В Стамбуле после погони на вертолетах арестован глава секс-секты "котяток" Аднан Октар

14:47 12.07.2018 За что в Стамбуле арестован проповедник, бонвиван и глава секс-секты?



Аднан Октар известен как ведущий телепередачи об исламе, противник теории эволюции, писатель и лидер секты, где практиковалась сексуальная эксплуатация женщин

После погони на вертолете турецкая полиция в среду, 11 июля, схватила скандально известного деятеля - проповедника особой формы ислама, сторонника президента Эрдогана, владельца телеканала Аднана Октара.



В начале 2000-х Октара уже арестовывали, но тогда суд не нашел в его действиях состава преступления. На этот раз ему инкриминируют крайне серьезные деяния: секс с несовершеннолетними, похищение и насильственное удержание человека, организация преступного сообщества, а кроме того, нарушение налогового и антитеррористического законодательства.



Декольте и псевдоислам

Как передает корреспондент Турецкой службы Би-би-си Ирем Кокер, собственную секту Октар создал еще в 90-х. Люди, состоявшие в секте рассказывали, что там практикуются оргии, принуждение женщин и юных девушек к сексу; все это зачастую записывалось на камеру, рассказывали они, и применялось для шантажа и вымогательств.



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Несмотря на то, что Октар написал книги об исламе и ведет на собственном канале ток-шоу о религиозных вопросах (клерики называют его взгляды "псевдоисламом"), публика привыкла видеть его всегда в окружении как минимум пяти, а иногда и 10-20 девушек с декольте и вызывающим макияжем, которых он называл "мои котятки".



Октар живет на шикарной вилле, члены его секты - куда в основном рекрутируют миловидных юношей и девушек из богатых семей - живут по 3-4 человека в роскошных квартирах. Некоторых из них не работают, а все время посвящают написанию книг об учении Октара (в основном построенного на отрицании теории эволюции Дарвина) и съемке видеороликов для привлечения новых последователей.



Массовые аресты

Аресты и суды в сегодняшней Турции - ежедневная реальность. С тех пор как в 2016 году власти объявили о разоблачении и подавлении заговора военных против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в стране действует чрезвычайное положение; арестованы около 35 тысяч человек и еще около 100 тысяч военных. сотрудников университетов, профессоров, ученых и даже спортсменов уволены со своих должностей за - действительную или мнимую - поддержку оппозиции.



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Однако дело Аднана Октара не похоже на политическое. Он активно высказывал свою поддержку Эрдогану последние десять лет - но, по словам обозревателя Турецкой службы Би-би-си Эниса Сенердема, странные делишки "проповедника" уже переполнили чашу терпения консервативно настроенных граждан, а они составляют основную базу поддержки Эрдогана. Версия ислама, придуманная Октаром, и особенно его экстравагантный образ жизни неприемлемы для них.



Возможно, поэтому власти решили взяться за него всерьез.



Проповедник пытался бежать, но в результате полицейской погони был схвачен. Помимо Октара задержаны уже 79 последователей его секты, всего издано 235 ордеров на арест, в том числе и девушек-"котяток". Полицейские рейды с использованием вертолетов проводятся в Анкаре, Стамбуле, Анталии и Мугле.



11 июля 2018 Источник - bbc.com

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