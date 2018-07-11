В Кыргызстане ежегодно беременеют 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет

13:10 12.07.2018 В Кыргызстане ежегодно регистрируется беременность у 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.



По данным министерства, в Кыргызстане ежегодно регистрируется беременность у 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет. До 85% этих беременностей заканчиваются родами, в 15% случаев - девочки идут на аборт.

19% женщин репродуктивного возраста хотели бы отложить или исключить наступление беременности, но не пользуются каким-либо методом контрацепции.

Отмечается, что за счет использования современных методов контрацепции, удалось избежать 113 тыс. незапланированных беременностей и 34 тыс. небезопасных абортов.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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