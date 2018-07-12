Таласская элита Киргизии: мощь и амбиции, - Э.Сагындык кызы

14:44 12.07.2018 Президент Сооронбай Жээнбеков отправился в Талас – область, откуда родом его главный соперник на выборах Омурбек Бабанов. Как известно, Жээнбеков на выборах проиграл именно в Таласе, а также Чуйской области.



Рабочий визит президента в Талас продлится день.



Поездка на малую родину соперника



Как подсчитал ЦИК, на президентских выборах 84,8% таласских избирателей проголосовали за Бабанова, за Жээнбекова отдали свои голоса 12,5% местного электората.



Когда после выборов Генпрокуратура предъявила лидеру партии "Республика" Омурбеку Бабанову серьезное обвинение и возбудила уголовное дело, таласцы немного не повиновались, но потом успокоились.



Вскоре после этого были сделаны ходы в кадровой политике, в правящую элиту Таласа влились несколько человек, занявшие высокие должности.



25 октября прошлого года Дастан Жумабеков был избран спикером парламента. Президент 8 ноября 2017 года назначил Даира Кенекеева вице-премьер-министром, однако тогдашний кабмин просуществовал недолго.



На примере этих поствыборных маневров можно отметить значимость фактора удержания регионально-географического баланса в кыргызской политике.



"В нашей политике роль регионализма очень большая. В политике Белого дома или парламента регионализм не афишируется, однако в реальной политике играет большую роль. Если президент – с севера, тогда премьер-министр – с юга, или же наоборот. Данный фактор обязательно играет роль при распределении стратегических министерств или формировании всего состава кабмина", - констатирует экс-депутат Равшан Жээнбеков.



Чем значим Талас?



Визит в Талас главы государства Сооронбая Жээнбекова начался с национального комплекса "Манас-Ордо". После этого президент ознакомился со строительством детского сада в селе Таш-Арык и ходом реализации проекта реабилитации автодороги Тараз-Талас-Суусамыр.



Далее Жээнбеков посетил хозяйство предпринимателя Миргазы Оморова, на протяжении более 15 лет занимающего экспортом фасоли, а сейчас - поставками саженцев яблонь из Сербии, Польши и Турции. В данный час президент встречается с жителями области.



От встречи с народом Сооронбая Жээнбекова ждут, что он "смягчит разочарование и досаду таласцев от поражения на выборах и постарается развеять их обиду".



Насколько значима Таласская область в политическом плане?



"Роль Таласа большая в потенциале сопротивления власти. События 2005-го, а затем 2010 года очень зависели от Таласа и таласского фактора. На последних президентских выборах за действующего главу государства в Таласе проголосовали очень мало граждан, что продемонстрировало значимую роль Таласа в условиях политической конфронтации и напряженной ситуации в политике", - отметил Равшан Жээнбеков.



В последние годы Жээнбеков приезжал в Талас в сентябре 2017-го в качестве кандидата в президенты для встречи с местным электоратом. Он тогда напомнил, что в пору своего премьерства решал вопросы, связанные с ценовой политикой на рынке стратегической для Таласа культуры – фасоли, а также дал много обещаний по этому направлению.



Атамбаев хотел принизить таласцев



Отношения с таласцами предшественника Жээнбекова на президентском посту Алмазбека Атамбаева можно назвать плохими.



Как известно, когда 26 мая 2007 года тогдашний премьер-министр Атамбаев отправился с рабочим визитом в Талас, его кортеж был закидан камнями местными жителями, недовольными разработкой месторождения Джеруй. По официальным сводкам, три сопровождавших кортеж милиционера были ранены, по тем событиям было задержано восемь человек.



После этого отношения "Атамбаев – Талас" не улучшились.



После президентских выборов прошлого года слова Атамбаева применительно к Таласу также не пришлись по душе местным жителям.



"Посмотрел видео в YouTube и очень огорчился. Таласский губернатор Даир Кенекеев хотел зачитать отрывок из "Манаса", но ему не дали этого сделать свистом и криками. Мы знаем, кто за ними стоит, конечно, это вводят в заблуждение народ потомки Абыке, Кобоша, не дают в Таласе зачитать слова нашего предка Манаса. Стыдно, таласцы, очень стыдно", - сказал во время вручения государственных наград в госрезиденции Ала-Арча 18 октября прошлого года Алмазбек Атамбаев.



После этого поэт Анатай Омурканов, выходец из Таласа, посвятил экс-президенту вызвавшее дискуссии стихотворение "А король-то голый..."



Автор: Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы

12 июля 2018 Источник - Кыргызская служба Би-Би-Си

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