Украина гниет заживо. Три фрагмента украинского распада

10:33 11.07.2018 Александр Халдей



Картина распада современной Украины пишется широкими мазками довольно давно, но многие этюды в последнее время ложатся крупными фрагментами без детальной прописки. Украина гниет заживо, мучительно и долго, как прокаженный, и уже даже не вызывают удивления самые невероятные признаки деградации. Вот всего три эпизода, в которых как в капле воды, отражена вся степень отмирания государственности когда-то сильной и цветущей республики, строившей после распада СССР самые радужные планы на будущее.



1. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко рассказал украинским СМИ о том, как концерн Укроборонпром выдает лично Петру Порошенко, президенту Украины, многомиллионные долларовые откаты от сделок по экспорту военной продукции. Так, от продаж только 109 упаковок детонаторов и капсюлей-воспламенителей, произведенных на заводе "Исток", входящем в концерн, сербской компании Sloboda сумма в 600 тысяч евро осела на кипрском офшорном счете, открытом в латвийской банке ABLV. На Родине показали цену контракта 85 тыс. евро, на самом деле получили 700 000, разницу положили в карман Порошенко. Куратор Завода "Импульс" - бизнес-партнер Порошенко, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.



Сотни миллионов долларов выводятся на счета группы курируемых Порошенко коррупционеров. По данным Лещенко - а он предъявил в Раде документы. подтверждающие эти сделки - координирует эту работу заместитель руководителя "Укроборонпрома" Светлана Хромец, выходец из принадлежащей Порошенко компании "Богдан". Всего у Порошенко известно множество офшоров за рубежом и 76 компаний на Украине. Действительно, как пелось в старой советской песенке, хорошо быть генералом. Особенно на современной Украине.



Тут интересны не столько сами факты коррупции действующего президента и цифры, это иллюстрирующие, сколько то, что это началось по отношению к действующему президенту в самом начале президентской выборной кампании. В политической системе Украины никакие скандальные прыщи не вскакивают просто так, поэтому за Лещенко стоят довольно влиятельные местные силы, которые приступили к свержению Порошенко с ведома США.



2. Сотрудник городской администрации Мариуполя жалуется на угрозу вспышки эпидемии холеры в регионе. Причин две: загрязнение акватории Таганрогского залива и присутствие в Мариуполе частей ВСУ, которые проживают в городе компактно в условиях антисанитарии без возможности обеспечения самих себя чистой питьевой водой. Заборы проб мариупольской СЭС с побережья залива показывают высокий уровень вибриона холеры, что угрожает городу и биосфере залива. В Киев обращались много раз, но тма разводят руками и говорят, что ничего не могут поделать. Наличие вибриона в водах залива объяснить не могут, проблемы условий содержания военных СВУ полностью игнорируются. Эпидемия может вспыхнуть в любой момент. а в городе нет соответствующих специалистов по борьбе с холерой и прочими инфекционными заболеваниями



3. Как известно, Украина получила вожделенную евроассоциацию. Но кроме безвизового въезда это обязало Украину запретить производство молока и мяса в условиях частного домовладения. Право на это имеют только агрохолдинги, которые имеют иностранный капитал, так как иных агрохолдингов на Украине нет. С 1 июля на украинских рынках должны исчезнуть молоко и мясо домашнего производства, таково требование ЕС, а это 70% украинского мясного и 75% молочного производства страны.



По словам представителя FAO, продовольственной организации ООН, Андрея Ярмака, требования ЕС справедливые, так как по качеству украинское молоко домашнего производства якобы такое плохое, что в Европе его на взяли бы на переработку даже высшего сорта, не говоря уже о втором. То, что годится для требований ООН - аналог сорта "экстра", которого на Украине очень мало.



"Мы должны ориентироваться именно на такое качество и такой уровень безопасности, если хотим в будущем развивать нашу молочную промышленность и экспортировать продукцию. Нужно уважать и собственных граждан, и не считать их потребителями третьего сорта", - говорит Ярмак, защищая право корпораций разорять частное крестьянское производство под видом борьбы за стандарты потребления. Вся изюминка в том, что на евроасоциированной Украине 62% населения живут на грани нищеты и не в состоянии оплачивать молоко элитных категорий качества.



На Украине на наших глазах разворачивается продовольственная катастрофа. В 2018 году страну ждет молочно-мясной кризис. На селе готовятся массово пускать под нож поголовье домашнего крупного рогатого скота. Уже сейчас сало, мясо и молоко на Украине дороже, чем в Польше и в Литве. Если случится массовый забой скота, молоко и мясо местного производства, и без того более дорогие, чем в ЕС, подорожают еще на 20%. Придется больше завозить из ЕС, где сельское хозяйство на субсидиях, чтобы избежать перепроизводства и падения цен на продукцию. Мясному и молочному производству на Украине наступит полный конец.



В 1990 году на проклятом советском наследии украинское молочное стадо составляло 8,5 млн коров, в 2017-м - 2,1 млн голов. Соответственно упало количество молока - с 10,4 млн тонн в 2015 году до 9,7 млн тонн в 2017 году. И тенденция идет в сторону дальнейшего падения собственного производства. Поголовье свиней сокращается на 10%, немецкое и польское сало в 6,5 раз дешевле украинского. Только за 2017 год на Украине продукция растениеводства подорожала на 6,8%, животноводства на 32,2%. Сало подорожало на 68%.



В целом украинская овощная продуктовая корзина подорожала в 2017 году на 37%, мясная на 36%. Причем если люди с высоким доходом и так питались импортом, то для них подорожание обошлось в 10%, а для 40-ка% пенсионеров и дотируемых социалкой лиц еда подорожала на 35%. Бедные обеднели намного больше, чем богатые. Хотя кого сейчас можно на Украине считать богатым? Очевидно, того, кто в состоянии регулярно покупать мясо и молоко. Украинский крестьянин скорыми шагами идет к своей могиле.



Да, дорогими для Украины получились кружевные европейские трусы. Можно было бы торжествовать, дескать, сами себя наказали, русофобия - дорогое удовольствие, а удовольствия должны быть дорогими, как иронично писал Владимир Вишневский, если бы за всеми этими событьями не стоял задавленный украинский маленький человечек со своими бедами, с которыми ему некуда бежать, некому жаловаться, некуда прятаться.



Этот маленький человечек не является идейным русофобом и бандеровцем, ему обидно за свою неказистую державу - какая есть, другой нет, у него есть чувство национальной поруганной гордости, есть всякие тараканы в замутненной европропагандой голове, но он не может прыгнуть выше этой своей головы. Он жертва тотальной пропаганды. Жертва психозов и неврозов, истерик и агрессий. Все его беды от бедности.



Кроме его нервных национальных комплексов у него есть чувство страха, растущей безнадеги и отсутствия выхода из состояния надвигающейся катастрофы. Если он что-то скажет против системы, система его уничтожит, он это понимает. К нему сразу придут и научат Родину любить - ведь в распадающейся Украине патриот сейчас - это официально оплачиваемое занятие. Все, кто не на зарплате, или погибли в АТО, или готовятся погибнуть, или уехали на заработки в Польшу или Россию.



Оставшиеся пытаются выжить "на руинах бывшей страны" или мародерствовать в меру возможностей. Украинский средний класс тает как снег на весеннем солнце. Никакой надежды на украинское государство у украинца нет. Даже если он публично этого не говорит - украинцы ведь обладают исторически развитой интуицией на всякие неприятности. Тот, кто живет на Окраине, постоянно переходящей из рук в руки, натренировал в себе это качество до передачи на генном уровне.



Вот всего три разных факта из жизни современной Украины. Они никак не связаны между собой, но это лишь на первый взгляд. На самом деле это прекрасная иллюстрация катастрофы украинской государственности. Мы видим фазу медленного распада, которая, сколько бы ни длилась, уже неотвратима. Ведь никто не считает, что Тимошенко развернет события вспять. Все понимает, что она украдет то, что не успели украсть предшественники. После чего начнется стадия раздела того, что когда-то было Украиной. Этот процесс будет длиться очень долго. Не менее жизни двух поколений. Агония государства всегда огненным колесом проезжает по судьбам людей. Но украинцы обязаны получить опыт осуществления своей вековечной мечты - построения Антироссии при помощи Европы. Наверное, надо так нахлебаться этого удовольствия, чтобы многие поколения потомков нынешних украинцев навсегда зарекли от этого своих детей. Источник - Завтра

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