Гражданин Германии Карстен Хайнц стал замминистром инновационного развития Узбекистана

15:01 12.07.2018 Гражданин Германии Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана, сообщают местные СМИ.



Отмечается, что Хайнц будет помогать Узбекистану внедрить опыт Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций.



Карстен Хайнц до получения должности в Узбекистане он работал в министерстве инновационного развития в Германии.



Хайнц – второй иностранец в правительстве Узбекистана: ранее на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций работал гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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