Страны Запада осудили приговор таджикскому журналисту и КВНщику Мирсаидову

08:00 12.07.2018 Европа и США осудили в резкой форме решение таджикского суда в отношении журналиста Хайрулло Мирсаидова. В заявлении дипломатических представительств этих стран, находящихся в Душанбе, выражается глубокая озабоченность решением худжандского суда, приговорившего журналиста к 12 годам колонии строгого режима.



В совместном заявлении посольств Соединенного Королевства Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки в Душанбе и Представительства ЕС в Республике Таджикистан 11 июля, выражается общая серьезная обеспокоенность в связи с судебным процессом независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова и вынесенным приговором в его отношении.



"Мы считаем, что это чрезвычайно суровое наказание, несоизмеримое с тяжестью преступления в котором он был обвинен. Мы считаем, что, вынесение подобного приговора, окажет негативное влияние на свободу слова и выражения в стране и настоятельно призываем соответствующие органы власти Таджикистана пересмотреть этот вердикт. Мы обеспокоены тем, что данный приговор может подорвать наши совместные старания в работе за улучшение госуправления и тем самым омрачит наше сотрудничество", говорится в заявлении.



Cуд города Худжанда 11 июля вынес обвинительный приговор журналисту и директору местной лиги КВН Хайрулло Мирсаидову: он получил 12 лет тюремного заключения по статье "Присвоение и растрата государственных средств". Мирсаидова также обязали возместить ущерб, который он якобы нанес бюджету области на сумму более 124 тыс. сомони (более $13,5 тыс.).



Помимо растраты бюджетных средств Мирсаидова также обвиняли в изготовлении поддельных документов и ложном доносе. Кроме того, гособвинитель Рауфхон Ализода на процессе заявил, что команда КВН, организованная Мирсаидовым, была создана незаконно, и поэтому нельзя ее именовать "Сборная Таджикистана".



Адвокат Мирсаидова заявил, что "приговор несправедлив", а уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено незаконно. Сам Мирсаидов в последнем слове отметил, что он организовал КВН ради улучшения имиджа Таджикистана и добился этого. "Я за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег", – подчеркнул он. Также он сказал, что критиковал отношение властей к деятельности клуба, за что "поплатился" и в итоге оказался за решеткой.



Мирсаидов был арестован 5 декабря 2017 года. Незадолго до этого он обвинил в коррупции экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода. На процессе журналист рассказал, что чиновник оставил себе 9 тыс. сомони (около $1000) бюджетных средств, которые были выделены на покупку микрофонов. По словам руководителя команды КВН, микрофоны он купил за собственные деньги, а чек передал Олиму Зохидзода. "Но он эти деньги положил себе в карман", – рассказал Мирсаидов.



Олим Зохидзода в суде эти обвинения отверг и подал письменную жалобу в Генпрокуратуру и прокуратуру Согдийской области для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.



11 Июль, 2018 Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531371600

Новости Казахстана

