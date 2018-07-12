 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Браток" Трамп напал на Меркель: большой раздрай в НАТО. Сдаст ли Германия "Северный поток-2", - М.Ростовский
08:15 12.07.2018

Ничего не скажешь, дожили: ключевые члены "агрессивного антироссийского блока НАТО" забыли о джентльменских манерах и наперебой обвиняют друг друга в "порочащих связях" с Москвой, всячески подчеркивая при этом свою собственную независимость от Кремля. Теперь "секретный российский агент в сердце западного мира" - это не только Дональд Трамп. Теперь, согласно тому же Трампу, в аналогичном статусе пребывает еще и Ангела Меркель, отказавшаяся в угоду Москве от независимости Германии ради поставок "оккупационного" российского газа.

Каждый россиянин - в глубине души немного "империалист". Не будем поэтому отрицать очевидное: подобная склока лидеров НАТО не может на каком-то уровне не льстить нашему "имперскому" национальному самосознанию. Самое главное при этом не увлечься и не перепутать божий дар с яичницей. Никаких "пророссийских элементов" или "заложников Москвы" в составе Североатлантического альянса нет. Все разговоры об этом - не более чем отвлекающий маневр, призванный прикрыть внутризападную борьбу за политическое и экономическое доминирование.

Лучший способ понять глубинный смысл экстравагантного поведения Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе - это ознакомиться с деталями судебного иска, который против нынешнего президента США на днях подал его бывший многолетний личный шофер.

Для очень многих больших начальников постоянный личный шофер - это близкий человек, почти что член семьи. Для многих - но только не для Трампа. Как следует из из жалобы человека, который ежедневно возил теперешнего американского лидера в течении 20 лет, миллиардер Трамп старался заставить работать своего шофера по максимуму, а платить ему по минимуму. Шоферу упорно не платили сверхурочные, долго отказывались поднимать зарплату, а когда, наконец, подняли, свели все повышение на ноль, резко ужав его медицинскую страховку.

В плане отношения к деньгам, людям и жизни президент Трамп совсем не отличается от коммерсанта Трампа. Почему американский лидер так витийствовал в Брюсселе, уравнивая взаимную торговлю Германии и России с якобы имеющим место отказом Берлина от своей независимости? Потому, что Трамп хочет убрать с германского энергетического рынка сильного конкурента в виде России и навязать Берлину несравненно более дорогой, но зато " свободный и демократический" американский газ.

Примерно то же самое относится и к гневным упрекам Трампа в адрес других членов НАТО по поводу того, что они якобы "нарушают свои обязательства" и недостаточно тратят на свою оборону. Не хочу выступать в роли "адвоката" тех участников Североатлантического альянса, что пока не повысили долю своих расходов на военные нужды до требуемого уровня в 2% ВВП. Но хочу, тем не менее, отметить: согласно договоренностям внутри НАТО, такое повышение должно состояться до 2024 года. Стало быть, гневные упреки Трампа по поводу того, что европейские члены НАТО "ловчат" и в нарушение своих обязательств перекладывают на плечи благородной, безотказной, но уставшей Америки бремя расходов на их собственную оборону, как минимум, преждевременны.

Иными словами, каким ты был, таким ты и остался: даже превратившись в президента США, Трамп по-прежнему является живым олицетворением старинного русского слова "торгаш". Разумеется, упреки американского лидера в адрес союзников имеют под собой не только экономическую подоплеку. Обвиняя всех вокруг в "работе на Москву", Трамп блестяще использует принцип "лучшая оборона - это наступление": вынимает "жало" из аналогичных встречных обвинений в его адрес. Но главное, что управляет поведением Трампа, это все равно его менталитет коммерсанта - и не просто абстрактного коммерсанта, а хорошо знакомого нам типа бизнесмена из 90-х, облаченного в малиновый пиджак и действующего в духе формулы "наезд-отъезд".

Хорошо это или плохо для России? Пока такой вопрос повисает в воздухе. Общаясь в конце апреля в Берлине с немецкими экспертами, я услышал из их уст очень насторожившие меня сомнения: по-прежнему ли Ангела Меркель на 100% поддерживает проект газопровода "Северный поток-2"? Не начала ли она колебаться под американским давлением? Посмотрим, как "железный канцлер" будет вести себя теперь - после того, как президент Трамп в открытую попытался "поставить ее на место". С одной стороны, уступить такому бесцеремонному и наглому давлению означает потерять лицо. Манеры и стиль поведения Трампа играют против него самого. С другой стороны, европейцы не мыслят себя без Америки: капитулировать, столкнувшись с жесткими ультиматумами Вашингтона - это для них занятие абсолютно привычное.

В любом случае, саммит НАТО в Брюсселе - это очень хороший "приквел" для рандеву Путина и Трампа в Хельсинки. Если у кого это до сих пор оставались сомнения по поводу "симпатии" президента США к России, то они теперь с этими сомнениями могут смело расстаться. Не важно то, симпатизирует нам Трамп или нет. Важно то, что хочет изгнать российский газ из Европы. Но в ситуации есть и приятный для нас аспект. В Хельсинки Владимир Путин встретится с хорошо понятным ему человеком. У бывшего вице-мэра Санкт-Петербурга богатый опыт общения с "бизнесменами" из 90-ых.

Михаил Ростовский
12.07.18

Источник - Московский комсомолец
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