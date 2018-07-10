Альтернативы развития или Почему экономиксисты стали сектантами, - М.Хазин

08:15 11.07.2018 Дополнение к статье "Выборы требуют позитива"



Текст, собственно, уже не про Трампа, а про реакцию читателей на мою мысль о том, что Трампу нужна позитивная экономическая программа. Главным тезисом критики было то, что в США своих экономистов хватает, но, даже если кто нужен, то его легко купить. Это означает, в частности, что люди совершенно разучились читать и понимают текст исключительно в рамках интерпретации собственных мыслей, но попытаюсь дать разъяснения.



Итак, по поводу конкретных экономистов. Даже если меня запихнуть в Гарвард или Чикагский университет (где сейчас преподает Костя Сонин, который, к слову, в экономике не понимает ни бельмеса, хотя, быть может, что-то и петрит в "экономикс", но этот предмет мне не интересен), ничего путного из этого не выйдет. Местные граждане (как, кстати, здесь себя вел упомянутый Сонин, когда еще ворочился в российских экономиксистских тусовках типа РЭШ или ВШЭ) просто меня не поймут. Более того, они будут орать, что я использую ненаучные термины и/или использую научные термины в неправильном контексте.



Поскольку они находятся в своей среде, они категорически будут отказываться слушать, что я говорю до тех пор, пока я не перейду на "правильную" терминологию. В результате, некоторое время мы будем ругаться, а затем любая дискуссия станет невозможной. Я уже как-то рассказывал про то, что лет десять назад я наткнулся на просторах интернета на любопытную дискуссию, в которой участвовал некий представитель РЭШ/ВШЭ и его старый друг (возможно, родственник), который занимается естественными науками и живет где-то в США или около того. Так вот, второй персонаж (назовем его "Физик"), спрашивает у первого ("Либераст"), мол, что ты думаешь о поводу работ Хазина. Дальше следует примечательная дискуссия:



Л: - да, что его слушать, он же не экономист!



Ф: - но он же пишет про экономику и весьма осмысленно! Почему он не экономист?



Л: - потому что экономисты - это те, кто публикует свои работы в рецензируемых экономистами журналах и кого приглашают на экономические конференции!



Ф: - ну так пригласите его на коференцию, поговорите по-существу!



Л: - нет, так как он не экономист!



Круг замкнулся, заодно всем, кто прочитал становиться понятно, что "экономиксисты" - это довольно замкнутая секта, которой постороннее знание не нужно, ибо от него одни проблемы. Почему это не понимают отдельные (хотя и многочисленные) мои читатели? А потому, что у них явно или неявно вставлен оптимальный сценарий: получить большой западный грант и уехать отсюда навсегда. И они пытаются мне объяснить, что я такой сценарий реализовать не сумею, либо потому, что они хотят, чтобы я остался, либо потому, что им завидно, что сами они так не сумеют. Я, кстати, думаю, что если бы я захотел, то такой сценарий можно было легко реализовать (соответствующие сигналы были), но меня он не устраивает категорически, я в частности по этой причине и язык американский не учу. Но "оговорки по Фрейду" у некоторых читателей вылезают.



Что-то изменить с точки зрения современного описания экономической реальности в США можно только в том случае, если есть альтернативная экономиксистам экономическая школа. Что такое школа? Это довольно значительный набор людей, исследователей, которые связаны единым пониманием мира, который они исследуют (в нашем случае - реальной экономики), более или менее самосогласованным терминологическим дискурсом (профессиональным языком) и, что очень важно, самовоспроизводящаяся во времени. Последнее обстоятельство принципиально: ученики одного "гуру" научной школой не являются, даже если он является популярным экспертом, то есть соотносит свое учение с реальностью. Нужно посмотреть, что будет с его учениками после его смерти или ухода на покой. Без этого - не получится.



Отметим, кстати, еще одно очень важное обстоятельство. Если мы посмотрим на реальность, с которой соотносят свою теорию представители "экономикс", то мы увидим, что это не хозяйственная деятельность и не макроэкономика. Это, скорее, социализированная микроэкономика и (преимущественно) финансы. Это не значит, что макроэкономики нет в составе экономикс, но она носит явно подчиненный характер (еще бы, из нее следует, в соответствии с А.Смитом, конец капитализма) и, главное, она чисто модельная. Реальность экономиксистов не интересует, они ее подгоняют под свои теории (например, так изменяя статистические методики, чтобы получить две рецессии вместо одной в 70-е годы или экономический рост вместо реального спада в сегодняшней ситуации).



Вот где их реальность интересует, так это в финансах, тут они потоки изучают реальные. Мы-то понимаем, почему они так делают ("экономиксизм" многие десятилетия полностью финансируют банкиры, управляющие бреттон-вудской финансовой системой и "Западным" глобальным проектом), но сути дела это все равно не меняет. Никуда не денешься, кто девушку кормит, тот ее и танцует! И вот тут самое время вернуться к Трампу.



Трампу нужен позитивный план (к выборам 20 года), причем не абстрактный, с никому не интересными финансами, а конкретный , который можно было бы предъявить народу, точнее, электорату. Причем в конкурентных условиях, то есть такую чушь, которую излагает наше российское правительство показывать ну никак нельзя. А у него все (повторяю еще раз: все) экономические эксперты говорят на языке "экономикс". В США других просто нет. А если ты говоришь на языке некоторого сообщества, если ты учился в рамках некоторого сообщества, если вся твоя профессиональная среда из этого сообщества (отметим, довольно агрессивного), то очень трудно, чтобы не сказать невозможно, отвлечься от тех смыслов, которое это сообщество генерит. А весь конструктивный смысл экономикс сводится к одной нехитрой мысли: нужно дать денег банкирам и они все исправят!



Ну, согласитесь, трудно было бы ожидать иного, иначе за что они деньги-то столько времени получали! Но уж коли такая ситуация сложилась, с ней нужно что-то делать, поскольку главная задача Трампа, с которой он и пришел в Белый дом, состоит в том, чтобы банкирам денег не давать! Спрашивается, а есть ли в мире люди, которые умеют описывать экономику и при этом на "неправильном" с точки зрения Трампа языке не говорят? Ответ: есть! Где? В России. А больше нигде (научной школы политэкономии в Китае создать не успели, она там носит чисто практический характер, а в других соцстранах ее благополучно истребили за последние 25 лет, остались только отдельные "последние из могикан").



Как этот потенциал использовать - отдельный вопрос. Понятно, что Трамп не может заказывать российским экономическим коллективам разработку стратегии для США напрямую. Да они ее и написать не могут, поскольку реальности экономической жизни этой страны знают слабо (те, кто знают, вроде Института США и Канады, настолько заражены либерализмом, что их близко к этой работе подпускать нельзя). Значит, нужны какие-то сложные институциональные схемы. Но язык для работы в рамках этих схем нужно брать здесь, в России. Еще раз повторю, просто потому, что больше его нигде нет.



Кстати, что важно. Совершенно не принципиально, кто именно будет этим заниматься. Точнее, важно, но не настолько, насколько принципиально, чтобы привлекаемые для этой работы люди были именно носителями языка политэкономии, а не экономикс. Они просто будут описывать проблемы совершенно иначе. А вот затем, когда это описание будет уже вчерне готово, можно будет его отдать экспертам американским, чтобы они на его основе писали программу. Только желательно следить, чтобы они были не профессиональными экономистами (то есть экономиксистами), то есть чтобы они эту картину мира не переводили сразу на язык экономикс, а, скорее, "крепкими хозяйственниками" с некими пониманиями избирательного процесса.



Есть и еще одна проблема, как потом воспитывать альтернативные экономические школы в самих США (если этого не делать специально, естественным образом они прорастут лет через 25, которых никто в условиях кризиса ждать не может). Но это отдельный вопрос и его решение выходит за рамки 2020 года. А вот если ограничиться чисто насущными вопросами, то для Трампа и стоящими за ним элитными группами, категорически необходимо наладить институциональную структуру взаимодействия с политэкономическими школами в России, причем в самое ближайшее время.



МИХАИЛ ХАЗИН

10.07.18 Источник - khazin.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531286100

Новости Казахстана

