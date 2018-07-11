Турция предлагает альтернативу гюленистским лицеям "Сапат" в Кыргызстане

08:02 12.07.2018 Турция намерена предложить Кыргызстану альтернативу лицеям "Сапат". Об этом в интервью "Азаттыку" заявил посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат.



"Мы передали кыргызской стороне свои требования по лицеям "Себат" или, как сейчас они называются, "Сапат". В настоящее время мы ожидаем ответа. Тем временем, с учетом требований кыргызстанцев в сфере образования мы информируем о фонде "Маариф". Председателем совета попечителей фонда является Министерство образования Турции. Другими словами, он государственный. Мы предлагаем открыть школы в Кыргызстане под эгидой фонда. Решение по вопросу будет только приниматься. В сентябре наш президент посетит Бишкек. Возможно некоторые вопросы будут решены", - сказал Фырат.



Посол Турции отметил, что фонд "Маариф" предложит более высокие зарплаты учителям, но обучение будет стоить дешевле лицеев "Сапат".



В 2016 году Турция, отметив, что влияние "гюленовцев" сильно и в Кыргызстане, призвала власти страны запретить их деятельность. Тогдашнее руководство КР отказалось выполнять просьбу Анкары. Алмазбек Атамбаев, на тот момент президент страны, заявив, что турецкие власти вмешиваются во внутренние дела Кыргызстана, высказал критику по этому поводу.



В Кыргызстане действует ряд образовательных, культурных и благотворительных организаций, которые, как считается, открыты последователями Гюлена. Самая крупная из них – сеть международных образовательных учреждений "Себат" - в 2017 году прошла перерегистрацию как местная организация и получила новое название - "Сапат". Источник - centralasian.org

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