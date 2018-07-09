За что арестованы руководители Государственной судебно-экспертной службы Киргизии

07:58 11.07.2018 Почему арестованы руководители Государственной судебно-экспертной службы



Накануне пресс-центр ГКНБ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Государственной судебно-экспертной службы (ГСЭС). Комментарий последовал после того, как адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова заявил о том, что следователи, расследующие уголовное дело, возбужденное по фактам коррупции в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека, оказывают давление на сотрудников строительно-технической экспертизы ГСЭС.



Известно, что в мае следователи ГКНБ назначили комплексную техническую экспертизу для установления объема завышенных выполненных работ, качества закупленного оборудования в рамках проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека. Экспертизу поручили провести сотрудникам ГСЭС.



Двадцать четвертого мая срок исполнения экспертиз был приостановлен Следственным управлением ГКНБ. Однако, как установили в надзорном органе, 25 мая под давлением руководителя ГСЭС Кайрата Мусаева и его зама Алмаза Медерова эксперт Талант Мамбетбаев вынес заключение - качество выполненных работ при строительстве новых энергоблоков столичной ТЭЦ соответствует всем сертификатам и стандартам.



В Генеральной прокуратуре отмечают, что в ходе следствия установлено: руководители ГСЭС путем угроз и давления принудили Таланта Мамбетбаева составить заведомо неверное заключение экспертизы. ГП возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением (статья 304 УК КР).



Как стало известно ИА "24.kg", глава Государственной судебно-экспертной службы Кайрат Мусаев и его заместитель Алмаз Медеров арестованы решением Первомайского райсуда Бишкека по ходатайству следствия, которое начало ГКНБ. Оба водворены в СИЗО.



Ранее адвокат бывшего премьера Нурбек Токтакунов отмечал, что следователи, расследующие уголовное дело, возбужденное по фактам коррупции в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека, оказывают давление на сотрудников строительно-технической экспертизы Государственной судебно-экспертной службы (ГСЭС).



По фактам аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова.



Кроме того, под стражей находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев. Всем им также предъявлены обвинения в коррупции.



11 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg" Источник - 24.kg

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