В Узбекистане бизнес-омбудсмену разрешили посещать следственные изоляторы

07:52 11.07.2018 В Узбекистане бизнес-омбудсмен теперь вправе посещать следственные изоляторы и получать обращения подследственных и осужденных.



Соответствующие изменения и дополнения внесены в правила внутреннего распорядка учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы и правила внутреннего распорядка следственных изоляторов МВД.



При этом администрация изолятора обязана обеспечить его безопасность. В этом бизнес-омбудсмен приравнен к Уполномоченному парламента по правам человека. Но в отличие от Уполномоченного парламента ему не разрешили посещать в таком же порядке колонии по исполнению наказания, пишут местные СМИ.



Зато предложения, заявления и жалобы в адрес бизнес-омбудсмена от лиц, содержащихся в следственных изоляторах МВД и колониях по исполнению наказания, направляются без цензуры и осмотра в опечатанном виде в течение суток. А телеграммы – незамедлительно. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531284720

Новости Казахстана

