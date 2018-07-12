Мэр Бишкека Ибраимов сбежал из страны? - super.kg

14:51 12.07.2018 Албек Ибраимов вышел в трудовой отпуск, но в какой стране он находится – неизвестно



В социальных сетях распространяются слухи, что мэр города Бишкека Албек Ибраимов сбежал из Кыргызстана.



Как сообщили порталу SUPER.KG из пресс-службы мэрии города Бишкека, градоначальник с 10 июля находится в трудовом отпуске. При этом пресс-служба отказалась давать комментарий по местонахождению в данное время Албека Ибраимова.



Между тем председатель Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев заявил, что им не поступало официального уведомления по уходу мэра в трудовой отпуск.



Отметим, Албек Ибраимов проходил допрос в Госкомитете по нацбезопасности. До этого было возбуждено уголовное дело по закупкам на предприятии "Дастан" в пору его руководства данным предприятием.



Автор: Жылдыз Джускембаева

SUPER.KG

12 июля 2018 Источник - gezitter.org

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