|Гражданин Германии Карстен Хайнц стал замминистром инновационного развития Узбекистана
15:01 12.07.2018
Гражданин Германии Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что Хайнц будет помогать Узбекистану внедрить опыт Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций.
Карстен Хайнц до получения должности в Узбекистане он работал в министерстве инновационного развития в Германии.
Хайнц – второй иностранец в правительстве Узбекистана: ранее на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций работал гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок.