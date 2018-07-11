Чемпионат Азии по волейболу стартовал в Усть-Каменогорске

09:25 12.07.2018 Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд феерично стартовал сегодня в Усть-Каменогорске. Зрелищные матчи вкупе с великолепным открытием турнира с использованием суперсовременных технологий дали очередной толчок развитию волейбола в нашем регионе.



В Восточно-Казахстанской области второй год подряд проходит Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд. Высоко оценив организационный момент данного чемпионата в прошлом году, Азиатская конфедерация волейбола поддержала инициативу акима ВКО Даниала Ахметова, и доверила проведения чемпионата и в этом году. Глава региона в первый день посетил сразу два матча. В одном из них действующий Чемпион Азии тайландский "Суприм" без видимый усилий разгромил молодых китаянок из "Цзянсу" 3:0, а во втором уже наш родной усть-каменогорский "Алтай" с тем же счетом переиграл иранский "Пайкан".



Отдельной главой в сегодняшнем интересном и насыщенным на события дне стала церемония открытия турнира, в которой приняли участие все девять команд, оспаривающих в этом году звание чемпиона Азии. Невероятно мотивирующий видеоролик, плавно перешедший в 3D шоу, вызвали настоящий восторг и овации заполненных до отказа трибун.



Прибыл на открытие Президент Федерации Волейбола Республики Казахстан Нуртай Абыкаев.



- Сегодня, во второй раз мы проводим чемпионат Азии по волейболу среди женщин, что является большой честью для нашей страны, - признался Нуртай Абыкаевич в ходе своей приветственной речи. - Проведение такого рода мероприятий международного уровня в Восточно-Казахстанской области - на Родине казахстанского футбола и хоккея, безусловно, придаст большой импульс дальнейшему развитию волейбола. Это ключевая задача по исполнению поручения Главы государства – Нурсултана Абишевича Назарбаева об улучшении здоровья нации.



Последовавшая затем игра между хозяйками турнира "Алтаем" и чемпионом Ирана "Пайканом" никого не разочаровала. Волнение не позволило подопечным Юрия Панченко сходу устроить настоящий погром своим оппоненткам, но победа и без того получилась очень убедительной – 3:0 (25:18, 25:16, 25:17).



- Не все получилось в этом матче, - призналась после игры капитан "Алтая" Сана Анаркулова. – Нас несколько подвели эмоции, волнение и боязнь совершить ошибку. Перед домашними трибунами все хотят показать себя на максимуме, и от этого излишнего желания появляются ошибки. Плюс немного не хватило времени на разминку. Надеемся, к следующим матчам удастся поработать над ошибками и показать более качественную игру.



Следующий матч "Алтай" проведет 13 июля против "CMFC" - чемпиона Китайского Тайпея. Игра состоится в 19:00 во Дворце Спорта им. Б. Александрова.



Инфоцентр ВКО infocentervko@gmail.com Источник - ЦентрАзия

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