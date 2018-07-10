 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ просят Трампа заключить "большую сделку" с Путиным, - New Yorker
08:53 12.07.2018

10 июля 2018 г.
Адам Энтус | The New Yorker

Официальные лица из Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ накануне президентских выборов в США и вскоре после них призывали американских коллег пойти на сделку с Россией - "обменять Украину на Сирию", сообщает The New Yorker.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид на неофициальной встрече незадолго до выборов предложил давнему американскому посреднику, как казалось, маловероятную сделку. "Лидер Эмиратов сообщил американцу, что российский президент Владимир Путин может быть заинтересован в урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных в ответ на действия России на Украине", - передает журналист Адам Энтус.

По словам бывших и действующих американских официальных лиц, за сближение бывших противников времен холодной войны выступал не один бен Заид: чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ неоднократно призывали американских коллег подумать над снятием санкций в обмен на помощь Путина в выводе из Сирии иранских сил.

"Мухаммед бен Заид считается одним из стратегических мыслителей Ближнего Востока", - отмечается в статье. При Обаме он стремился установить тесные связи между ОАЭ и Путиным, надеясь побудить Москву урезать партнерство с Ираном. "Чтобы убедить Путина сотрудничать со странами Персидского залива, а не с Ираном, ОАЭ и Саудовская Аравия начали инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах", - пишет Энтус.

"Неясно, исходило ли предвыборное предложение бен Заида от самого Путина, или от одного из его доверенных лиц, или же эта идея пришла в голову лидеру ОАЭ, - пишет автор статьи и замечает: - Если бы выборы выиграла Хиллари Клинтон, идея принятия российской агрессии на Украине была бы обречена на провал, рассказали мне нынешние и бывшие американские чиновники. Но Трамп обещал иной подход".

Израильские чиновники лоббировали восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой вскоре после победы Трампа. На неофициальной встрече во время переходного периода посол Израиля Рон Дермер сказал, что израильское правительство призывает администрацию Трампа более тесно сотрудничать с Путиным и начать при этом с Сирии, чтобы убедить Москву заставить иранцев покинуть страну, сообщил изданию один из присутствовавших. Еще один экс-чиновник из США рассказал, что после инаугурации Трампа беседовал с израильским министром, который выдвигал предложение "обменять Украину на Сирию", передает Энтус.

После вступления Трампа в должность министры иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ Адель аль-Джубейр и Абдулла бен Заид на неофициальном ужине в марте 2017 года снова подняли эту тему. "Их месседж был таков: "Почему бы нам не снять с России украинские санкции в обмен на то, чтобы русские выдавили Иран из Сирии", - рассказал один из присутствующих.

Момент тогда оказался неудачным из-за политической обстановки, отмечается в статье. "Но в преддверии хельсинкского саммита Трамп начал выступать с заявлениями, которые наводят на мысль о том, что он все же может быть открыт для сделки с Путиным", - пишет автор.

Источник: The New Yorker

Источник - inopressa.ru
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