КырПолития. Враг из своих или "оппозиция во власти", - Э.Сагындык кызы

08:04 11.07.2018 В Кыргызстане создалась уникальная ситуация, когда одна и та же партия стоит у руля власти и одновременно выступает оппозицией, говорят эксперты. Вследствие конфронтации между президентом Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым партия СДПК разваливается изнутри и будущее политической организации остается под вопросом.



Сегодня члены социал-демократической партии Кыргызстана из Московского района собрались на внеочередное собрание против партийного лидера Алмазбека Атамбаева. Они назвали свою конференцию "СДПК без Атамбаева" и включили в повестку дня и отставку лидера с поста председателя партии и его исключение из партийного списка.



"СДПК без Атамбаева"



"Мы приняли резолюцию "СДПК без Атамбаева". В ней – принятие лозунга "СДПК без Атамбаева" во всех областях республики. Второе – созыв внеочередного съезда. Третье – очистка политсовета партии от недостойных людей. Четвертое – принятие новой программы партии", - заявил организатор конференции Сагынбек Абдрахманов.



По его словам, на собрании присутствовали около ста делегатов из 12 айыл окмоту Московского района. Теперь собрания такого содержания будут организованы в других районах, затем – на областном уровне.



Вскоре после этого официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева распространила заявление, в котором отметила, что Абдрахманов был выведен из партии еще в 2017 году и теперь прикрывается именем партии.



СДПК назвала прошедшее в Московском районе мероприятие незаконным в связи с его противоречием партийному уставу.



В распространенном партией заявлении также говорится, что Сагынбек Абдрахманов на протяжении трех месяцев пытается сконцентрировать вокруг себя обиженных партийцев.



Известно, что Сагынбек Абдрахманов был недоволен своим невыдвижением в качестве кандидата от СДПК на прошлогодние президентские выборы и позже был исключен из партии по причине открытого озвучивания своего протеста.



Вчера друзья – сегодня враги



Между тем экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров на специальной организованной в Бишкеке пресс-конференции выступил с критикой прекращения уголовного дела бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.



Политик должен затронул вопрос действующей власти и оппозиции. Как отметил Азимбек Бекназаров, в данное время СДПК выступает в стране одновременно партией власти и партией оппозиции. "СДПК сейчас сама себе оппозиция. Сегодня Атамбаев и Жээнбеков друг другу оппозиция, потому что и между ними все еще не закончился спор за влияние на лакомые участки власти. В Кыргызстане оппозиция начинается именно с этого. С оспаривания власти и богатства. Сегодня их оспаривают две группировки: Атамбаева и Жээнбекова", - заявил бывший член Временного правительства и экс-генпрокурор.



Азимбек Бекназаров подчеркнул, что не выступает оппозицией власти Жээнбекова и что политические силы страны пока что наблюдают за действиями президента:



"Мы, другие политические силы, просто ждем. Хотим дать возможность Жээнбекову, ждем, чтобы по крайней мере довел до конца сфабрикованные по политическому мотиву дела, по вопросу Кумтора, сказал, кто дал сбежать Батукаеву".



Потенциальная оппозиция



Эксперты говорят, что оппозиция Жээнбекова только формируется и ее форма и стратегия прояснятся со временем. Пока что остается несколько туманным, кто, кроме Атамбаева, выступит оппозицией Жээнбекову, потому что парламентская фракция "Ата Мекен" считающегося лидером оппозиции заключенного Омурбека Текебаева, по всем признакам, поддерживает действующую политическую стратегию президента.



"Сейчас Сооронбаю Жээнбекову выдается кредит доверия. Надежды большие. Возьмем ту же партию "Ата Мекен". Возможно, они верят Жээнбекову, считают его политику правильной и поддерживает, однако у них есть надежда, что если могут выстроить хорошие коммуникации с президентом, возможно, он освободит партийного лидера Текебаева и его соратника Чотонова", - считает политолог Эмиль Жороев.



По мнению политолога, если не будут отменены политические судебные решения и не будут созданы условия для повторного рассмотрения, та же партия "Ата Мекен" перестанет поддерживать Жээнбекова. Потенциальная оппозиция Жээнбекову может появиться не только в парламенте, но и за ее стенами.



"Из весомых политиков есть Адахан Мадумаров. В парламенте у него нет партии, поэтому в большинстве случаев мы не берем его в расчет, однако прошедшие президентские выборы показали его значимость как политика. Его позиция четко не озвучена. У него критики и поддержки 50 на 50. Но со временем вполне вероятно, что он обозначит позицию и перейдет в оппозицию", - отметил Жороев.



"Головы двух баранов в одном казане не кипят"



Остается открытым вопрос, под чьим руководством пойдет СДПК на следующие парламентские выборы, чью политику и программу поддержит.



"Социал-демократы полностью выйдут из подчинения Атамбаева и начнут поддерживать Жээнбекова. Или же произойдет раскол на два крыла, потому что очень трудно будет победить на выборах с конкурирующими и враждующими президентом и лидером", - отметил эксперт Эмиль Жороев.



Между тем сегодняшнее мероприятия в Московском районе явственно продемонстрировало углубляющееся трещину в СДПК.



Автор: Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы

11 июля 2018 Источник - Кыргызская служба Би-Би-Си

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531285440

Новости Казахстана

