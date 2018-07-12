|Мэр Бишкека Ибраимов сбежал из страны? - super.kg
14:51 12.07.2018
Албек Ибраимов вышел в трудовой отпуск, но в какой стране он находится – неизвестно
В социальных сетях распространяются слухи, что мэр города Бишкека Албек Ибраимов сбежал из Кыргызстана.
Как сообщили порталу SUPER.KG из пресс-службы мэрии города Бишкека, градоначальник с 10 июля находится в трудовом отпуске. При этом пресс-служба отказалась давать комментарий по местонахождению в данное время Албека Ибраимова.
Между тем председатель Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев заявил, что им не поступало официального уведомления по уходу мэра в трудовой отпуск.
Отметим, Албек Ибраимов проходил допрос в Госкомитете по нацбезопасности. До этого было возбуждено уголовное дело по закупкам на предприятии "Дастан" в пору его руководства данным предприятием.
Автор: Жылдыз Джускембаева
SUPER.KG
12 июля 2018