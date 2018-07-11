Арабы инвестируют в роскошный лимузин Путина, - Handelsblatt

08:37 12.07.2018 11 июля 2018 г.

Андре Баллен | Handelsblatt



Шеф Кремля Владимир Путин хочет поменять Mercedes на роскошный автомобиль собственного производства. Миллионы инвестирует в соответствующий проект теперь и арабский фонд, сообщает журналист Handelsblatt Андре Баллен.



Еще во время инаугурации Владимир Путин удивил мир, проехав несколько метров от своей резиденции в Сенатском дворце до Андреевского зала Кремля на "немного неотесанном" лимузине российского производства, говорится в статье.



Автомобиль должен стать новой гордостью российского автопрома, отмечает Баллен. В проекте под названием Aurus теперь участвует и государственный фонд из Объединенных Арабских Эмиратов, который приобрел 30% российского бренда.



В последние 25 лет российские президенты передвигались преимущественно на бронированных лимузинах Mercedes. Для немецкого концерна Daimler это всегда было прибыльным бизнесом, и часть прибыли в начале 2000-х якобы пошла на взятки правительственным чиновникам. В отличие от США, в России расследование инцидента зашло в тупик, напоминает издание.



Но и после скандала Россия продолжила прилежно закупать автомобили Mercedes не только для "гаража особого назначения", как называется с 1921 года кремлевский автопарк, но и для многих других учреждений.



Параллельно начиная с 2013 года российские разработчики трудились над созданием собственного лимузина, который должен стать наследником советской "Чайки" и "ЗИЛа", повествует Баллен.



До 2017 года в проект Aurus было инвестировано уже 12,4 млрд рублей. Для серийного производства этого недостаточно, поэтому предложение из Эмиратов пришлось как раз кстати, отмечает издание.



Под брендом Aurus планируется выпускать лимузины бизнес-класса, мирокавтобусы и внедорожники, говорится далее. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, стоимость лимузинов начинается от 140 тыс. евро.



Начало серийного производства в объеме 200-220 автомобилей запланировано на 2019 год. В случае увеличения спроса будет открыто дополнительное производство, сообщает Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt Источник - inopressa.ru

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