинения

15:23 12.07.2018 Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске, посвятил свой досуг работе над продолжением книги "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути" и занятию музыкальным творчеством, сообщает во вторник, 10 июля пресс-служба главы государства.



"Сегодняшний день глава государства посвятил работе над книгой об истории, национальной культуре, особенностях природы страны", - говорится в сообщении.



"Будучи приверженцем семейных ценностей, дни своего отдыха глава Туркменистана проводит с внуками, приобщая их к различным направлениям творчества. Керимгулы, во всем следующий примеру деда, все свое свободное время посвящает занятиям спортом и музыкальным творчеством. И сегодняшний день не стал исключением. Юноша продолжил работу над музыкой к стихотворению "Sportly Türkmenistan", которое накануне завершил Бердымухамедов", - говорится в сообщении.









Керимгулы доработал композицию с учетом рекомендаций и пожеланий деда и попросил оценить ее главу государства. Прослушав новое произведение внука, Бердымухамедов отметил, что песни должны отражать дух времени, но при этом не нужно забывать и о музыкальных традициях народа. При написании музыки нужно умело сочетать все эти элементы, сказал глава государства, посоветовав немного доработать композицию, чтобы довести ее до совершенства.



Завершив работу над музыкальной композицией, Бердымухамедов вместе с внуком Керимгулы, который аккомпанировал на гитаре, исполнили на туркменском и английском языках новую песню "Sportly Türkmenistan", посвященную предстоящему международному авторалли "Амуль-Хазар 2018".



Это не первый музыкальный опыт туркменского президента. В прошлом году на встрече с избирателями он исполнял романтическую песню под акустическую гитару и записывал с внуками клип на их общую песню. Источник - CA-NEWS

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